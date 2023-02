Die Crew – Full-Service Kommunikations-, Marketing- und Werbeagentur aus Stuttgart

Die Crew Werbeagentur aus Stuttgart für Kommunikation und Marketing.

Die Full-Service Kommunikations-, Marketing- und Werbeagentur Die Crew aus Stuttgart entwickelt für ihre Kunden völlig neue Werbekonzepte, indem diese Vertrieb und Marketing konsequent zusammendenkt. Das Konzept der innovativ arbeitenden Agentur hat auch schon einen eigenen Namen: Creative Sales Campaigning.

Marketingstrategien und Werbekampagnen setzen sich heutzutage aus vielen verschiedenen Faktoren zusammen, das haben inzwischen alle in diesem Bereich Tätigen erkannt. Doch was mach Die Crew anders als ihre Mitbewerber? Deren ausgesprochen kreative und immer mehrstufige Kommunikationstrategie verläuft entlang der Vertriebswege. Die hellen Köpfe aus Stuttgart interessieren sich in allen Phasen des Marketings und auch des Vertriebs dafür, wer mit wem spricht und wo sich Kommunikation entwickeln kann. Damit geht der Aktionsradius der professionellen Werbestrategien weit über das übliche B2B hinaus und Die Crew mach The Länd alle Ehre.

Innovative, kreative und mehrstufige Strategien für Ihr Marketing

Die Crew versteht wie kaum eine andere Werbeagentur komplexe Zusammenhänge beim Marketing und Vertrieb. Das nicht gleich Offensichtliche wird entwirrt und analysiert. Nach diesem Prozess werden inspirierende und neue Ideen entwickelt, die den Kunden deutlich voranbringen. Die Fokussierung auf die Analyse der Kommunikationswege mit dem eigens entwickelten Crew Channelplanner und das daraus entwickelte Creative Sales Campaigning zeigt schnell Wirkung. Der Vertrieb eines Unternehmens wird so zum Multiplikator des eigenen Marketings und das Marketing wiederum wird zum Turbo des Vertriebs. Die Crew versteht das Ziel ihrer Kunden als persönlichen Auftrag, der mit hohem Ehrgeiz ergebnisorientiert verfolgt wird.

Die Spezial-Crews: Werbung wird völlig neu gedacht

Zeitgemäße Werbung will durchdacht sein und macht sich nicht von allein. Die Spezial-Units von Die Crew helfen Ihnen dabei, maßgeschneiderte Werbestrategien zu entwickeln und umzusetzen. Ideen werden in Töne, Bilder und digitale Medien überführt. Das Digitale steht dabei ganz zeitgemäß an erster Stelle und Die Crew ist Ihr Impuls- und Ratgeber. Ein weiterer Strategiepunkt ist neben „Die Crew Digital first“ „Die Crew Motion“. „Die Crew Motion“ produziert für ihre Kunden Werbe-, Produkt-, Erklär- und Imagefilme mit großer Reichweite. Ergänzt werden diese zwei Säulen durch „Die Crew Audio“. Unter diesem Aspekt werden Audio-Kampagnen, Podcasts und Funkspots erdacht und ebenfalls mit großer Reichweite umgesetzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DIE CREW AG

Herr Michael Frank

Heinestraße 41A

70597 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711 135450

web ..: https://www.diecrew.de/

email : info@diecrew.de

Wir sind nicht nur eine Crew. Sondern gleich mehrere. Crew Motion. Crew Digital. Crew Audio. Crew Daily. Wir kümmern uns als Kommunikations- und Werbeagentur in Stuttgart um das, was wir am besten können: Das Entwickeln von kreativen sowie ganzheitlichen Kommunikationslösungen und crossmedialen Kampagnen. Rund 60 Spezialisten schaffen bei uns täglich ganzheitliche Marketing- und Kommunikationslösungen.

