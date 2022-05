Bee Vectoring Technologies kündigt Anleger-Webinar am 8. Juni an und kommentiert sein Geschäftsergebnis für das 2. Quartal 2022

Mississauga, Ontario, Kanada und Sacramento, Kalifornien, USA (31. Mai 2022) – Bee Vectoring Technologies International Inc. (das Unternehmen oder BVT) (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE:BEE) hat heute bekannt gegeben, dass sein nächstes Anleger-Webinar am 8. Juni 2022 abgehalten wird. In diesem Webinar wird Ashish Malik, der CEO von BVT, über die Fortschritte des Unternehmens in der ersten Jahreshälfte berichten und die für 2022 geplanten Initiativen und Vermarktungsstrategien erläutern.

Für die Teilnahme am Webinar können Sie sich unter us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fHK51SxoRt2oVRmA9ZaDhg anmelden.

Ich freue mich schon darauf, im Detail über die erfolgreiche Umsetzung der Strategie des Unternehmens bis zum 31. März 2022 berichten zu können, meint Herr Malik. Wir haben in allen drei Teilbereichen unserer Unternehmensstrategie bedeutende Fortschritte erzielt: bei den laufenden Geschäftsmaßnahmen in den Vereinigten Staaten, bei der geografischen Expansion und auch beim Aufbau und Ausbau unseres Portfolios.

BVTs Geschäft ist saisonabhängig und folgt den Blütephasen, die in den Vereinigten Staaten bei den verschiedenen Ernteprodukten zu unterschiedlichen Zeiten während des Jahres auftreten. Das BVT-System ist im Südosten von Dezember bis März, im Norden der USA und im pazifischen Nordwesten von April bis Juni bzw. bei einigen spät blühenden Sorten sogar darüber hinaus, und in Kalifornien fast das ganze Jahr über im Einsatz. Wenn man die Unterschiede bei der Rechnungslegung berücksichtigt, dann stagnierte der Umsatz in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2022 im Vergleich zu 2021, sagt Herr Malik. Aber aufgrund bestehender Zusagen und einer starken Pipeline ist in den übrigen Quartalen dieses Jahres mit einem Wachstum zu rechnen. Wir erwarten zusätzliche Neukunden und Einnahmen aus Staaten mit späteren Vegetationsperioden. Wir verbuchen eine hohe Nachfrage an den Beerenmärkten in den Vereinigten Staaten sowie Kaufzusagen und Geschäfts-Demos, wobei letztere auf gute Verkaufsprognosen in der Zukunft schließen lassen. Wir rechnen mit einer deutlich stärkeren Entwicklung als im Jahr 2021.

Die Ergebnisse des 2. Quartals 2022 spiegeln die äußerst schwierigen Bedingungen wider, mit denen die Farmer im Südosten der USA konfrontiert sind, vor allem in Georgia, dem derzeit größten Markt von BVT. Die Anbaubetriebe mussten im letzten Jahr Preissteigerungen bei Düngemittel und Treibstoff zwischen 40 und 100 % hinnehmen, und kurz vor und während der Heidelbeerblüte kam es zu starken Frosteinbrüchen, die zu teilweisen oder kompletten Ernteausfällen führten. Trotz dieser Herausforderungen konnte BVT sein Umsatzniveau in Georgia halten.

Während des Webinars wird Herr Malik außerdem genauer über folgende Punkte referieren:

– Die Ausweitung von BVTs Aktivitäten auf andere Ernteprodukte als Beeren, darunter auch ein schlagkräftiges Programm mit Versuchen im Mandelanbau und Demonstrationen in Anbaubetrieben, wo sich umfangreiche Chancen eröffnen;

– BVTs erster Versuch mit Kirschen, der dem Unternehmen den Einstieg in den Markt für Steinobst sichert;

– In Umsetzung befindliche strategische Expansionsprojekte in Peru, Mexiko, Kanada, der Europäischen Union und über Partnerschaften auch in anderen Ländern;

– Die Erweiterung des Produktportfolios von BVT und die Ausweitung des firmeneigenen Pflanzennützlings, der Mikrobe Clonostachys rosea CR-7 (CR-7), auf neue Märkte:

o Die erste Handelsvereinbarung mit CBC Biogard;

o Fortschritte mit CR-7 im Markt für Saatgutbehandlung; und

o eine Absichtserklärung mit der Firma BioSafe Systems, einem Marktführer auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Biologika, zur Arbeit an einem Endprodukt für die Blatt-/Bodenanwendung für CR-7.

Wir konzentrieren uns auch weiterhin auf die Umsetzung unserer langfristigen Wachstumsstrategie und sind zuversichtlich, dass uns unsere Strategie beständige und einträgliche Einnahmequellen bescheren wird, nachdem sich unsere Technologie zunehmend zu einem fixen Bestandteil der nachhaltigen Landwirtschaft der Zukunft entwickelt, fügt Herr Malik hinzu.

Einzelheiten zum Anleger-Webinar

Das von BVT organisierte Anleger-Webinar wird am Mittwoch, den 8. Juni 2022 von 13:00 bis 14:00 Uhr (Östliche Standardzeit/EST) abgehalten. Gastgeber des von Virtus Advisory moderierten Webinars ist Ashish Malik, der CEO von BVT.

Personen, die Interesse an einer Teilnahme am Anleger-Webinar haben, können sich unter us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fHK51SxoRt2oVRmA9ZaDhg anmelden. Die Teilnehmer erhalten eine E-Mail-Bestätigung mit einem eindeutigen Zugangscode, mit dem sie sich per Telefon einwählen können. Falls Sie während des Webinars auch Bildmaterial sehen möchten, können Sie sich alternativ dazu über einen Weblink einwählen.

Die Teilnehmer werden erwartungsgemäß Zeit haben, Fragen zu stellen. Sie können uns Ihre Fragen bereits im Vorfeld per E-Mail unter info@beevt.com mit dem Betreff Fragen zur BVT-Anleger-Telekonferenz zukommen lassen.

Besuchen Sie die Webseite bitte schon 10 Minuten vor dem Beginn der Telekonferenz, um die erforderliche Audio-Software herunterzuladen und zu installieren. Das Webinar wird aufgezeichnet und ist schon kurze Zeit danach als Video-Replay verfügbar.

Über Bee Vectoring Technologies International Inc.

Das Agrartechnikunternehmen BVT ist ein sogenannter Marktdisruptor, der mit einer bedeutenden globalen Marktchance im 240 Milliarden Dollar schweren Pflanzenschutz- und Düngemittelmarkt punkten kann. BVT ist Vorreiter eines natürlichen Präzisionslandwirtschaftssystems, das chemische Pestizide und übermäßige Sprühanwendungen von Pflanzenschutzmitteln ersetzt, indem es für Kulturpflanzen biologische Alternativmethoden zu Pestiziden entwickelt und kommerziell gezüchtete Bienen einsetzt. Die preisgekrönte Technologie von BVT, das sogenannte Präzisionsvektoring, ist für Bienen völlig unschädlich und bietet die Möglichkeit, winzige Mengen natürlich gewonnener Pestizide (sogenannte Biologika) direkt auf die Blüten zu bringen, wodurch ein besserer Pflanzenschutz und höhere Ernteerträge als mit herkömmlichen chemischen Pestiziden erzielt werden. So wird auch die Gesundheit des Bodens, des Mikrobioms und der Umwelt verbessert. Derzeit verfügt BVT über mehr als 65 erteilte Patente, mehr als 35 Patentanmeldungen in allen wichtigen Agrarländern weltweit sowie eine bei der US-Umweltschutzbehörde EPA eingebrachte Registrierung seines Produkts Vectorite mit CR-7 (EPA-Registrierungsnummer 90641-2) für den Verkauf als registriertes biologisches Fungizid für den Einsatz bei den gekennzeichneten Kulturen.

Weitere Informationen können über die Website des Unternehmens unter www.beevt.com abgerufen werden. Für regelmäßige News Updates tragen Sie sich bitte in die Mailingliste des Unternehmens unter www.beevt.com/newsletter ein.

Unternehmenskontakt

Ashish Malik, President & CEO

info@beevt.com

Kontakt für Anleger:

Babak Pedram, Investor Relations

Virtus Advisory Group

Tel: 416-995-8651

bpedram@virtusadvisory.com

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, potenziell, werden, ersuchen, beabsichtigen, planen, rechnen mit, glauben, schätzen, erwarten jährliches Umsatzpotenzial und ähnliche Ausdrücke in Bezug auf das Unternehmen dienen der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Informationen. Alle Aussagen, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Dazu gehören Anbauflächen, der Verkaufspreis wettbewerbsfähiger chemischer Pestizide und das Wechselkursverhältnis des US-Dollar zum kanadischen Dollar. Bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Unsicherheiten eintreten. Diese Faktoren beinhalten Gesetzesänderungen; Wettbewerb; Rechtsstreitigkeiten; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen und Geschäftschancen zu verfolgen; die Lage der Kapitalmärkte; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen für die Geschäftstätigkeit; neue Technologien; die Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte zu schützen; die Fähigkeit, Patentschutz für Produkte zu erlangen; Ansprüche Dritter wegen Verletzung von geistigen Eigentumsrechten; regulatorische Änderungen, die die Produkte betreffen; gescheiterte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten; die Fähigkeit, Rentabilität zu erreichen und zu erhalten; die Abhängigkeit von geschäftlichen und technischen Experten; die Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit und das Wachstum effektiv zu steuern; die Aufnahme von Schulden; die Verwässerung bestehender Wertpapiere; die Volatilität von öffentlich gehandelten Wertpapieren; potenzielle Interessenskonflikte; die Unwahrscheinlichkeit von Dividendenzahlungen; die potenziellen Kosten, die sich aus der Verteidigung gegen Ansprüche von Dritten wegen Verletzung von geistigen Eigentumsrechten ergeben; die Fähigkeit, Beziehungen mit Herstellern und Käufern aufzubauen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage sowie jene Risikofaktoren, auf die im Filing Statement des Unternehmens vom 14. August 2020, das bei der CSE und den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten kanadischen Provinzen eingereicht wurde und auf www.sedar.com abgerufen werden kann, eingegangen oder Bezug genommen wird. Sollte sich ein Faktor auf unerwartete Weise auf das Unternehmen auswirken oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gänze ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keinerlei Verantwortung für die Genauigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteten Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu bearbeiten, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen vorgeschrieben. Alle Angaben verstehen sich in kanadischen Dollar. Den Lesern wird empfohlen, den Zwischenabschluss und den Lagebericht (MD&A) für das zweite Quartal, das am 31. März 2022 endete, in vollem Umfang zu lesen; der Abschluss und der Lagebericht enthalten Trends und Risiken, die sich wahrscheinlich auf das Unternehmen auswirken werden und im Lagebericht des Unternehmens für das Quartal zum 31. März 2022 unter den Überschriften ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS, FINANCIAL INSTRUMENTS und RISKS, die auf SEDAR veröffentlicht wurden, detailliert beschrieben sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bee Vectoring Technologies International Inc.

Partum Advisory Services Corp.

#7 – 4160 Sladeview Crescent

L5L 0A1 Ontario, Mississauga

Kanada

email : info@partumadvisory.com

Pressekontakt:

Bee Vectoring Technologies International Inc.

Partum Advisory Services Corp.

#7 – 4160 Sladeview Crescent

L5L 0A1 Ontario, Mississauga

email : info@partumadvisory.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Citroën steigt in den E-Bike-Markt ein Defense Metals Säurebackverfahren ergibt verbesserte Seltenerdelement-Ausbeuten auf Wicheeda