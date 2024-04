Beendigung des Sponsoring für SCHEELEN Motorsport

Die biotonus Corp. hat das Sponsoring für die SCHEELEN Motorsport & Events Group mit sofortiger Wirkung eingestellt, da die finanzielle Situation von SCHEELEN unklar ist.

Die biotonus Corp. hat die Zusammenarbeit mit allen SCHEELEN Gesellschaften mit sofortiger Wirkung eingestellt, da die finanzielle Situation der SCHEELEN AG wie auch der SCHEELEN Motorsport & Events Group unklar ist und das Vertrauensverhältnis zu Frank M. Scheelen erheblich gestört ist, da mittels „übler Nachrede“ die biotonus Gesellschaften und deren Gründer Markus Goller in Misskredit gebracht und zukünftig durch bereits getätigte Androhungen weiter erfolgen sollen.

Nachdem die SCHEELEN Motorsport & Events Group bereits im April 2023 der biotonus Corp. signalisiert hatte, dass SCHEELEN finanziell nicht in der Lage ist, den durch Fahrer Frank M. Scheelen entstandenen Schaden am Scheelen Ferrari 458 GT3 selbst zu tragen, erklärte sich die biotonus Corp. und dessen CEO Markus Goller persönlich sofort bereit, das Jahresbudget für Sponsoring der SCHEELEN Motorsport & Events Group kurzfristig um 50% ohne Gegenleistung zu erhöhen, um damit nicht nur die Instandsetzung des zerstörten Rennwagen sicherzustellen, sondern auch die Aufrechterhaltung der Rennsaison 2023 in der FERRARI Racing Series, als Hauptsponsor Rechnung zu tragen.

Nachdem die biotonus Corp. am Ende des Jahres 2023 mit den Sanktionen gegen Russland direkt und indirekt betroffen war, da Teile der Produktion von Körperpflegemitteln in Russland produziert werden und diese unter das durch die EU verhängte Sanktionspaket fallen, erklärte sich die biotonus dank ihrer Finanzkraft gegenüber der SCHEELEN AG bereit, an dem Vertrag festzuhalten und auch die kommende Saison 2024, sowie Weitere als Hauptsponsor sicherzustellen, sobald die aufsichtsrechtlichen Bedingungen dafür wieder hergestellt sind. Dies wurde für März 2024 vereinbart.

In der Zwischenzeit wurde jedoch von Seiten der SCHEELEN AG, sowie auch namentlich durch Frank M. Scheelen das „_Gerücht_“ verbreitet, dass die biotonus Corp. _“zahlungsunfähig“ _wäre, um von den eigenen finanziellen Problemen abzulenken. Ebenso wurden biotonus Partner zur SCHEELEN AG abgeworben und verunsichert. Als bekannt wurde, dass Frank M. Scheelen eine unternehmerische Beziehung zu Herrn Stefan Hostettler (ehemaligen Vertriebsvorstand der biotonus Corp.) unterhält, der die biotonus Corp. mittels Aktienbetrug um 200.000 Euro geschädigt hat und gegen den mittlerweile in Deutschland (BAFin, StA), Österreich (FMA) und der Schweiz (FinMA, StA) straf- wie aufsichtsrechtlich in der Angelegenheit Tycoon69 AG, HBI Hyperion AG und Weitere ermittelt wird, war das Vertrauensverhältnis zwischen Frank M. Scheelen und Markus Goller nicht mehr gegeben. Auf dieser Kenntnis heraus, stoppte die biotonus Corp. im letzten Moment die bereits eingeleiteten Sponsoring Zahlungen an die SCHEELEN Motorsport & Events Group.

Die daraufhin auf mehreren Kanälen und betroffenen Personen erfolgte Kommunikation offenbarte schwere finanzielle Probleme der SCHEELEN Motorsport & Events Group sowie deren Namensgebenden SCHEELEN AG, die beide ausserstande waren, Minimalbeträge tragen zu können. Zum aktuellen Zeitpunkt teilte uns die SCHEELEN AG und die SCHEELEN Motorsport & Events Group schriftlich mit, dass die „offenen Rechnungen nicht nur unsere finanzielle Stabilität belastet“ und es ausser der biotonus Corp. wohl auch keinen Ersatz gibt, der Willens und in der Lage ist, die SCHEELEN Gesellschaften zu unterstützen oder gar mittels Sponsoring oder Krediten zu begleiten. Derzeit sieht sich die biotonus Corp. und dessen CEO Markus Goller persönlich durch schriftliche und mündliche Drohungen seitens Frank M. Scheelen und beauftragte Personen direkt und indirekt über Partner konfrontiert, Gelder an SCHEELEN zu überweisen.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Rechnungen der SCHEELEN Gesellschaften an die biotonus Corp. ausschließlich Forderungen auf noch nicht erbrachte Dienstleistungen der SCHEELEN Gesellschaften sind, die aufgrund des Misstrauensverhältnis seitens der biotonus Corp. auch nicht mehr abgerufen werden, insofern auch keine Kosten für die SCHEELEN Gesellschaften entstanden sind. Aufgrund dieser finanziellen Schieflage und Instabilität der SCHEELEN Gesellschaften, ebenso den unseriösen Geschäftspraktiken von Frank M. Scheelen, den durch ihn nachweislich getätigten „Rufmord“ und der „üblen Nachrede“ auf Falschaussagen basierenden Kontaktanbahnungen zu biotonus Partnern, sowie zum Schutz der biotonus Aktionäre, hat der gesamte Vorstand der biotonus Corp. mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit allen SCHEELEN Gesellschaften beendet.

Markus Goller (CEO biotonus Corp.)

Über biotonus

biotonus ist ein schuldenfreies Unternehmen, das sich in Privatbesitz der Partner befindet und strategisch auf langfristige Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das Ziel bei biotonus ist, das Leben und Wohlbefinden für Menschen zu verändern und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Wir bieten dazu eine aktive und passive Verdienstmöglichkeit, bei der die Partner an erster Stelle stehen.

Die VISION des Unternehmens leitet sich vom Gründer, Markus Goller ab;

„Wie geht DEIN LEBEN in RICHTIG!“

Am Anfang steht die Stabilität und Gesundung der finanziellen Grundlagen jedes einzelnen Partners, denn „Geld ist nicht Alles, aber ohne Geld, ist Alles Nichts!“. So schaffen wir bei biotonus über eine umfangreiche Wissensvermittlung zur finanziellen Bildung bis zum Aufbau eines ausreichenden Vermögen die Grundlagen für ein zufriedenes Leben.

Bei biotonus setzen wir uns weltweit für die Gesundheit auf einem natürlichen Weg zum Wohlbefinden ein. Gesundheit ist nicht nur in Produkten zu finden, sondern ist eine Veränderung der Lebensweise. Dazu hat biotonus die eigene MARKEN-Produkte, die speziell mit hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen formuliert sind, um optimale Gesundheitsziele zu erreichen wie zu erhalten.

Menschen zu helfen, ihre Vermögens- und Gesundheitsziele zu erreichen, ist Teil der MISSION von biotonus; „Wealthy, Healthy, Happy…!“

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.biotonus.net

