Befreien sie ihre Stimme von Blockaden! Sicher und souverän Präsentieren!

Die Alpha Hypnose löst mentale & körperliche Blockaden. Ein klares Denken und freies Atmen ermöglichen ihnen einen sicheren Auftritt ohne Lampenfieber!

Wer in Resonanz mit seinem inneren Ton steht erlebt eine tiefgreifende Kraft für seinen Auftritt.

Laut dem Hypnologe und Leiter der Allgemeinen Praxis für Hypnose Mannheim, Phaidros Krugmann steht und fällt jeder sichere Auftritt mit dem richtigen, dem tiefen und entspannten Atmen als notwendige Selbstregulation.

„Mit dem Atmen beginnt alles“ so führte Chairman der Heidelberger Hypnose Akademie weiter aus.

„Denn ein möglicher Zugang zu unseren Blockaden liegt tatsächlich im Atmen selbst. Wenn uns unser bewusstes Atmen als Summen, Tönen und Singen in eine Meditation führt können wir für diesen Augenblick mit Körper, Geist und Seele in Einklang treten. Eine weitere Steigerung dieser mentalen Technik können wir durch der Fokussierung unseres Geistes forcieren

Vom Atmen zur Stimme

Wenn der Sufimeister Hazrat Inayat Khan von „die Seele wieder auf ihren eigenen Ton einzuschwingen, durch den sie das Unendliche erfahren kann“ spricht, dann beschreibe er einen Zustand, einen universellen Klang durch das Finden der eigenen Resonanz gewahr zu werden. Doch wie finde ich meine eigene Resonanz? Wie spürt sich das an?

Tatsächlich resonieren wir permanent auf eine Vielzahl von Frequenzen die uns alltäglich begleiten. Das gilt für verschiedene Körperregionen, Organe und mentale Aspekte. In der Hülle und Fülle, in dem Tempo und der Taktung in der wir das erleben müssen geraten wir in eine andauernde Stresssituation. Eine anhaltende Stresssituation stört aber unser Wohlbefinden nachhaltig und gefährdet so massiv unsere Gesundheit.

Aus dem Stress in die Stille

Die geführte Hypnose ist ein wunderbarer Weg augenblicklich aus dem Stress herauszutreten. Bleiben aber die äußeren Lebensumstände unverändert belastend, so müssen wir dort beginnen wo wir sofort Änderungen herbeiführen können. Das beginnt z.B. bei unserem Denken (mentaler Aspekt) und natürlich beim Atmen (körperlicher Aspekt).

Das Denken, insbesondere die Art und Weise wie wir uns unserer Gedanken gewahr werden, bedarf oftmals einer ganz neuen Ausrichtung. Der „Dialog der Seele“ ist ein Prozess der genau diese Forderung erfüllt. Das Atmen aber, lässt sich mit ein wenig Aufwand und Aufmerksamkeit auch ohne fremde Hilfe schon beginnen. Denn Summen, Tönen oder Singen kann ein jeder für sich allein beginnen und vertiefen.

Seelenklang o Resonanz und Heilung

Wenn wir unsere Stimme erheben, zum Beben und Schweben bringen, dann geht die Welt um uns herum augenblicklich in Resonanz mit uns. Wenn wir summen und intonieren spüren wir meist zuerst die Resonanz aus unserem Inneren und dann die Reaktion unserer Mitmenschen.

Je höher der Stimmklang eines Redners oder Sängers umso mehr Akzeptanz erreicht dieser bei den Zuhörenden. Ritualisierende Sprechgesänge bei Gebeten, Mantren oder Chören haben schon bereits eine so hohe suggestive Kraft dass viele Menschen wie zu einem Klangkörper verschmelzen können.

Wenn die Stimme versagt

Oftmals ist unsere Stimme verstopft oder blockiert. Blockaden und Manipulationen lassen unsere Stimme schwach, unsicher oder farblos erklingen. Viele geben sich damit ihr Leben lang zufrieden und beneiden oft andere um ihre sichere Stimme, ihren Auftritt und Erfolg. Umso größer ist die Erleichterung und tiefe Freude wenn die Stimme endlich zur Entfaltung kommen darf. Diese innere Erlaubnis ist ein wesentlicher mentaler Aspekt der zu Beginn unserer Arbeit steht.“

Laut Herrn Phaidros Krugmann ist es jederzeit möglich mit dem ersten Schritt zu beginnen.

„Setzen sie selbstgewählten Atemübungen (z.B. Ujjayi-Atemübungen aus dem Yoga) ein um ihren Brustkorb zu befreien. Wenn das Zwerchfell zum Schwingen kommt, ist der Anfang schon gemacht.

Wenn sie jedoch merken dass noch „schwere“ Lasten auf ihnen liegen, dass das „Lampenfieber“ unerträglich wird, dann sind sie herzlich eingeladen in der Allgemeinen Praxis für Hypnose dieses Belastungen loszuwerden. Der „Dialog der Seele“ ist der Prozess der allen anderen voraus gehen sollte. Der Dialog der Seele befreit von Blockaden und Manipulationen und eröffnet ihnen den Weg zu mehr Gelassenheit und Ruhe. Sie nehmen sich infolge dessen selber ganz neu und entspannt gewahr.“

Mit diesen besonderen Angebot geht die Alpha Hypnose in Mannheim und Heidelberg ganz neue Wege. Die Allgemeine Praxis für Hypnose präsentiert sich aktuell mit ihren Zweigniederlassungen in Mannheim, Heidelberg und Weil am Rhein. Sie ist über die zentrale Rufnummer 06221 7273 072 von 10-12 und 15-22 Uhr zu erreichen.

