Bekannt aus SAT.1: Big Blue – die Blues Brothers(TM) Tribute Show für Stadtfeste und Firmenfeiern

Die Blues Brothers(TM) Tribute Show „Big Blue“ bringt den Kultfilm-Soundtrack live auf die Bühne – als energiegeladener Hauptact für Stadtfeste, Firmenjubiläen, Galas und große Geburtstage.

Vom TV-Studio direkt auf Stadtfest- und Eventbühnen In der SAT.1-Show „All Together Now“ mussten Gesangstalente eine Jury aus 100 Musikprofis überzeugen – ein Format, in dem nur Acts bestehen, die live abliefern. Genau aus diesem Umfeld kommt Big Blue, die Blues Brothers(TM) Tribute Show rund um Entertainer King Eddy. Heute ist die Formation auf Stadtfesten, Firmenevents, Galas, Hochzeiten, Kreuzfahrten und privaten Jubiläen im Einsatz. Wikipedia+1

Die beiden Doubles im klassischen Jake-&-Elwood-Outfit liefern eine Show, die optisch nah am Film ist – und musikalisch mit live gesungenen Hits arbeitet, die generationsübergreifend funktionieren. Vom 40. bis zum 80. Geburtstag, vom Firmenjubiläum bis zur Sommernachtsparty: Big Blue ist so angelegt, dass auch Publikum ohne Blues-Brothers-Vorkenntnisse sofort „mitgenommen“ wird.

Warum die Blues Brothers(TM) als Event-Highlight so gut funktionieren

Viele Eventplaner stehen vor derselben Frage: _Wie bekomme ich mein Publikum wirklich auf die Tanzfläche – ohne stundenlange Experimente mit DJs oder Playlists?_

Die Blues Brothers(TM) bieten dafür einen enormen Vorteil:

* Bekannte Songs aus Film und Soul-/R’n’B-Geschichte,

* klares, wiedererkennbares Bild (Anzüge, Hut, Sonnenbrillen),

* humorvolle, sympathische Figuren,

* und ein Tempo, das nach wenigen Takten Bewegung auf der Fläche erzeugt.

Big Blue nutzt genau dieses Prinzip: Das Programm verbindet Kulttitel wie „Everybody Needs Somebody“, „Soul Man“, „Gimme Some Lovin'“, „Shake Your Tailfeather“ oder „Minnie The Moocher“ mit Publikums-Animation, kurzen Moderationen und einer klaren Dramaturgie – von der ersten Begrüßung bis zum Finale, bei dem sich das Publikum meist schon längst auf der Tanzfläche befindet.

Flexibel für Stadtfeste, Firmenfeiern, Galas und Jubiläen

Je nach Eventtyp und Zeitplan kann Big Blue in unterschiedlichen Längen und Formaten gebucht werden:

* als kompakte Showeinlage (z. B. 1 x 30 Minuten) für Galas oder Preisverleihungen,

* als Hauptprogramm (z. B. 2 x 30 oder 2 x 45 Minuten) für Stadtfeste, Firmenevents oder Messepartys,

* als abendfüllendes Showkonzept mit bis zu ca. 90-120 Minuten Gesamtspielzeit, aufgeteilt in mehrere Sets.

Damit können Veranstalter die Tribute-Show nahtlos in ihr Programm integrieren – als Opener, als Höhepunkt in der Mitte oder als energiegeladenes Finale.

Zielgruppe: Vom Stadtmarketing bis zum Premium-Firmenkunden

Big Blue richtet sich vor allem an:

* Stadtmarketing & Stadtfeste – wenn ein klarer Publikumsmagnet für die Abendbühne gesucht wird,

* Firmenkunden & Agenturen – für Jubiläen, Mitarbeiter-Events, Sommerfeste oder Kundenevents mit Entertainment-Fokus,

* Veranstalter von Messen & Kongressen – etwa für Rahmenprogramme, After-Show-Partys oder Get-together,

* Hotels, Kreuzfahrten & Freizeitparks,

* sowie private Auftraggeber, die ihren 50., 60., 70. oder 80. Geburtstag mit einem professionellen Showact aufwerten wollen.

Gerade bei Ü40- bis Ü70-Publikum wirkt die Kombination aus Soul-Klassikern, Rock’n’Roll-Elementen und Filmnostalgie wie ein natürlicher Stimmungsverstärker: Von der ersten Nummer an erkennt man die Songs – und spätestens nach wenigen Minuten wird mitgesungen, geklatscht und getanzt.

Professionelle Abläufe für Eventprofis

Hinter Big Blue steht die Eventagentur Eddy-Events, die sich auf Retro- und Tribute-Entertainment mit Premium-Anspruch spezialisiert hat. Für Veranstalter bedeutet das:

* klare Absprachen,

* professionelle Kommunikation,

* Technical Rider und Stageplan für Ton- und Lichtfirmen,

* sowie auf Wunsch Unterstützung bei der Einbindung der Show in das Gesamtprogramm.

Je nach Veranstaltung bringt die Produktion eigenes Licht- und Ton-Setup mit oder arbeitet mit vorhandener Technik vor Ort. Für Stadtfeste und Open-Air-Bühnen stehen passende Setups und Erfahrungen aus zahlreichen Auftritten zur Verfügung.

Mehrwert für Eventplaner: Ein kalkulierbarer Hauptact mit Kultfaktor

Für Eventplaner ist Big Blue vor allem eins: berechenbar im positiven Sinne.

* Die Show ist klar definierbar in Spiellänge und technischen Anforderungen.

* Das Programm ist zielgruppenkompatibel – von Firmenpublikum bis Stadtfest-Gästen.

* Die visuelle Wirkung sorgt für starke Fotos und Social-Media-Momente, die von Gästen gern geteilt werden.

Damit wird Big Blue zur verlässlichen Lösung, wenn ein Hauptact mit Wiedererkennungswert gesucht wird, der gleichzeitig sympathisch, humorvoll und tanzbar ist.

Veranstalter, die ein Event-Highlight suchen, das gleichzeitig Kultfaktor, Tanzbarkeit und professionelle Abläufe verbindet, finden in Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show eine starke Option. Bekannt aus der SAT.1-Show „All Together Now“ und erprobt auf Stadtfesten, Firmenfeiern, Galas und Kreuzfahrten, liefert das Duo Jake & Elwood im Doppelpack: Show, Musik und Stimmung.

Weitere Informationen, Videos und Buchungsanfrage:

* Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show: https://bigblue.show

* Eddy-Events – Agentur für Retro- & Tribute-Entertainment: https://www.eddy-events.de

Unternehmensprofil / Boilerplate

Über Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show

Big Blue ist eine professionelle Blues Brothers(TM) Tribute Show mit den Entertainern King Eddy & George Le Smoo. Im Original-Outfit von Jake & Elwood, mit Live-Gesang und einer Setlist voller Kult-Hits bringt die Show den Sound und die Energie des legendären Films auf Stadtfeste, Firmenfeiern, Galas, Kreuzfahrten und private Events.

Über Eddy-Events

Eddy-Events ist eine spezialisierte Eventagentur für Retro- und Tribute-Entertainment mit Sitz in Deutschland. Unter der künstlerischen Leitung von Entertainer Eddy Ebeling („King Eddy“) bietet die Agentur hochklassige Showformate wie Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show, Mr. Rock’n’Roll, Kultschlager Hitparade, Mr. Vegas oder Mr. Christmas für Firmenkunden, Stadtfeste, Kreuzfahrten und hochwertige private Feiern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eddy Events

Herr Eddy Ebeling

Altendorf 4

42477 Radevormwald

Deutschland

fon ..: 021956844640

web ..: https://www.eddy-events.de/

email : contact@eddy-events.de

Firmenporträt Eddy Events

Eddy Events ist eine Künstler- und Entertainment-Agentur mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, die sich auf hochwertige Retro-Showformate spezialisiert hat. Gegründet von Entertainer Eddy Ebeling alias King Eddy, bündelt die Agentur mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung in einem einzigartigen Portfolio aus Tribute-Acts, Nostalgie-Shows und musikalischem Live-Entertainment.

Die Idee hinter Eddy Events ist es, Musikgeschichte wieder lebendig zu machen – nicht als reine Kopie, sondern als authentisches Live-Erlebnis, das Publikumsnähe, musikalische Qualität und Showmanship miteinander verbindet.

Zum festen Repertoire gehören unter anderem:

Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show: Eines der erfolgreichsten Tribute-Duos Deutschlands, das mit Originaltreue, Energie und Humor die Kultfiguren Jake und Elwood Blues auf die Bühne bringt.

Kultschlager Hitparade: Eine musikalische Zeitreise durch die großen Schlagerhits der 60er, 70er und 80er-Jahre, inspiriert von den legendären TV-Hitparaden.

Mr. Rock’n’Roll: Eine Hommage an die goldene Ära des Rock’n’Roll mit Songs von Elvis Presley, Buddy Holly und Bill Haley.

Mr. Vegas: Ein Gala-Showformat, das die Welthits der Crooner-Ära von Frank Sinatra bis Tom Jones zurück auf die Bühne bringt.

Elvis Alive Show: King Eddy gilt als einer der authentischsten Elvis-Interpreten Deutschlands und wurde mehrfach in TV und Presse porträtiert.

Arizona Bros: Akustisches Country- und Americana-Duo mit warmem Sound und Publikumsnähe.

Mr. Christmas: Eine festliche Weihnachtsshow mit Klassikern und Crooner-Charme, ideal für Firmenfeiern und Weihnachtsmärkte.

Besonderen Stellenwert nimmt die Show Big Blue – The Blues Brothers(TM) Tribute Show ein. Sie gilt als eine der authentischsten Blues-Brothers-Shows Europas und begeistert sowohl auf Stadtfesten und Festivals als auch auf Galas und Firmenfeiern. Mit legendären Songs wie „Everybody Needs Somebody to Love“, „Soul Man“ oder „Think“, kombiniert mit Humor, Tanz und Interaktion, bringt Big Blue den unverwechselbaren Spirit der Chicago-Brüder zurück auf die Bühne.

Eddy Events arbeitet eng mit Veranstaltern, Firmenkunden und Kulturinstitutionen zusammen. Der Anspruch: maßgeschneiderte Shows, die sowohl auf große Bühnen als auch in kleinere Veranstaltungsräume passen – professionell organisiert, technisch hochwertig und immer mit direktem Draht zum Publikum.

Mit dieser Positionierung hat sich Eddy Events als verlässlicher Partner für Firmenfeiern, Stadt- und Vereinsfeste, Festivals, Galas und private Jubiläen etabliert.

Pressekontakt:

Eddy Events

Herr Eddy Ebeling

Altendorf 4

Radevormwa 42477

fon ..: 021956844640

email : contact@eddy-events.de

