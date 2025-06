Bella Estate – der neue Dialektrock der österreichischen Band Solarkreis

ein Urlaub voller Hindernisse

Mit ihrem neuen Song „Bella Estate“ melden sich Solarkreis zurück – diesmal mit einem sommerlichen Ohrwurm im steirischen Dialekt, der den ganz normalen Urlaubswahnsinn auf charmante Weise einfängt.

„Bella Estate“ (italienisch für „schöner Sommer“) erzählt von einem Urlaub, der so gar nicht nach Bilderbuch läuft: Stau statt Strand, Sonnenbrand statt Sonnenuntergang – und doch bleibt am Ende ein Lächeln.

Denn oft sind es gerade die schiefgegangenen Momente, die unvergesslich bleiben.

Dialektpop – modern, ausdrucksstark und lebensbejahend – das ist Solarkreis. Nach 10 erfolgreichen Jahren hat sich die Band längst als fixer Bestandteil in der österreichischen und bayrischen Musikszene etabliert. Der Mix aus fetten Beats, coolen Bläserlines und modernen Sounds gepaart mit einer unverwechselbaren Stimme macht den unverkennbaren Sound von Solarkreis aus. Dass der Spaß an der Sache selbst im Vordergrund steht, erkennt man bei den Live-Auftritten der Band. Energiegeladen, humorvoll mit einer Prise Selbstironie und jederzeit authentisch, so geben sich die 7 Jungs auf der Bühne. Dem Publikum gefällt’s und schweißtreibende Konzerte mit der einen oder anderen Überraschung sind garantiert.

© 2025 SK Music Entertainment

LabelSK Music Entertainment

EAN/UPC4068992413709Preorder2025-06-13

Release2025-06-20, 20. Juni 2025

Komponisten:Hartmut Pollhammer, Daniel Kukovetz & Stefan Ertl

Textdichter:Hartmut Pollhammer, Bertram Pollhammer, Michael Fritz & Stefan Kaufmann

Producer:Hartmut PollhammerProducer:Patrick De Benedetto Freisinger

SISRC: ATPJ42500001

Länge: 02:49 Minuten

Quelle: Hartmut Pollhammer/ Solarkreis

