Bemer Magnetfeldtherapie für Tiere – Wirksame und erprobte Heilmethode

Mit der Bemer Magnetfeldtherapie kann die Heilung verschiedener Krankheitsbilder bei Tieren unterstützt werden

Die Bemer Magnetfeldtherapie wird für Tiere, wie Pferde, Hunde und Katzen, angewandt. Sie bietet somit vielfältige Optionen. Aufgrund der jahrelangen Analysen der ergänzenden medizinischen Behandlungsvariante beruht sie auf neuesten Erkenntnissen. Dadurch ist es möglich sie in vielen Krankheitsbildern, unterstützend zu einer schulmedizinischen Therapie, erfolgreich zu verwenden.

Wir haben uns bei der Bemer Int. AG informiert und wichtige Auskünfte zum Thema erhalten:

o Was ist eine Magnetfeldtherapie?

o Wie wirkt die Bemer Magnetfeldtherapie?

o Wer profitiert von der Bemer Magnetfeldtherapie?

o Welche Tiere sollten keine Bemer Magnetfeldtherapie erhalten?

WAS IST EINE MAGNETFELDTHERAPIE?

Die Bemer Magnetfeldtherapie stellt eine naturheilkundliche Behandlungsweise dar. Sie bedient sich elektromagnetischen Feldern, die auf den Körper einwirken. Dadurch besteht die Möglichkeit, heilende Prozesse anzukurbeln. Neben speziellen Geräten kommen bei der Therapie Magnete zum Einsatz, die einfach aufgelegt werden. Auch sie liefern elektrische Impulse, die das Potenzial besitzen tief in den Körper einzudringen. Neben einer Behandlung von Tieren haben sich Magnetfelder sogar bei Menschen als wirksam erwiesen.

WIE WIRKT DIE BEMER MAGNETFELDTHERAPIE?

Bei der Bemer Magnetfeldtherapie erhalten die Zellen des tierischen Körpers Impulse. Sie stammen von einem elektromagnetischen Feld. Bei der Betrachtung des Organismus wird klar, dass er auf vielen elektrischen Prozessen basiert. Neben den Stoffwechselvorgängen stellt auch der Herzschlag ein gutes Beispiel dafür dar. Das zeigt, dass elektrische Ladungen den Körper von Tier und Mensch beeinflussen. Bei einer Fehlfunktion der Zellen kommt es zu unterschiedlichen Krankheitsbildern, wie Entzündungen, Schmerzen oder Immunschwäche. Dank einer Magnetfeldtherapie gibt es die Möglichkeit, Zellen anzuregen und so zu einem normalen Verhalten zu animieren.

WER PROFITIERT VON DER BEMER MAGNETFELDTHERAPIE?

Die Bemer Magnetfeldtherapie eignet sich für viele Tierarten. In Studien wurde gezeigt, dass besonders Katzen, Hunde sowie Nager von einer entsprechenden Behandlung profitieren. Zusätzlich zeigen Pferde eine positive Reaktion auf die elektromagnetischen Felder. In diesem Zusammenhang hat sich speziell das Bemer Horse Set bewährt. Es optimiert nachweislich die Mikrozirkulation im Körper des Tieres und hat deshalb einen Effekt auf kleinste Blutgefäße. So ist es möglich Zellen optimal zu versorgen und dadurch die Gesundheit des Unpaarhufers zu verbessern. Auf diese Weise wird die Leistungsfähigkeit des Tieres gesteigert und die Infektanfälligkeit reduziert.

WELCHE TIERE SOLLTEN KEINE BEMER MAGNETFELDTHERAPIE ERHALTEN?

Die Magnetfeldtherapie ist eine risikoarme und nahezu nebenwirkungsfreie Behandlungsoption. Trotzdem gibt es gewisse Kontraindikationen, die Menschen berücksichtigen sollten. Haben Tiere Implantate, wie Herzschrittmacher, wird vom Einsatz von Bemer Pro oder Classic Sets abgeraten. Hier ist es sinnvoller gänzlich auf eine Behandlung mit elektromagnetischen Feldern zu verzichten, da diese mit den implantierten Geräten zu Störungen führen könnten. Lebewesen, die an Fieber, Blutungen, Epilepsie, Herzrhythmusstörungen sowie Schilddrüsenüberfunktionen leiden, sollten zudem von einer Therapie mit Magnetfeldern absehen. Idealerweise kontaktieren Verbraucher vor dem Einsatz der Bemer Magnetfeldtherapie einen Tierarzt, um zu erfragen, ob eine Behandlung empfehlenswert ist.

Die BEMER AG ist innerhalb der medizintechnischen Branche tätig, betreibt und fördert Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Mikrozirkulation und entwickelt physikalische Behandlungsverfahren zu deren positiver Beeinflussung. Die mehrfach patentierte und im Markt führende Technologie der Physikalischen Gefässtherapie BEMER kommt in verschiedenen Produktlinien zum Tragen, die das Unternehmen über einen eigenen, weitverzweigten Direktfachvertrieb und entsprechende Landesvertretungen in über 40 Ländern vertreibt. Seinen Sitz hat BEMER im liechtensteinischen Triesen, wo über 50 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Gegründet wurde BEMER 1998 von Peter Gleim, damals als Innomed International AG, die 2010 entsprechend umfirmiert wurde. Gleim bringt heute als Verwaltungsratspräsident seine langjährige Erfahrung in die Leitung des Unternehmens ein.

