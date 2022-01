Benchmark nimmt das Gold-Silber-Bohrprogramm wieder auf

Edmonton – 6. Januar 2022 – Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) – freut sich, die Wiederaufnahme der Bohrarbeiten im Januar 2022 zur Erweiterung der Gold-Silber-Zonen zu berichten. Das Programm wird die im Jahr 2021 ausgeführten 83.570 Meter fortführen. Das Unternehmen erwartet, im Winter-Bohrprogramm 20.000 Meter zur Erweiterung und Definition der bestehenden Ressourcengebiete und zur Weiterentwicklung der neuen Entwicklungszone – Zone Marmot – auszuführen. Benchmarks Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Lawyers liegt innerhalb der durch eine Straße zugänglichen Region des ergiebigen Gebiets Golden Horseshoe im nordzentralen British Columbia, Kanada.

John Williamson, CEO, kommentierte: Benchmark nutzt den Straßenzugang zu dem Projekt für Bohrarbeiten in den Wintermonaten, um Anfang 2022 mehr Ergebnisse zu liefern und das Projekt schneller auf die Entscheidung zur Förderung hin voranzutreiben. Das Unternehmen erwartet die Bekanntmachung kurzfristiger Ergebnisse aus den Bohrungen im Jahr 2021 mit dem Schwerpunkt auf Gebieten der Ressourcenerweiterung.

Benchmark plant, in Erwartung des Bohrbeginns im Januar 2022 Bohrcrews und sein geologisches Team zum Projekt zu mobilisieren. Die Bohrungen werden sich auf mehrere Gebiete oberflächennaher Gold- und Silbermineralisierung konzentrieren, die entlang des Streichens und in der Tiefe offenbleiben (siehe Abbildung 1), einschließlich:

– Vorkommen Cliff Creek Mid – Infillbohrungen im Jahr 2021 entlang 50 Meter Streichenlänge durchteuften oberflächennahe Mineralisation von Bulktonnage in einem Abschnitt der Mid-Zone, der aufgrund zeitweise beprobter historischer Bohrungen als schwach mineralisiert galt. Diese Ergebnisse haben das Potenzial, einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung beachtliche, hochgradigere Gold- und Silberunzen hinzuzufügen

– Zone Connector – Dies neue Zone liegt teilweise außerhalb und am Rand der bestehenden Ressource, die sich derzeit über ~300 Meter Streichenlänge und ~130 Meter vertikale Tiefe erstreckt. Die neuen Ergebnisse in der Zone Connector können potenziell bedeutende Gold-Silber-Unzen lateral und in der Tiefe hinzufügen und das Grubenmantelmodell in Hinblick auf eine positive Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts optimieren

– Vorkommen Dukes Ridge – Die Entdeckung neuen hochgradigen Materials an der Oberfläche schafft Flexibilität und das Potenzial zu hochgradigeren Starter-Pits und bietet bedeutende Vorteile für potenzielle künftige Förderungspläne. Bohrungen im Jahr 2021 zeigten Dukes Ridges Potenzial zur Erweiterung in die Tiefe und zur Umwandlung von früher als Abraum dargestelltem Material im Ressourcenmodell (siehe Pressemeldung 14. Mai 2021)

– Zone Marmot – Das Mineralisierungssystem in Marmot weist weiterhin Ähnlichkeiten zu den Gebieten des Ressourcenvorkommens in der Liegenschaft auf, da sowohl Bulktonnage als auch hochgradige Mineralisierung in mehreren Bohrlöchern durchteuft wurden. Die Bohrergebnisse stimmen mit der beachtlichen Oberflächenmineralisierung überein, die ein Mineralisierungsprofil umreißt, das sich derzeit über ungefähr 400 Meter Streichenlänge erstreckt. Weitere Bohrungen werden auf die Definition von Oberflächenmaterial und die Identifizierung der Strukturkontrollen des Systems ausgerichtet sein.

Figure 1 – Zielgebiete des Winter-Bohrprogramms mit ausgewählten Bohrabschnitten aus dem Jahr 2021

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63465/Benchmark_2022-1-6_DEPRcom.001.jpeg

Pläne und Meilensteine 2022

Das Unternehmen bleibt auf Kurs zur Lieferung wichtiger Meilensteine im Jahr 2022 und begann mit der Planung eines größeren Bohrprogramms nach Erstellung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung. Die Pläne für das Jahr 2022 umfassen:

– Aktualisierte Mineralressourcenschätzung, die die ersten 2,1 Millionen Unzen mit 1,62 g/t AuÄq* angedeutet and 821.000 Unzen mit 1,57 g/t AuEq vermutet erweitert;

– Wirtschaftliche Erstbewertung;

– Technische Planungsarbeiten zur Unterstützung einer Machbarkeitsstudie;

– Weitere Sammlung von Baseline-Daten zur Umweltstudie;

– Technische Arbeiten, Genehmigungen und Bohrarbeiten zur Weiterentwicklung des Projekts zur Abbaustufe und;

– Erkundungsbohrungen in neuen Zielzonen zur Ermittlung des Potenzials für eine Satellitenlagerstätte.

Kapitalbeteiligung Eric Sprott

Benchmark freut sich zu berichten, dass Herr Eric Sprott 1.130.000 Aktienkaufwarrants für Benchmark-Stammaktien zu einem Preis von 0,40 Dollar pro Aktie zu einem Gesamtbetrag von 452.000 Dollar durch seine Beteiligungsholding, 2176423 Ontario Limited, ausübte (30. Dezember 2021). Herr Sprott besitzt und kontrolliert jetzt 26.082.309 Aktien und 3.846.154 Warrants, ungefähr 12,9 % der ausstehenden Aktien auf nicht verwässerter Basis und ungefähr 14,6 % auf teilweise verwässerter Basis, unter der Annahme alle gehaltenen Warrants wurden ausgeübt. Die Ausübung der Warrants führte zu einer Änderung in teilweise verwässerten Besitzverhältnissen von mehr als 2 %. Herr Sprott betrachtet die Beteiligung als langfristig und wird möglicherweise in der Zukunft weitere Wertpapiere, z. B. auf dem offenen Markt oder durch Privatakquisitionen, erwerben oder Wertpapiere, z. B. auf dem offenen Markt oder durch Privatveräußerungen, verkaufen, je nach Marktbedingungen, Planänderungen und / oder anderen relevanten Faktoren.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

*Goldäquivalent (AuÄq) wurde unter Verwendung eines 90:1 Silber-zu-Gold-Verhältnisses berechnet.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein in Kanada ansässiges Gold- und Silberunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Lawyer’s im ertragreichen Golden Horseshoe im Norden von British Columbia, Kanada, vorantreibt. Das Projekt umfasst drei mineralisierten Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über +20 neuen Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63465/Benchmark_2022-1-6_DEPRcom.002.png

www.metalsgroup.com

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

John Williamson e.h

John Williamson, Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Jim Greig

E-Mail: jimg@BNCHmetals.com

Telefon: +1 604 260 6977

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Benchmark Metals Inc.

Suite 210, 8429 24th St. NW

T6P 1L3 Edmonton

Kanada

Pressekontakt:

Benchmark Metals Inc.

Suite 210, 8429 24th St. NW

T6P 1L3 Edmonton

