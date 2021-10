Benchmark setzt die grundlegenden Umweltarbeiten auf dem Weg zur Genehmigung einer Gold- und Silbermine fort

Edmonton – 12. Oktober 2021 – Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) berichtet über den aktuellen Stand der laufenden grundlegenden Arbeiten zur Unterstützung der Umweltverträglichkeitsprüfung (EA, Environmental Assessment) für die Genehmigung des Gold-Silber-Projekts Lawyers, das sich in einer über Straßen zugänglichen Region des produktiven Gebiets Golden Horseshoe im Norden von British Columbia, Kanada, befindet.

Benchmark gibt die Auswahl von Tsay Keh Nay (TKN) für die Durchführung mehrerer Grundlagenstudien bekannt, um die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu maximieren und lokales und traditionelles Wissen einzubeziehen. Tsay Keh Nay (TKN) sind Sekani sprechende indigene Völker, einschließlich der Tsay Keh Dene Nation (Tsay Keh), der Kwadacha Nation (Kwadacha) und der Takla Nation (Takla), die zusammen als Partnernationen bezeichnet werden und mit denen Benchmark vor Kurzem ein Explorations-Kooperations- und Nutzungsabkommen unterzeichnet hat. Zur TKN-Gruppe gehören Chu Cho Environmental LLP (Chu Cho), ein hundertprozentiges indigenes Unternehmen, und Sasuchan Environmental LP (Sasuchan) in Partnerschaft mit anderen Experten des Sektors. Die sieben (7) von TKN betreuten Grundlagenstudien umfassen:

1. Oberflächengewässer und Hydrologie;

2. Aquatisches Leben;

3. Fische und Fischhabitat;

4. Meteorologie, Lärm und Luftqualität;

5. Wildtiere;

6. Vegetation, und;

7. Topografie und Böden.

Zusätzlich zu TKN, das die Grundlagenarbeit leitet, arbeitet Benchmark weiterhin mit den Partnernationen in einem Umweltmanagement-Komitee zusammen, um die Studien zu entwickeln und zu überwachen.

Chief Pierre von den Tsay Keh Dene erklärte: Es ist sehr ermutigend, ein Unternehmen in der Rohstoffindustrie zu sehen, das den Wert einer respektvollen Beziehung zu den First Nations in der Frühphase eines Projekts versteht. Dies ist der Plan für die Vermeidung von Verzögerungen, die Minimierung der Auswirkungen und die Maximierung des Nutzens für alle, die ein Interesse an dem Projekt haben.

John Williamson, CEO von Benchmark, fügte hinzu: Wir sind beeindruckt von der Professionalität und Qualität der Arbeit von TKN. Der Beginn der Grundlagenarbeit parallel zur Projektentwicklung hält das Projekt auf dem Weg zur Entscheidung über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Jahr 2023, gewährleistet eine kontinuierliche und frühzeitige Einbindung unserer Partnernationen und erleichtert eine transparente und flüssige Kommunikation, während sich das Projekt in Zusammenarbeit entwickelt wird.

Darüber hinaus hat Benchmark pHase Geochemistry mit der Leitung der geochemischen Grundlagenarbeit sowohl für die statischen als auch für die kinetischen (Feuchtigkeitszellen) Testarbeiten beauftragt.

Der Prüfung des Umfangs und des Plans wurden von einem Team von Benchmark Metals und Knight Piésold Ltd. (KP) für alle acht (8) Studien durchgeführt. Die Studien sind erforderlich, um die Ausgangsbedingungen zu ermitteln und einen wichtigen Beitrag zu den künftigen Projektentwicklungsplänen, der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) und dem behördlichen Genehmigungsprozess zu leisten. Diese Studien stellen zwar nicht die Gesamtheit der Umweltgrundlagenstudien dar, aber sie repräsentieren alle Studien, die sich auf dem zeitkritischen Weg zur Fertigstellung der Umweltverträglichkeitsprüfung befinden. Weitere Studien werden im Laufe des Programms durchgeführt.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadischer Gold- und Silberexplorer, der derzeit das Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia erweitert. Das Unternehmen besitzt sämtliche Rechte an diesem Projekt. Das Projekt umfasst drei mineralisierte Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über +20 neuen Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

