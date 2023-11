Benjamin Hill unterzeichnet Absichtserklärung über den Erwerb einer Beteiligung an einem vollständig genehmigten Kohleprojekt

Vancouver, BC – 15. November 2023 – Benjamin Hill Mining Corp. (Benjamin Hill oder das Unternehmen) (CSE: BNN – WKN: A3CNQU – FRA: 5YZ0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung (der „LOI“) mit Aion Mining Corp. („Aion“) abgeschlossen hat, in der die geplante Transaktion beschrieben wird, durch die das Unternehmen 20 % von Aion und dessen Beteiligung an einem vollständig genehmigten Kohleprojekt in Santander, Kolumbien, erwerben wird (die „geplante Transaktion“).

Die wichtigsten Komponenten der Akquisition:

– Das Grundstück enthält acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle, die aus aktuellen und historischen Diamantbohrprogrammen und Oberflächenaufschlüssen stammen;

– Das Projekt ist nach kolumbianischem Recht vollständig genehmigt, einschließlich Umweltlizenzen;

– Der Standort und die bestehende regionale Kohlebergbauinfrastruktur sind hervorragend.

Das Unternehmen wird weiterhin alle aktuellen und historischen Daten zusammenstellen und unterirdische Großproben der verschiedenen Flöze nehmen. Der Zweck dieses Explorationsprogramms besteht darin, die Gehalte und Bodenbedingungen der bekannten Kohleflöze besser zu bestimmen.

CEO Cole McClay, erklärt: „Benjamin Hill freut sich über die Möglichkeit, mit einem hochqualifizierten kolumbianischen Bergbauteam zusammenzuarbeiten, um ein Kohleprojekt zu entwickeln, das in der Lage ist, Einnahmen zu erzielen. Es gibt solide Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Kohleaktiva auf dem globalen Markt stark bleiben wird, da saubere Wärmetechnologien weiter aufkommen, während über 70 % des weltweiten Stahls derzeit mit Kohle hergestellt werden. Erst gestern hat Teck seine Kohlebeteiligungen für 8,9 Milliarden Dollar an Glencore, Nippon Steel Corp. und Posco Holdings verkauft, was die Nachfrage nach Kohleprojekten verdeutlicht.

Es wird davon ausgegangen, dass sich der Gesamtkaufpreis für die vorgeschlagene Transaktion auf 1.125.000 $ belaufen wird, die wie folgt zu zahlen sind:

– 600.000 $ in bar und

– 525.000 $ in Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis pro Aktie, der dem Schlusskurs des Unternehmens am Tag des Abschlusses der vorgeschlagenen Transaktion entspricht, vorbehaltlich der CSE-Richtlinien.

Die Absichtserklärung enthält auch eine Bestimmung, wonach dem Unternehmen nach Abschluss der geplanten Transaktion ein Verwässerungsschutz gewährt wird, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seinen Anteil von 20 % an Aion beibehalten kann.

Aion ist aufgrund des gemeinsamen Vorstandsmitglieds Cole McClay ein unabhängiger Partner des Unternehmens. Die Bedingungen des LOI wurden von einem Ausschuss der unabhängigen Direktoren des Unternehmens geprüft und genehmigt.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und allen anderen Bedingungen, die von den Parteien in einem endgültigen Aktienkaufvertrag (der „endgültige Vertrag“) vereinbart wurden, einschließlich: Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu Bedingungen, die für die Parteien zufriedenstellend sind, und Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung von Aion durch das Unternehmen und seine Vertreter.

Es gibt keine Zusicherungen oder Garantien, dass die geplante Transaktion zu den oben beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen wird weitere Updates bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.

Über Benjamin Hill Mining Corp.

Benjamin Hill Mining Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Goldexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung des Projekts Alotta im kanadischen Yukon Territory konzentriert. Das Projekt Alotta ist ein Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels der Dawson Range liegt.

Qualifizierte Person

Lorne Warner, P.Geo, und President von Benjamin Hill Mining Corp. ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards

Cole McClay

Chief Executive Officer

Investor Relations:

info@benjaminhillmining.com

