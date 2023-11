Brüderlein – das neue Musikepos von Michael G. Hörmann

Michael G. Hörmann meets Falco

Brüderlein – der Song ist nur für dich, lässt im Hintergrund die Erinnerung an eine Musiklegende erwachen:“FALCO.“

MICHAEL G. HÖRMANN, schon seit Jahren stellt er auf den Karaoke-Bühnen unter Beweis, dass er, wie kein anderer, nicht nur alles über sein Idol weiß, sondern auch dessen Gesangsweise bis zur Perfektion verinnerlicht hat und nicht zu Unrecht von seinen Fans nur noch als „DER KOMMISSAR“ oder „FALCO“ angesprochen wird.

Als Michael G. Hörmann 1982 Falco das erste Mal im Radio hörte, ahnte er nicht, dass dieser österreichische Sänger in seinem Leben noch eine gewichtige Rolle spielen sollte.

Doch schon nach den ersten Takten durchfuhr es ihn, als sei er vom Blitz getroffen, und der Virus Falco elektrisierte ihn seit diesem Moment.

Bis zu seinem 40. Lebensjahr wuchs der Ableger der Kunstfigur Falco in Michael G. Hörmann und forderte nun sein Recht, an das Tageslicht gebracht zu werden. Aber nicht etwa mit einer Coverversion des Falken, sondern mit einem eigenen Song, welcher in der altbekannten Art und Weise von Falco seine Lieder nicht singt, sondern zelebriert.

Die Geschichte vom „BRÜDERLEIN“ wurde von Heidi Sarnow und Robert Angelo auf Wunsch der Schwester anlässlich einer Taufe eines neugeborenen „Brüderleins“ geschrieben, sammelte über ein Jahrzehnt unbeachtet Staub im Archiv an und wurde nicht verwendet.

Erst als Michael G. Hörmann den Song auf der Suche nach einer eigenen Nummer durch Zufall entdeckt, wird sie von ihm ergänzt und im Style von Falco komponiert sowie als neues „Duett“ etabliert, für das er die exzellente Sängerin EMMA TETTE begeistern konnte und mit an Bord nahm.

„Die Geschichte“ baut nahtlos eine Brücke zwischen Michael G. Hörmann und Falco, seinem Star, der viel zu früh von uns ging.

Falco´s Kunst endete bei Hans Hölzel nach ca. 40 Jahren Lebenszeit – Michael G. Hörmann`s Kunst beginnt genau ab dem 40. Lebensjahr! Michael G. Hörmann betrachtet das als die magische Schnittstelle zwischen den beiden. Die Komposition des Liedes entstand in Zusammenarbeit mit Volker Wiedling von Netzkater Records, der dieses Mal vor einer echten Herausforderung stand und diese souverän zusammen mit den Interpreten meisterte.

Veröffentlicht wird die Single von Netzkater Records am 17.11.2023.

Komponist: Volker Wiedling, Michael G. Hörmann

Texter/in: Heidi Sarnow, Robert Angelo ,Michael G. Hörmann

Label: Netzkater Records

Label – Code: 89325

ISRC: DEH742327343

Barcode: 4065328311005

Titellänge: 03:23 Minuten

Veröffentlichung: 17.11.2023

Quelle: Schlager ist Trumpf/ Roberto Schöne

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wirksamkeit bestätigt: Periodencreme von braVe care entspannt während der Periode Benjamin Hill unterzeichnet Absichtserklärung über den Erwerb einer Beteiligung an einem vollständig genehmigten Kohleprojekt