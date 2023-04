Keine andre war wie Du – das Debüt von Matthias Dinkelmeier

Ein Partykracher mit Wumms

„Keine andre war wie Du“ , so heißt die Debüt-Single von Matthias Dinkelmeier und ist eine musikalische Liebeserklärung an seine große Liebe Christina, die der Sänger im Dezember 2021 beim Single-Sonntag auf Facebook bei Antenne Bayern kennen und lieben gelernt hat. Der Song entstand im Musikstudio „Netzkater“. Komponist und Produzent Volker Wiedling erschuf mit dem Titel einen gut tanzbaren Schlager mit eingängiger Melodie. Der Text stammt aus der Feder von Heidi Sarnow und Robert Angelo.

Der sympathische Sänger aus Markt Berolzheim/südliches Mittelfranken in Bayern erfüllt sich mit der Veröffentlichung dieses Titels selbst einen Traum und möchte in Zukunft mit weiteren musikalischen Werken den Schlager-Olymp erklimmen.

Matthias Dinkelmeier – Keine andre war wie Du

Genre: Pop/ Schlager

Komponist: Volker Wiedling

Texter/in: Heidi Sarnow / Robert Angelo

Produzent: Volker Wiedling ( Musikstudio Netzkater )

Label: Netzkater Records

Labelcode: 89325

ISRC: DEH742307197

Veröffentlichungs-Datum: 21.04.2023

Quelle: Netzkater Records

