Der neue Lovesong zum Valentinstag von Schlagersänger ANDRÉ PEICKERT

Liebe gibt es nicht nur am Valentinstag

Wie schön kann doch der gemeinsame Weg durch das Leben sein!

Zusammen alle Höhen und Tiefen überstehen, durch die Stürme der Zeit gemeinsam fliegen und sich dabei in die Augen schauen um dann ganz genau zu wissen: „Ich schenk Dir meine Liebe“!

Pünktlich zum diesjährigen Valentinstag präsentiert AP-MUSIC „Musikproduktion & Management“ das Release von Schlagersänger ANDRÉ PEICKERT unter dem Motto „Ich schenk Dir meine Liebe“!

Die neue Single-CD ist bereits die zweite Veröffentlichung in diesem Musikjahr! Der neue Lovesong soll eine Liebeserklärung sein, ein kleines Dankeschön für verliebte Herzen!

Musikalisch stammt die Komposition zu diesem Schmuseschlager aus der Feder von Komponist Ulli Schwinge. Den Text zur neuen Single-CD schrieb ANDRÉ PEICKERT persönlich! Die Produktion des neuen Liedes übernahm Ulli Schwinge in dessen Tonstudio in Zusammenarbeit mit ANDRÉ PEICKERT, welcher neben seiner Tätigkeit als Schlagersänger u. Notfallsanitäter, auch als Liedtexter und Produzent fungiert.

„Ich schenk Dir meine Liebe“ ist ein ruhiger, tanzbarer und eingängiger Schlager, welcher ins Ohr geht und Freude in verliebte Herzen bringen soll.

Die neue Single-CD „Ich schenk Dir meine Liebe“ ist ab dem 14.02.2023 auf allen bekannten Streaming u.- Downloadportalen erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetpräsenz unter www.andre-peickert.com sowie im SocialMedia auf Facebook unter ANDRÉ PEICKERT.

ANDRÉ PEICKERT – Ich schenk Dir meine Liebe

Text: André Peickert / Musik: Ulli Schwinge

Label und Labelcode: Rekordjet, LC 24625

Chor: André Peickert / Ulli Schwinge

Arrangement: Ulli Schwinge

