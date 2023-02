Okoko Cosmétiques – Blue Light Rescue

Luxuriös, hochwertig und natürlich: die kanadische Premium-Gesichtspflege von Okoko Cosmétiques verwöhnt Haut und Sinne gleichermaßen und schützt vor den Belastungen von blauem Licht.

Die vielfach ausgezeichnete Gesichtspflege von Okoko Cosmétiques bietet sichtbare Ergebnisse von höchster Qualität. Die Leidenschaft der Gründerin Oyéta Kokoroko, wirksame Lösungen für eine stressfreie und gesunde Haut zu finden, spiegelt sich in jedem Produkt wider. Oyeta: „Wir entwickeln moderne Hautpflege für einen modernen Lebensstil. Wir sind Vorreiter für nachhaltige, stressreduzierende, urbane Lösungen für schöne Haut mit luxuriösen Düften und innovativen Formulierungen“.

Das Versprechen von Okoko

Die leistungsstarken Formulierungen enthalten eine hohe Konzentration an pflanzlichen Premium-Inhaltsstoffen in Kombination mit wissenschaftlich erprobten Cosmeceuticals. Die exklusiven Zutaten sind ideal ausbalanciert um die Abgabe und Wirksamkeit der wichtigsten Wirkstoffe zu maximieren. Vollgepackt mit hochwirksamen Antioxidantien und innovativen High-Performance Inhaltsstoffen, bietet die exklusive Pflegelinie Schutz vor Blauem Licht, unterstützt eine gesunde Ausstrahlung und fördert ein klares Hautbild. Die raffinierten Formulierungen bekämpfen effektiv ein breites Spektrum an Hautproblemen und liefern echte Ergebnisse.

Saubere Inhaltsstoffe in klinischer Konzentration

Die Brand kombiniert das Beste aus Natur und Wissenschaft und verbindet pflanzliche Inhaltsstoffe mit leistungsstarken Wirkstoffen, deren Wirksamkeit wissenschaftlich erwiesen ist. Neben der richtigen Auswahl und Qualität der Inhaltsstoffe, ist die Wirkstoff-Dichte und die Darreichungsform entscheidend. Okoko Skincare wird in höchster Konzentration formuliert und verkapselt, damit die Inhaltsstoffe möglichst tief in die Hautschicht eindringen können, bevor sie aktiviert werden. Auf diese Weise kann die Haut Wirkstoffe wie Niacinamid oder Pro-Vitamin A besser aufnehmen und zudem sind die Wirkstoffe vor einem schnellen Abbau geschützt.

Blue Light Rescue

Studien haben gezeigt, dass der übermäßige Konsum von blauem Licht schädlich für unsere Augen, unseren Tag-Nacht-Rhytmus und unsere Haut sein kann. In einer zunehmend digitalisierten Welt ist es schwer, sich von Bildschirmen zu lösen. Okoko hat deshalb all ihre Produkte mit Inhaltsstoffen formuliert, die dafür bekannt sind, die Haut vor Schäden durch blaues Licht zu schützen. Eines davon ist das extrem antioxidantien-reiche Öl aus Blaubeerensamen. Das bio-aktive Blaubeersamenöl wirkt wie ein natürlicher Schutzschild gegen die Belastung der Blaulichteinwirkung von Sonne und Bildschirmen. Das Aktivöl ist zudem eine Quelle für natürliches Pro-Retinol und hilft feine Linien zu reduzieren, sowie die Ebenmäßigkeit der Haut und Pigmentierungen von lichtgeschädigter Haut zu verbessern.

Verpflichtung zur Nachhaltigkeit

Upcycling: Okoko verwendet als eines von sehr wenigen Luxus-Beauty Labels recycelte Inhaltsstoffe, die zu höherwertigen Inhaltsstoffen in den Okoko Formulierungen verarbeitet werden. Beispielsweise nutzt die Firma Gerstenferment, das als Nebenprodukt bei der Bierherstellung entsteht. Das Ferment lindert effektiv Hautreizungen und Rötungen. Mit einem hohen Gehalt an Proteinen, Peptiden, Polypeptiden und Aminosäuren (enthält 8 von 9 essentiellen Aminosäuren), beruhigt der fermentierte Pflanzenstoff gestresste Haut und bringt sie wieder ins Gleichgewicht. Das Ferment stärkt zudem die Barrierefunktion und schützt dadurch die Haut vor Umweltbelastungen.

Luxury Expertise

Oyétas Drang nach Spitzenleistungen zeigt sich auch im handwerklich geprägten Herstellungsprozess der Produkte. Okoko, ansässig in Vancouver, kontrolliert den Fertigungsprozess von Anfang bis Ende um die hohe Qualität der Inhaltsstoffe und Produkte langfristig sicherzustellen. Handgefertigt von Experten, die sich mit Leidenschaft der Herstellung luxuriöser Hautpflege unter Verwendung exklusiver, nachhaltiger und erstklassiger Inhaltsstoffe verschrieben haben. Okoko: „Unser kompromissloser Anspruch an Qualität und Leistung ermöglicht es uns, hochwirksame Formulierungen zu entwickeln, die Ihr Wohlbefinden steigern und eine gesunde, klare und strahlende Haut fördern.“ Über die Wirksamkeit hinaus verspicht die Linie ein ästhetisches und sensorisches Schönheitsritual, mit leuchtenden Farben, luxuriösen Verwöhn-Texturen und herrlichen Aromen.

