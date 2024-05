Berlin begrüßt Deutschlands erstes Paradox-Museum – Eröffnung am 1. Juni

Das erste Paradox Museum in Deutschland eröffnet in Berlin: ein innovativer Raum der Erlebnisunterhaltung. Unterhaltsam, interaktiv und lehrreich für alle Groß und Klein.

Das Paradox Museum Berlin bietet ein unterhaltsames, interaktives und faszinierendes Erlebnis für Besucher jeden Alters. Auf 900 Quadratmetern präsentiert es über 70 erstaunliche Exponate, die von Paradoxen inspiriert sind und die Grenzen der Realität verschwimmen lassen und ist damit der größte und innovativste Veranstaltungsort dieser Art.

Gelegen im historischen Bikini-Haus an der Budapester Straße in Charlottenburg, verbindet das Paradox Museum Unterhaltung, Wissenschaft, Kunst und menschliche Wahrnehmung auf einzigartige Weise. Hier können Besucher einzigartige Ausstellungen erleben, die zum Nachdenken anregen.

Das Paradox Museum hat bereits weltweiten Erfolg genossen und ist in Städten auf der ganzen Welt vertreten, darunter Paris, Miami, Stockholm, Oslo, Limassol, Barcelona, Las Vegas, New Jersey, Shanghai und viele andere – und jetzt auch in Berlin! Es hat bereits 1,5 Millionen Besucher angezogen, darunter Familien, Prominente, Influencer und Menschen aller Altersgruppen, die alle eines gemeinsam haben: Diese Reise bereitet ihnen Spaß, ist ein Muss und muss unbedingt geteilt werden.

Das Museum präsentiert eine Vielzahl verblüffender Exponate, die die Sinne täuschen und faszinierende wissenschaftliche Konzepte vermitteln. Besucher können interaktive Erfahrungen machen, die zum Lachen, Lernen und Staunen einladen und eine neue Perspektive eröffnen.

Für weitere Informationen, Besuchszeiten und Tickets besuchen Sie bitte: https://www.paradoxmuseumberlin.com/

Pressekontakt: berlinmkt@paradoxmuseum.com

Spannend für die Besucher

Reality Challenges, Verwirrung des gesunden Menschenverstandes, Illusionen und andere

optische und mentale Täuschungen werden die Besucher in überraschende Kulissen

eintauchen lassen! Auf dem Programm stehen mindestens 1,5 Stunden immersiver Rundgang und 70

atemberaubende „Paradox Erlebnisse“! Surreale Schnappschüsse und ungewöhnliche

Momente, ideal für die Inszenierung auf den soziale Netzwerken.

Praktische Infos:

Paradox Museum im Bikini Berlin, 1.OG, Eingang neben dem 25hours Hotel

Budapester Str. 44, 10787 Berlin

Eintrittspreise: Erwachsene: 21 EUR / Kinder: 16 EUR Eröffnung: Samstag, 01. Juni 2024

Frühbucherrabbate für kurze Zeit verfügbar auf der Website: paradoxmuseumberlin.com

Instagram: https://www.instagram.com/berlin.paradoxmuseum

