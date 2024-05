Performance-Wunder auf der DIN-Rail-Schiene: Der ultrakompakte Embedded-PC von TL Electronic

Der Embedded-PC wurde speziell für die Installation auf einer industrietypischen Hutschiene entwickelt. Industrial-IT-Experte TL Electronic bringt den praxiserprobten Kompakt-PC nun mit CPU-Update.

Mit dem Intel Celeron N6211 „Elkhart Lake“ an Bord ist der kompakte Embedded-PC IBDRW100-EL von TL Electronic nun auch für zukünftige Anforderungen bestens gerüstet.

Seit vielen Jahren bewährt sich der robuste Allrounder IBDRW100-EL in unzähligen industriellen Anwendungen. Seine kompakte Bauform in den Abmessungen eines Taschenwörterbuchs bietet in Kombination mit dem patentierten Klemmblock eine flexible Installationslösung zur sicheren Montage bei begrenztem Platzangebot. Darüber hinaus sind sämtliche Schnittstellen von der Vorderseite aus zugänglich, was die Installation und nachträgliche Modifikationen im Schaltschrank oder Steuergehäuse enorm erleichtert. Neben dem Digital-I/O (9 × Input/9 × Output, optional andere Belegung) verfügt der Embedded-PC über zahlreiche weitere Schnittstellen und lässt sich somit problemlos an eine Vielzahl von Peripheriegeräten anschließen.

Zukunftsfähige CPU mit Next Generation „Elkhart Lake“

Angesichts stetig wachsender Anforderungen in der Industrial IT bleibt es jedoch unabdingbar, Performance und Systemkonfiguration eines Industrie-PCs State of the Art zu halten. So fordern beispielsweise immer aufwendigere Visualisierungen von Fertigungsprozessen dem Prozessor einiges ab. Um hier optimal für die Zukunft gerüstet zu bleiben, setzt TL Electronic beim kompakten IBDRW100-EL nun auf die neue Generation der Celeron-CPUs aus Intels langzeitverfügbarem Embedded-Programm. Der Intel Celeron N6211 „Elkhart Lake“ übertrifft dank moderner 10-nm-Architektur die Performance der Vorgänger um Längen. Der PassMark®-Test ermittelt für das effizienzoptimierte Modell IBDRW100-EL (Elkhart Lake) eine über 100 % höhere Leistung gegenüber der altbewährten Celeron-N2930-CPU – und das bei einer minimalen Leistungsaufnahme von nur sechs Watt. In Kombination mit seinem lüfterlosen Kühlsystem qualifizieren diese technischen Daten den schlanken Kompakt-PC IBDRW100-EL zum kommunikationsfreudigen und zuverlässigen Multitalent im Schaltschrank.

Informationen zu diesem Embedded-PC finden Sie auf der Website von TL Electronic.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TL Electronic GmbH

Herr Stefan Götz

Bgm.-Gradl-Straße 1

85232 Bergkirchen – Feldgeding

Deutschland

fon ..: +49 (0)8131 33204-0

fax ..: +49 (0)8131 33204-150

web ..: https://www.tl-electronic.de

email : info@tl-electronic.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Weitere Fotos können bei Bedarf gerne zugesandt werden.

Bei Veröffentlichung bitten wir um die Zusendung eines Belegexemplars / Links. Vielen Dank!

Pressekontakt:

TL Electronic GmbH

Frau Sandra Linke

Bgm.-Gradl-Straße 1

85232 Bergkirchen – Feldgeding

fon ..: +49 (0)8131 33204-0

web ..: https://www.tl-electronic.de

email : info@tl-electronic.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Entdecken Sie Klassiker der chinesischen Küche im Gourmet Tempel Fang Berlin begrüßt Deutschlands erstes Paradox-Museum – Eröffnung am 1. Juni