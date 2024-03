Schulz Electronic erweitert Produktportfolio durch neue Partnerschaft mit ITECH Electronic

Der Spezialist für industrielle Stromversorgungen, SCHULZ ELECTRONIC, ist eine Partnerschaft mit ITECH ELECTRONIC eingegangen und erschließt neue Möglichkeiten im unteren Preissegment.

Die SCHULZ ELECTRONIC GmbH ist eine Partnerschaft mit ITECH ELECTRONIC eingegangen, um ihr Angebot an industriellen Stromversorgungen zu erweitern. Diese Kooperation ermöglicht es dem Unternehmen, ein breiteres Produktspektrum und eine größere Auswahl an Komponenten anzubieten, was wiederum die Flexibilität und Versorgungssicherheit für die Kunden erhöht. Neben dem Produktvertrieb übernimmt SCHULZ ELECTRONIC für ITECH den Geräteservice im DACH-Raum und ist somit in der Lage, Reparaturen durchzuführen und kurzfristig Demogeräte für Applikationstests zur Verfügung zu stellen.

Die SCHULZ ELECTRONIC GmbH, renommierter Experte für industrielle Stromversorgungen, hat mit ITECH ELECTRONIC einen weiteren hochkarätigen Lieferpartner gewonnen. Diese Partnerschaft ergänzt die bereits Anfang 2024 geschlossene Kooperation mit KEWELL TECHNOLOGY. ITECH ist ein Hersteller, der hohe Qualität mit einem breiten Produktspektrum und einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis verbindet.

Stefan Dehn, Geschäftsführer der SCHULZ ELECTRONIC GmbH, freut sich über die neue Kooperation und betont: Die Zusammenarbeit eröffnet uns neue Möglichkeiten im unteren Preisbereich mit einer immens großen Typenvarianz“. Die Partnerschaft umfasst den Geräteservice im gesamten DACH-Raum, wodurch SCHULZ ELECTRONIC in der Lage ist, kurzfristig Demogeräte für Applikationstests beim Kunden zur Verfügung zu stellen.

Breites Herstellerspektrum für industrielle Stromversorgungen

SCHULZ ELECTRONIC verfolgt seit vielen Jahren das Ziel, ein breites Spektrum an qualitativ hochwertigen Produkten namhafter Hersteller anzubieten. So können die Kunden die für ihre Anforderungen am besten geeigneten Komponenten auswählen und erhalten die Möglichkeit, ihre Produkte weiterzuentwickeln und ihre Wettbewerbsfähigkeit durch eine wirtschaftliche Einkaufspolitik dauerhaft zu sichern.

Flexibilität und Liefersicherheit für Kunden

SCHULZ ELECTRONIC bietet seinen Kunden ein hohes Maß an Flexibilität und Versorgungssicherheit durch ein breites und leistungsfähiges Produktsortiment namhafter Hersteller. Dies hat den Vorteil, dass Produktionsausfälle oder Lieferverzögerungen leichter kompensiert werden können. SCHULZ ELECTRONIC versteht sich seit jeher als Lösungsanbieter und Entwicklungspartner für individuelle Kundenanforderungen und unterstützt seine Kunden mit Know-how und Praxiserfahrung bei der Auswahl der besten Komponenten und Technologien. Darüber hinaus wurde ein umfangreiches Serviceangebot mit Vermietung, Reparatur und verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten aufgebaut.

Über ITECH ELECTRONIC

ITECH ELECTRONIC CO. ist ein chinesischer Technologiekonzern, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von elektronischen Produkten und Technologielösungen spezialisiert hat. ITECH bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen, darunter AC- und DC-Hochleistungsnetzteile, bidirektionale AC-Netzsimulatoren mit Netzrückspeisung, Leistungsmessgeräte sowie Batterie- und andere Testsysteme. Das Unternehmen ist stark in Forschung und Entwicklung engagiert, beschäftigt selbst mehr als 200 Entwickler und unterhält enge Beziehungen zu zahlreichen Technologiepartnern.

SCHULZ ELECTRONIC ist Lösungsanbieter und Entwicklungspartner für professionelle Stromversorgungen. Ob Laborstromversorgung, Industrienetzteil, Laserdiodentreiber oder Pulsgenerator – in der umfangreichen Produktpalette sind alle führenden Herstellermarken vertreten. Darüber hinaus entwickelt SCHULZ ELECTRONIC hochkomplexe Sonderlösungen und Komplettsysteme ab Losgröße 1. SCHULZ ELECTRONIC liefert Geräte, Baugruppen und Komponenten für die Automobilindustrie, die Solar- und Photonikindustrie, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie den Bahnbereich. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baden-Baden sowie Niederlassungen in Berlin, Basel (CH) und Shanghai (CN).

