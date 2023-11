GRATIS – Das Märchen vom Wunder der Liebe )-( Oxy Wunder Medizin

Wahrheit oder Lüge: Die ganze Welthistorie, sogar Weihnachten, das Christkind und der Osterhase – alles miese Tricks, um die Menschheit zu täuschen und zu versklaven? Die Wahrheit ist eine Bombe!

Die Geschichte der Menschheit ist eine einzige Lüge – die Wahrheit ist fast unglaublich. Seit Ur-Zeiten werden Menschen von niederträchtigen Wesen belogen und betrogen. In der heutigen Zeit reihen sich zu diesen Wesen noch weitere Kreaturen ein, die sich sich als Big Bosse von gierigen Unternehmen und Regierungen tarnen. Irre Politik, widersinnige Gesetze, tödliche Pharma-Medizin, trügerische Wissenschaft, falsche Religionen, unnützige Wohltätigkeits-Organisationen, täuschende Kontroll-Institutionen, leerreiche Bildungssysteme, verlogene Medien und eine tricksende KI gehören zum bösartigsten Betrug aller Zeiten gegen die Menschheit. All diese Scheusale und ihre Maßnahmen machen das Leben schwierig und teuer. Aber das natürliche Leben in wahrer Gemeinschaft ist völlig unkompliziert und KOSTENLOS. Wer dieses Naturgesetz missachtet, der ist ein Scharlatan. Wer dafür Geld und Lebensenergien abzockt, der ist ein Menschenfeind. Und wer seinen Feind ehrt, der ist ein Narr. Wie passend: am 11.11. startet wieder die Saison der Narren. Sie lassen sich ja sehr gerne verkaspern. Alaaf und Helau! Aber wie bei allen wahren Märchen hat auch diese unglaubliche Geschichte ein Happy End – für die wahren Menschen ein glückliches. Jeder bekommt, was er verdient!

„Das Böse geht. Das Gute bleibt. Das Leben kommt. In Liebe.“ – Queen Vanea

Kostenlos downloaden: Das Märchen vom Wunder der Liebe – als PDF hier:

http://wellness-infoseite.de/data/documents/Wunder-der-Liebe.pdf

Nicht herumdoktern, sondern selbst heilen

Wer sich von der Medizin und Big Pharma nicht vergiften lassen will, der nimmt seine Gesundheit einfach selbst in die Hand: mit einem HF-Stab, der fast alle Krankheiten und Leiden von A bis Z schell und unkompliziert heilen kann. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt die Autorin Vanessa Halen die Anwendung und Wirkung des Hochfrequenz-Stabes und wie dieser mit Kaltem Plasma heilt: HF aktiviert den Stoffwechsel, steigert die Durchblutung, wirkt gegen Bakterien, Viren und Pilze, entschlackt und entgiftet, wirkt gegen Schmerzen und Entzündungen, fungiert als Wirkstoff-Verstärker und hat eine Anti-Tumor-Wirkung. Das Beste: Die Behandlung ist sehr einfach, hoch effektiv und bringt schnelle Ergebnisse. Zudem kostet ein HF-Stab nicht mehr als ein Haarfön und macht oft teure Therapien und Medikamente überflüssig.

Die OXY WUNDER MEDIZIN nach Nikola Tesla kann man hier kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

Weitere Informationen über die wahre Medizin und die wundervolle HF-Therapie, das YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der langjährige BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

