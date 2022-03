Game over – Oxy Wunder Medizin gegen Pharmabetrug und Schulmedizin

Schluss, Aus, Ende: Big-Pharma und Lügen-Medizin mit ihren C-Maßnahmen haben ihren Kampf gegen die Menschheit verloren. Die wahre Medizin wie die HF-Therapie wird die Menschen ohne Profitgier heilen.

Spätestens seit Corona wissen immer mehr Menschen, dass Big Pharma und Schulmedizin die Patienten aus reiner Profitgier betrügen und gezielt krank machen. Mittlerweile hat sich klar herausgestellt, dass die sogenannte mRNA-Covid-Impfung schwerste gesundheitliche Schäden wie Herzmuskelentzündungen, Thrombosen oder Schlaganfälle verursachen kann. Seit der dritten Booster-Impfung müsste jeder Mensch in seinem Umfeld solche Impfschäden bei Familie, Freunden, Nachbarn oder schlimmstenfalls bei sich selbst erfahren haben. Und immer öfter hört man das Tatü-Tata der Rettungswagen, die wieder einmal einen Impfgeschädigten abholen. Bereits im November 2021 wurde in der renommierten Fachzeitschrift für Kardiologie, dem Journal of the American Heart Association, eindringlich vor den experimentellen mRNA-Impfstoffen gewarnt. Dennoch wird vonseiten der Politik allseits die Impf-Propaganda vorangetrieben – gemäß dem Motto: Impfen hilft – beim Sterben! Wenn ein Psychopath sagt: nimm das Gift, um dich und andere zu schützen – tust du das dann? Die wahre Heil-Medizin oder die falsche Lügen-Medizin – wir Menschen sind frei: wir können frei wählen, welche Medizin wir anwenden wollen.

Hochfrequenz-Therapie, Cold Plasma & Med-Betten

Die wahre Medizin: Cold Plasma Medizin, Frequenz-Therapie, die kommenden Med-Betten und weitere echte Heilmethoden heilen die Menschen ohne Gefahren und Profitgier. In ihrem Bestseller DIE OXY WUNDER MEDIZIN erklärt Vanessa Halen die Hochfrequenz-Therapie nach Tesla und wie man mit einem preiswerten HF-Stab Krankheiten und Beschwerden von A bis Z selbst sehr zuverlässig und schnell heilen kann. Dieser Ratgeber beschreibt den richtigen Weg in die wahre Medizin, die die Menschen von ihren Leiden befreien wird. Die Zukunft der wahren Heilmedizin beginnt jetzt – mit dem Freien Willen der Menschen.

Hier kann man DIE OXY WUNDER MEDIZIN kostenlos probelesen und bestellen:

https://www.bod.de/buchshop/die-oxy-wunder-medizin-vanessa-halen-9783735778093

MedBetten kommen – der Artikel von Vanessa Halen gehört zu den meist gelesenen auf openPR in Gesundheit & Medizin:

https://www.openpr.de/news/1218473/MedBetten-kommen-Neue-Frequenz-Medizin-heilt-alle-Krankheiten.html

Weitere Informationen über die wundervolle HF-Therapie, das neue YOUniverse Project sowie kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de

Die OXY WUNDER MEDIZIN – Anwendungen von A-Z in Gesundheit, Schönheit und Wellness

Der BoD-Bestseller von Vanessa Halen

ISBN 978-3-7357-7809-3

96 Seiten – 12,90 Euro

Verlag:

Books on Demand

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Telefon: 040-534335-0

Rezensionsexemplar: presse@bod.de

Kontakt und Presseanfragen: info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher und Bestseller bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Deutschland

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Vanessa Halen ist passionierte Expertin in Sachen Gesundheit, Schönheit und Wellness. In den vergangenen 30 Jahren lernte sie zahlreiche Heilmethoden aus der Medizin und Naturheilkunde kennen. In ihren Ratgebern erklärt sie die besten und erfolgreichsten Methoden, die sie persönlich ausführlich getestet und für besonders wirksam befunden hat. Ihre aktuellen Bücher bei BoD:

Ein neues Leben (ISBN 3-89811-731-6)

BioAging (ISBN 3-8311-4572-5)

Die neuen Schlank-Pusher (ISBN 3-8334-1473-1)

CyberBeauty (ISBN 3-8334-5295-1)

Die neuen Schönmacher (ISBN 978-3-8370-5406-4)

Die Jungmacher (ISBN 978-3-8391-8644-2)

Vorsicht, Arzt! (ISBN 978-3-8448-1910-6)

Die Oxy Wunder Medizin (ISBN 978-3-7357-7809-3)

Die total verrückte Entführung in das Jahr 2256 (ISBN 978-3-7386-2591-2)

Schlank Mixer (ISBN 978-3-7412-2820-9)

Hautsache schön (ISBN 978-3-7528-4299-9)



Pressekontakt:

PR-Info

Frau Vanessa Halen

c/o In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

fon ..: 040-534335-0

web ..: https://www.bod.de/buchshop/hautsache-schoen-vanessa-halen-9783752842999

email : info@wellness-infoseite.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Majestic kündigt Antrag auf Notierung der Tochtergesellschaft Sinogold Resources Holdings Group Co., Ltd. an der HKEX an