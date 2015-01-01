Berlin hat die größte Stiftewand der Welt – ein neues Wahrzeichen für Kreativität mit Neuland Produkten

Modulor baut die größte Stifte- und Markerwand der Welt und Neuland ist als Partner mit dabei – eine neue Ära und Kapitel der Partnerschaft

Berlin/Eichenzell, Oktober 2025 – Ein neues Highlight für alle, die Ideen sichtbar machen: Modulor hat in Berlin die größte Stiftewand der Welt eröffnet. Die Installation im Modulor-Store am Moritzplatz ist ein interaktiver Ort für Kreative, Trainer:innen, Architekt:innen und Designer:innen – und ein Symbol für die Kraft des visuellen Denkens.

Auf mehreren Metern Wandfläche können Besucher:innen u.a. direkt mit hochwertigen, nachfüllbaren Neuland-Markern „Made in Germany“ zeichnen, schreiben und gestalten. Damit ist die Stiftewand – oder besser gesagt: die größte Markerwand der Welt – ein Raum für Inspiration, Austausch und gemeinsames Erleben.

„Diese Stiftewand ist weit mehr als ein Rekordprojekt – sie ist ein Symbol für unsere Vision, visuelles Denken erlebbar zu machen,“ sagt Marc Schulze, CEO der Neuland GmbH & Co. KG.

„Modulor hat einen Ort geschaffen, an dem Ideen sichtbar, greifbar und inspirierend werden. Genau das ist Neulands DNA: Menschen befähigen, kreativ zu kommunizieren.“

Auch Modulor zeigt sich begeistert über die neue Attraktion: Der bekannte Berliner Kreativ-Hotspot steht seit Jahren für inspirierende Materialien, Designkompetenz und kreative Freiheit. Mit der größten Stiftewand der Welt setzt Modulor ein Zeichen und kreirt einen Ort für Begegnung und kreative Energie.

„Wir freuen uns, mit Modulor einen Partner zu haben, der dieselben Werte lebt – Qualität, Nachhaltigkeit und Leidenschaft für gutes Werkzeug,“ so Marc Schulze. „Diese Stiftewand lädt alle ein, sich auszuprobieren, zu gestalten und Teil eines lebendigen, kreativen Dialogs zu werden.“

Die Stiftewand ist dauerhaft im Modulor-Store installiert und wird regelmäßig für Workshops, Visualisierungsevents und Live-Sessions genutzt. Geplant sind Community-Aktionen, Zeichen-Challenges und Artist-Showcases, bei denen Besucher:innen selbst aktiv werden können.

Highlights:

* Größte Stiftewand der Welt – interaktive Fläche über mehrere Meter

* Nutzung mit allen Neuland-Markern und Visualisierungstools

* Permanente Installation im Modulor-Store Berlin

* Workshops & Live-Events mit Visualisierungsexpert:innen

* Kooperation zwischen zwei führenden Marken der Kreativ- und Designszene

Über Neuland

Die Neuland GmbH & Co. KG mit Sitz in Eichenzell bei Fulda steht seit 1968 für hochwertige Moderations- und Visualisierungswerkzeuge „Made in Germany“. Als Pionier für nachfüllbare Marker, nachhaltige Flipcharts, Pinboards und Kreativtools setzt Neuland auf Qualität, Langlebigkeit und Co-Creation mit einer internationalen Trainer- und Facilitator-Community.

www.neuland.com

Über Modulor

Modulor ist Berlins führender Fachhändler für Materialien, Werkzeuge und Ideen rund um Design, Architektur, Kunst und Handwerk. Der Store am Moritzplatz gilt als Kreativ-Hotspot der Hauptstadt und bietet auf über 3.000 m² ein unvergleichliches Sortiment für Gestalter:innen aller Disziplinen.

www.modulor.de

