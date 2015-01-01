  • Facilitape setzt neue Maßstäbe in der Workshop- und Eventgestaltung – Exklusive Partnerschaft mit Neuland

    Facilitape für Workshops, Events und Trainings: flexibel, kreativ und grenzenlos einsetzbar. Gemeinsam mit Neuland erscheinen 2026 die ersten Facilitape-Bücher exklusiv bei Neuland.

    BildEichenzell, September 2025 – Kreativität braucht Raum – und manchmal auch das richtige Tape. Mit Facilitape hat der erfahrene Moderator und Methodenentwickler Matthias Lensen in den letzten Jahren eine einfache, flexible und inspirierende Methode etabliert, die Workshops, Konferenzen und Events nachhaltig verändert. Die Kooperation mit Neuland GmbH & Co. KG als exklusivem Partner wird nun noch weiter intensiviert: Für 2026 sind die ersten Facilitape-Bücher geplant, die ausschließlich bei Neuland erscheinen werden.

    „Facilitape hat sich in kürzester Zeit zu einem echten Gamechanger entwickelt. Ob als Wegweiser im Konferenzhotel, als kreative Raumgestaltung oder als interaktive Fläche für die Teilnehmenden – die Einsatzmöglichkeiten sind praktisch grenzenlos. Das Schönste daran: Facilitape ist flexibel, rückstandslos entfernbar und macht Lust, Räume aktiv mitzugestalten“, sagt Matthias Lensen, Gründer von Facilitape.

    Auch Marc Schulze, CEO der Neuland GmbH & Co. KG, unterstreicht die Bedeutung der Kooperation: „Wir lieben die Zusammenarbeit mit Matthias und Facilitape. Es ist eine Methode, die perfekt zu unserer Philosophie passt: Menschen dazu befähigen, kreativ, kollaborativ und sichtbar erfolgreich zu arbeiten. Die Resonanz unserer Kunden – von Trainerinnen über Konferenzzentren bis zu internationalen Unternehmen – ist überwältigend. Facilitape ist nicht nur ein Produkt, es ist eine Bewegung.“

    In den vergangenen Jahren wurde Facilitape bereits in zahlreichen Unternehmen, Hotels und Eventlocations eingesetzt – mit durchweg begeistertem Feedback. Trainer und Moderatoren schätzen die Vielseitigkeit, Veranstalter die einfache Handhabung und Teilnehmende die spielerische Möglichkeit, Räume selbst mitzugestalten.

    Mit dem geplanten Buch-Release 2026 erhält Facilitape nun eine neue Dimension: Die praxisnahen Anleitungen, Best-Practice-Beispiele und kreativen Impulse werden exklusiv über Neuland vertrieben und sollen noch mehr Menschen für die Methode begeistern.

    „Facilitape zeigt eindrucksvoll, dass die besten Methoden oft die einfachsten sind. Und gemeinsam mit Neuland stellen wir sicher, dass diese Idee in die Welt hinausgetragen wird – nachhaltig, hochwertig und mit ganz viel Herzblut“, betont Lensen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Nachrichtenredaktion.de
    Frau Renata Rodrigues
    Kardinal-von Galen Strasse 28E
    55127 Mainz
    Deutschland

    fon ..: 0613155689700
    web ..: https://www.neuland.com/collections/facilitape%C2%AE1
    email : info@nachrichtenredaktion.de

    Die Neuland GmbH & Co. KG ist seit über 50 Jahren der Premium-Hersteller für Moderations- und Workshop-Tools – von Pinnwänden, Whiteboards und Tafeln bis hin zu nachfüllbaren Markern und Moderationskarten. Mit dem Qualitätsversprechen „Made in Germany“ setzt Neuland auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und innovative Lösungen, die Kommunikation sichtbar machen. Kunden weltweit – von Trainern und Coaches über große und kleine Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Hotels – vertrauen auf Neuland als Partner für professionelle Zusammenarbeit. Neu Methoden wie Facilitape stärken die Thought Leadership von Neuland.

    Pressekontakt:

    Neuland GmbH & Co. KG
    Frau Karin Gutmann
    Am Kreuzacker 7
    36124 Eichenzell

    fon ..: 06659880
    email : info@neuland.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. UZMO 2 exklusiv bei Neuland: Das neue Standardwerk für Visualisierung ist da!
      Das neue Buch UZMO 2 - Probleme lösen mit dem Stift von Martin Hausmann ist da - und exklusiv bei Neuland schon erhältlich. Ein weiterer Meilenstein zwischen Neuland und dem...

    2. bc.lab setzt mit KI Maßstäbe im Medien-Monitoring
      bc.lab Monitoring hat durch die Integration von Large Language Models wie ChatGPT und Google Gemini ihr Medien-Monitoring revolutioniert, mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit und Genauigkeit....

    3. Die ariadne akademie setzt neue Maßstäbe in der werteorientierten Weiterbildung
      Die ariadne akademie präsentiert ein innovatives Weiterbildungsangebot für eine moderne, diverse und digitale Gesellschaft, das sich auf werteorientierte und praxisnahe Inhalte konzentriert....

    4. Das neue Patientenaufrufsystem von digitalSIGNAGE.de setzt Maßstäbe im Gesundheitswesen
      Effizienter Patientenfluss, entspannte Wartebereiche und digitale Kommunikation...

    5. Musikalienhandel.de setzt neue Maßstäbe im Notenfachhandel
      Echtzeit-Lagerabfrage, Click & Collect und WhatsApp-Beratung vereinfachen das Einkaufen für Musiker...

    6. Neuland Kombi-Tafeln: Flexibilität, Nachhaltigkeit und Qualität „Made in Germany“
      Die Neuland Kombi-Tafeln vereinen Whiteboard und Pinwand in einem - nachhaltig, flexibel und hochwertig Made in Germany. Perfekt für Workshops, Seminare und moderne Büros....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.