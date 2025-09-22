Neuland aus Fulda: Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen – und wirkt groß

Nachhaltigkeit, die sichtbar wirkt: – Neuland Workshop-Tools & Marker : hochwertig, langlebig und konsequent nachhaltig.

Fulda & Eichenzell / 22.09.2025_ – Plastikmüll ist eines der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit. Weltweit werden jedes Jahr über 400 Millionen Tonnen Plastik produziert, wovon ein Großteil in der Umwelt landet. Der jüngste globale Plastikgipfel hat erneut gezeigt, wie schwer es ist, verbindliche Lösungen zu finden – und wie wichtig deshalb konkrete Schritte im Alltag sind.

Neuland aus Fulda geht seit vielen Jahren mit gutem Beispiel voran: Schon früh hat das Unternehmen nachfüllbare Marker entwickelt, die auf Langlebigkeit statt Wegwerfmentalität setzen. Jede Nachfüllung bedeutet weniger Plastik im Abfall – ein kleines, aber wirkungsvolles Signal für gelebte Nachhaltigkeit.

Produkte mit Verantwortung

Neben Markern setzt Neuland auch bei anderen Produkten auf ressourcenschonende Alternativen: Die R-ECO-Tafeln, gefertigt aus Recyclingmaterial, zeigen, wie hochwertige Workshop- und Konferenzlösungen auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft gestaltet werden können. Damit macht das Unternehmen deutlich, dass nachhaltiges Design keine Kompromisse bei Qualität und Funktionalität bedeutet.

Haltung statt große Worte

„Neulands Engagement zeigt, dass lokale Lösungen global relevant werden können – und dass es einen Unterschied macht, ob wir Plastik vermeiden statt nur verwalten. Als Mittelstand aus Fulda leisten wir einen sichtbaren Beitrag zur Plastikvermeidung im Alltag – und machen deutlich: Plastikverzicht beginnt im Kleinen, wirkt aber groß“, erklärt Marc Schulze, Geschäftsführer der Neuland GmbH & Co. KG.

Blick nach vorn

Neuland wird diesen Weg konsequent weitergehen: durch den Ausbau nachfüllbarer Produktlinien, die Entwicklung weiterer Recyclinglösungen und den engen Dialog mit Kund:innen, die Nachhaltigkeit aktiv einfordern. Auch im Bereich Verpackung und Versand setzt Neuland auf nachhaltige und ressourcenschonende Materialien und Logistik.

Fazit: Während die Welt noch um verbindliche Abkommen ringt, zeigt Neuland bereits heute, dass praktisches Handeln zählt – Tag für Tag, Produkt für Produkt.

Die Neuland GmbH & Co. KG ist seit über 50 Jahren der Premium-Hersteller für Moderations- und Workshop-Tools – von Pinnwänden, Whiteboards und Tafeln bis hin zu nachfüllbaren Markern und Moderationskarten. Mit dem Qualitätsversprechen „Made in Germany“ setzt Neuland auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und innovative Lösungen, die Kommunikation sichtbar machen. Kunden weltweit – von Trainern und Coaches über große und kleine Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Hotels – vertrauen auf Neuland als Partner für professionelle Zusammenarbeit. Neu Methoden wie Facilitape stärken die Thought Leadership von Neuland.

