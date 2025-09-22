  • Neuland aus Fulda: Nachhaltigkeit beginnt im Kleinen – und wirkt groß

    Nachhaltigkeit, die sichtbar wirkt: – Neuland Workshop-Tools & Marker : hochwertig, langlebig und konsequent nachhaltig.

    BildFulda & Eichenzell / 22.09.2025_ – Plastikmüll ist eines der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit. Weltweit werden jedes Jahr über 400 Millionen Tonnen Plastik produziert, wovon ein Großteil in der Umwelt landet. Der jüngste globale Plastikgipfel hat erneut gezeigt, wie schwer es ist, verbindliche Lösungen zu finden – und wie wichtig deshalb konkrete Schritte im Alltag sind.

    Neuland aus Fulda geht seit vielen Jahren mit gutem Beispiel voran: Schon früh hat das Unternehmen nachfüllbare Marker entwickelt, die auf Langlebigkeit statt Wegwerfmentalität setzen. Jede Nachfüllung bedeutet weniger Plastik im Abfall – ein kleines, aber wirkungsvolles Signal für gelebte Nachhaltigkeit.

    Produkte mit Verantwortung

    Neben Markern setzt Neuland auch bei anderen Produkten auf ressourcenschonende Alternativen: Die R-ECO-Tafeln, gefertigt aus Recyclingmaterial, zeigen, wie hochwertige Workshop- und Konferenzlösungen auch im Sinne der Kreislaufwirtschaft gestaltet werden können. Damit macht das Unternehmen deutlich, dass nachhaltiges Design keine Kompromisse bei Qualität und Funktionalität bedeutet.

    Haltung statt große Worte

    „Neulands Engagement zeigt, dass lokale Lösungen global relevant werden können – und dass es einen Unterschied macht, ob wir Plastik vermeiden statt nur verwalten. Als Mittelstand aus Fulda leisten wir einen sichtbaren Beitrag zur Plastikvermeidung im Alltag – und machen deutlich: Plastikverzicht beginnt im Kleinen, wirkt aber groß“, erklärt Marc Schulze, Geschäftsführer der Neuland GmbH & Co. KG.

    Blick nach vorn

    Neuland wird diesen Weg konsequent weitergehen: durch den Ausbau nachfüllbarer Produktlinien, die Entwicklung weiterer Recyclinglösungen und den engen Dialog mit Kund:innen, die Nachhaltigkeit aktiv einfordern. Auch im Bereich Verpackung und Versand setzt Neuland auf nachhaltige und ressourcenschonende Materialien und Logistik.

    Fazit: Während die Welt noch um verbindliche Abkommen ringt, zeigt Neuland bereits heute, dass praktisches Handeln zählt – Tag für Tag, Produkt für Produkt.

