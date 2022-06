Bert Fenber und Band treten erstmals am 11.6.2022 beim 4tel-Fest in Münster auf

Feiern im 4tel – Fest mit Bert Fenber und Band – Das besondere Nachbarschaftsfest

Veranstaltet von Menschen, die im Viertel leben und arbeiten, wird das 4tel Fest Mauritz-West zwischen Bahn, Ring und Wolbecker Straße gefeiert. Ein vielfältiges, kreatives Fest in Hinterhöfen und Gärten, auf Straßen, Plätzen und in Geschäften der Nachbarschaft.

Bei Musik, Spiel, Kultur, Flohmarkständen und allerlei Entdeckenswertem laden die Anwohner*innen Groß und Klein zum Verweilen ein.

Im Rahmen des bunten Musikprogrammes tritt BERT FENBER das erste Mal in der neuen Formation mit Band auf.

Sein erstes Studioalbum „Sunray“ ist veröffentlicht, es folgten einige Singles, sein neuester Song ist „Bright Eyes“. Jetzt tritt Bert Fenber erstmals mit seiner Band auf: am 11.6.2022 auf dem 4tel Fest in Münster. Hier macht den Schritt aus dem Studio live auf die Bühne.

Mit seinem Alter und seiner Biographie ist Bert Fenber eine Ausnahme im Musikgeschäft. Erste USA-Erfahrungen mit 16 als Austauschschüler, in denen er in einer afro-amerikanischen Band spielte, beeinflussten ihn. Weitere USA-Aufenthalte und eine spätere Fahrt auf dem kalifornischen Highway No 1 nach Los Angeles mit Poprock aus dem Radio im Ohr bestärkten ihn, Singer-Songwriter zu werden.

Jahre bürgerlichen Lebens später, mit einer vierjährigen privaten Pendelphase zwischen Deutschland und Paris dazwischen, war es dann soweit: Bert Fenber nahm Ende 2019 mit über 60 seine ersten Songs professionell auf. Heute wird er in den USA, England und in Deutschland gespielt – u.a. in der BBC und Radio Luxembourg. Besprechungen in Musikmagazinen wie etwa TunedLoud in Texas kommen dazu.

Wie alle-Titel des euro-amerikanischen Singer-Songwriters drehen sich die Texte um unser tägliches Leben mit seinen Höhen und Tiefen und um unsere Gesellschaft. Er ist auf allen gängigen Streamingportalen und in YouTube vertreten.

Website: www.bertfenber.com

Facebook: (8) Bert Fenber Music | Facebook

Instagram: BERT FENBER (@bertfenber) o Instagram-Fotos und -Videos

Ihr Ansprechpartner:

AgenturNMM – Newcomer Music Management

Borngasse 22

35753 Greifenstein

Tel: +49 6449 – 717 75 87

Fax: +49 6449 – 717 75 88

E-Mail: Info@newcomer-music-management.de

Web: www.newcomer-music-management.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

Herr Jochen Ringl

Borngasse 22

35753 Greifenstein

Deutschland

fon ..: +4964497177587

web ..: https://newcomer-music-management.de/

email : Presse@Newcomer-Music-Management.de

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

Presseabteilung

Pressekontakt:

AgenturNMM – Newcomer-Music-Management

Herr Jochen Ringl

Borngasse 22

35753 Greifenstein

fon ..: +4964497177587

web ..: https://newcomer-music-management.de/

email : Presse@Newcomer-Music-Management.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

First Tin gewinnt führende-Recyclingfirma für integrierte Zinn-Wertschöpfung