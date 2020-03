Berthold Schadek: Die Bazooka, alias Notstandsprogramm, der EZB wird ihr Ziel verfehlen!

Aktuell läuft ein Überbietungswettbewerb. Wer schafft es den Bürgern die meisten Geldzuschüsse zu garantieren! FED und EZB pumpen unfassbare Summen in den Markt mit der Hoffnung die Krise abzufedern!

DAS NOTSTANDSPROGRAMM ZEIGT KEINE WIRKUNG! EIN BLICK AUF DIE AKTUELLE SITUATION!

Berthold Schadek sowie weitere Investoren und Experten an den Aktienmärkten bezweifeln die Wirkung dieser Maßnahmen sehr. Diese Maßnahmen können der Auslöser sein warum eine Inflation oder Hyperinflation erst entsteht. Das Geld das man Bar zu Hause hat oder auf dem Konto lagert verliert den Wert. Doch was nun? Berthold Schadek ist der Meinung, dass dieser Hyperinflation eine deflatorische Phase vorausgeht, welche bereits angefangen hat. In dieser Phase empfiehlt es sich frühzeitig die Geldwerte in Sachwerte zu verwandeln. Sind teure Uhren und Autos eine geeignete Geldanlage? Wenn Sie kein Experte in einem dieser Gebiete sind, ist ein Handeln mit diesen Werten sehr spekulativ.

Mehr Informationen in was man nun am Besten investieren sollte können Sie in den Videos erfahren!

In seinem Youtube Kanal „Finanzwissen am Mittag“ erhalten Sie wertvolle Informationen über die wirtschaftliche Entwicklung sowie eine einfache Erläuterung wesentlicher Merkmale des Vermögensaufbau!

Weitere Informationen zu Berthold Schadek, Geschäftsführer des AVT Verbund erhalten Sie auf folgenden Seiten!

Hier geht es zur Seite des AVT Verbund!

Hier geht es zur Seite des AVT Service!

Zudem ist Berthold Schadek Vorstand des ALLCON Lohnsteuerhilfeverein e.V mit Sitz in Bad Tölz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AVT Verbund

Herr Jürgen Schadek

Annastraße 4

83646 Bad Tölz

Deutschland

fon ..: +49 8041 79957-0

web ..: https://avtportal.de

email : avt@avtportal.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.



Pressekontakt:

AVT Verbund

Herr Jürgen Schadek

Annastraße 4

83646 Bad Tölz

fon ..: +49 8041 79957-0

web ..: https://avtportal.de

email : avt@avtportal.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

E-Learning Geldwäscheprävention Nicht-Finanzunternehmen