Berufliche Neuorientierung im Urlaub: Traumjob Scout startet Coachingangebot in der Pfalz

Traumjob Scout bietet ab Sommer 2026 in der Pfalz ein Coachingformat für berufliche Neuorientierung. Tägliche Coachings verbinden berufliche Standortbestimmung mit einer bewussten Auszeit vom Alltag.

Gleisweiler, 17. Juni 2026. Traumjob Scout, Institut für Berufswahl und Karrierestrategie mit Sitz in Gleisweiler bei Landau/Pfalz, bietet ab Sommer 2026 ein Coaching-Format, das berufliche Standortbestimmung mit einem Erholungs- oder Aktivurlaub in der Pfalz verbindet. Kundinnen und Kunden erhalten vor Ort tägliche Coachingeinheiten von 1,5 bis 2 Stunden, um Perspektiven für Beruf und Karriere zu entwickeln – ergänzt durch individuelle Unterstützung bei der Suche nach einer passenden Unterkunft sowie bei der Planung des Aufenthalts.

Mit Abstand zum Alltag neue berufliche Perspektiven entwickeln

Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich neu orientieren, Klarheit über ihre nächsten beruflichen Schritte gewinnen oder bestehende Karrierepläne überprüfen möchten – und die dafür bewusst den gewohnten Alltag verlassen möchten. Der Ortswechsel nach Gleisweiler an der Südlichen Weinstraße schafft Abstand zu Routinen, Termindruck und eingefahrenen Denkmustern. Gleichzeitig sorgen die täglichen Coachingeinheiten dafür, dass die Auszeit neben ausreichend Raum für Erholung auch eine klare inhaltliche Struktur erhält.

Die Coachingeinheiten finden täglich statt und dauern jeweils 1,5 bis 2 Stunden. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Wo stehe ich beruflich? Welche meiner Bedürfnisse benötigen mehr Beachtung und welche Veränderungen ergeben sich daraus? Was passt zu meinen Stärken und Werten? Welche Optionen sind realistisch – und welche Schritte lassen sich daraus ableiten? Traumjob Scout verbindet dabei die Arbeit an beruflichen Zielen mit einer Umgebung, die konzentriertes Nachdenken und neue Blickwinkel unterstützt.

„Viele Menschen spüren, dass sie beruflich etwas verändern möchten, finden im Alltag aber kaum Ruhe, um die richtigen Entscheidungen vorzubereiten“, sagt Christine Klein von Traumjob Scout. „Die Kombination aus Coaching und Auszeit schafft einen Rahmen, in dem Reflexion und konkrete Planung nebeneinander Platz haben.“

Individuell gestaltbarer Coachingaufenthalt in der Pfalz

Ergänzend zum Coaching unterstützt Traumjob Scout individuell bei der Organisation des Aufenthalts. Dazu gehören Hilfestellungen bei der Unterkunft sowie bei der Planung, damit sich Kundinnen und Kunden auf den Coaching-Prozess konzentrieren können. Je nach Wunsch lässt sich der Aufenthalt als Erholungsurlaub oder als Aktivurlaub gestalten – etwa mit Zeit für Bewegung, Natur und bewusste Pausen zwischen den Gesprächen.

Die tägliche Taktung aus Coaching und freier Zeit unterstützt dabei, Erkenntnisse nicht nur zu sammeln, sondern zu verarbeiten und in den eigenen Alltag zu übersetzen. So entstehen aus den Gesprächen konkrete nächste Schritte, ohne dass die Erholungswirkung der Auszeit verloren geht. Der Aufenthalt in der Pfalz bildet den äußeren Rahmen, in dem sich persönliche und berufliche Fragen fokussiert bearbeiten lassen.

„Coaching wirkt besonders gut, wenn zwischen den Terminen Raum bleibt, um Gedanken zu sortieren und Eindrücke sacken zu lassen“, sagt Christine Klein von Traumjob Scout. „Genau diesen Rhythmus unterstützt das Format in Gleisweiler.“

Mit dem neuen Coachingformat in Gleisweiler bietet Traumjob Scout eine Möglichkeit, berufliche Standortbestimmung bewusst mit einer Auszeit vom Alltag zu verbinden. Die Kombination aus täglichem Coaching und persönlichem Freiraum unterstützt dabei, berufliche Entscheidungen strukturiert vorzubereiten und konkrete nächste Schritte für die weitere Karriereentwicklung abzuleiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Traumjob Scout | Institut für Berufswahl und Karrierestrategie

Frau Christine Klein

Im Hintermorgen 8 A

76835 Gleisweiler

Deutschland

fon ..: 063459179930

web ..: https://www.traumjobscout.de

email : info@traumjobscout.de

Traumjob Scout ist ein Institut für Berufswahl und Karrierestrategie mit Sitz in Gleisweiler bei Landau/Pfalz. Das Institut unterstützt Menschen seit über 20 Jahren bei der beruflichen Orientierung, bei Karriereentscheidungen und bei der strategischen Planung der nächsten beruflichen Schritte. Fach- und Führungskräfte werden genauso professionell beraten, wie Schüler:innen in der Phase der Studien- und Berufswahl. Traumjob Scout wird von Dr. Michael und Christine Klein geführt.

Pressekontakt:

Traumjob Scout | Institut für Berufswahl und Karrierestrategie

Dr. Michael und Christine Klein

Im Hintermorgen 8 A

76835 Gleisweiler

fon ..: 063459179930

email : info@traumjobscout.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Tableau vs. Rohdaten: Evaluierungs-Matrix für KMU Auslandsjahr und Schule: Verliert man wirklich ein Jahr?