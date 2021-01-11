Tableau vs. Rohdaten: Evaluierungs-Matrix für KMU

Das Magazin Unternehmensfokus publiziert eine Evaluierungs-Matrix für KMU. Die Datenanalyse vergleicht unstrukturierte ERP-Rohdaten direkt mit interaktiven Dashboards der Software Tableau.

Rohdaten aus ERP- und CRM-Systemen besitzen ohne visuelle Aufbereitung keinen operativen Wert für Fachabteilungen. Die Implementierung der Visualisierungs-Software Tableau wandelt komplexe Datensätze in interaktive Dashboards um. Dies beschleunigt die Identifikation von Geschäftseinblicken in mittelständischen DACH-Unternehmen und eliminiert fehlerhafte manuelle Datenkonsolidierungen.

„Ohne eine strukturierte visuelle Aufbereitung bleiben isolierte Datenpunkte für das Management unlesbar“, analysiert Alexander Voss, Experte für Digitalisierung beim Magazin Unternehmensfokus. „Tableau überführt statische Tabellen in dynamische, relationale Modelle. Dieser Prozess verkürzt die Reaktionszeit bei kritischen Geschäftsentscheidungen messbar.“

Die Datenanalyse von Unternehmensfokus definiert die folgende komparative Evaluierungs-Matrix für den Einsatz von Tableau im Vergleich zu unstrukturierten Rohdaten:

* Ausgangssituation: Unstrukturierte Verkaufszahlen in statischen Excel-Tabellen.

Lösung durch Tableau: Generierung geografischer Heatmaps zur sofortigen Identifikation regionaler Absatzschwankungen.

* Ausgangssituation: Isolierte Datensilos aus getrennten CRM- und ERP-Systemen.

Lösung durch Tableau: Relationale Verknüpfung beider Datenquellen in einem zentralen, abteilungsübergreifenden Echtzeit-Dashboard.

* Ausgangssituation: Statische, zeitverzögerte Monatsberichte für die Geschäftsführung.

Lösung durch Tableau: Automatisierte Berichte mit integrierter Drill-Down-Funktion für granulare Detailanalysen bis auf Transaktionsebene.

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