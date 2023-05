Best of Spa: Signature Treatments an besonderen Orten

Beliebte Wellness-Oasen auf Inseln, in den Bergen und dem Busch mit Signature Treatments, die unvergessliche Erinnerungen der Entspannung prägen.

BOTSWANA: Wild entspannende Behandlungen im Busch in Great Plains‘ Selinda Camp

Die kostbare Ergänzung der einmaligen Erlebnisse auf Safari in einem exklusiven Land wie Botswana ist außer Frage ein Spa-Treatment inmitten der Wildnis. Das Selinda Camp am Ufer des Selinda-Überlaufs, der in den Linyanti-Fluss mündet, bietet seinen Gästen eine Auswahl an äußerst entspannenden Behandlungen – in der eigenen Safarivilla sowie unter freiem Himmel am Pooldeck. Das unberührte Gebiet des privaten 130.000 Hektar großen Selinda-Reservats ist die Heimat von Tausenden von Elefanten, Wildhunden und des berühmten Selinda Löwenrudels, das kürzlich im National Geographic-Film „Birth of a Pride“ von Dereck und Beverly Joubert, den Mitbegründern von Great Plains, zu sehen war. Das Selinda Camp wurde im Juni 2019 komplett renoviert und bietet Platz für bis zu sechs Gäste. Privatsphäre pur. Jede Villa verfügt über einen Pool und Fitnessgeräte, die den Gästen dabei helfen, die sensationellen Speisen und Weine auszugleichen, die in der erstklassigen Showküche des Camps serviert werden.

Zu den Signature-Treatments, die sich kein Gast entgehen lassen sollte, gehören:

o „Out of Africa“-Paarbehandlung (70 Min.) – Ein afrikanisches Erlebnis für zwei, das ein Körperpeeling, eine Gesichtsmassage und eine Ganzkörpermassage mit einem speziell formulierten Ruhebalsam, der reich an natürlichen Extrakten ist, umfasst.

o „Great Plains Renewal“ (70 Min.) – Diese Behandlung besteht aus trockenem Körperbürsten, Peeling und einer wunderschönen afrikanischen Rückenmassage mit lokalen afrikanischen Zutaten. Muskelentlastung, Tiefenentspannung, allgemeines Wohlbefinden – perfekt gegen Jetlag kurz nach der Ankunft!

www.greatplainsconservation.com

INDISCHER OZEAN: Spa Journey hoch zu Wasser bei Baros Maldives

Spas sind meist mit Bedacht gewählte schöne Räume an festen Orten. Aber da die Kulisse der Natur so prächtig ist, dürfen sich die Gäste von Baros‘ Serenity Spa auch für ein mobiles „Behandlungszimmer“ entscheiden. Sie können sich einem Spa Journey über den Indischen Ozean hingeben. Das Nooma Segelboot der Insel macht diese Erfahrung möglich: mit einem elegant gearbeiteten, geschwungenen Bug, einem riesigen Einzelsegel, einem Strohdach und einer vierköpfigen Besatzung in Sarongs ist das 19 Meter lange, traditionsreiche maledivische Segelschiff das neueste Spa Highlight der Insel. Gäste genießen den Spa Journey, der mit Häppchen und Aperitif beginnt, zuerst auf dem abgelegenen Sonnendeck, ehe die Entspannung im privaten Salon nach Sonnenuntergang Fahrt aufnimmt. Anschließendes Ruhen findet im klimatisierten Schlafzimmer mit Doppelbett, WC und Dusche statt. Um die Tour de Spa zu vollenden, genießen Gäste an Deck ein Vier-Gänge-Menü abgestimmt auf die Baros Signature Massage (60 Minuten), die sich Elementen der vier Massagerichtungen bedient: Thai, Balinesisch, Schwedisch sowie Hot Stone.

www.baros.com

SARDINIEN: Thalasso-Therapie im Aquaforte Spa des Forte Village Hotels

Das exklusive Aquaforte Spa des Forte Village befindet sich umgeben von einer 7.000 m2 großen, subtropischen Gartenanlage am Ufer des weißen Sandstrands des Mittelmeers. Der insgesamt sechs Pools umfassende Thalasso-Zirkel verwendet unterschiedliche Temperaturabstufungen und unterschiedliche Konzentrationen von Magnesium- und Natriumsalz im Wasser. Die Gegend, die das Forte Village beheimatet, verfügt über ein spezielles Mikroklima. Die Beziehung zwischen Meer und Klima ermöglicht somit die maximale Steigerung der Heilwirkung der Thalassotherapie.

Zu den Signature-Treatments, die die Thalasso-Wirkung noch verstärken, gehören:

o „Salt & Honey Massage“ (50 oder 80 Minunten) – Eine entspannende, peelende und beruhigende Behandlung mit Salzextrakt aus dem Meerwasser, Honig und Mandelöl. Das Salz gleitet sanft über den Körper, der Honig umhüllt ihn und das süße Mandelöl spendet der Haut Feuchtigkeit, für ein angenehmes und beruhigendes Gefühl durch die Entfernung abgestorbener Zellen und Unreinheiten.

o „Thalasso-Water-Massage“ (50 oder 80 Minunten) – Therapeutische, Anti-Stress-Behandlung in Wasser mit hoher Salzdichte, durchgeführt im dritten Becken des Thalassotherapie-Kreislaufs, bei einer Temperatur zwischen 36° und 37° Celsius. Dank des osmotischen Eintaucheffekts in diesem natriumreichen Becken wird der Austausch zwischen Meerwasser und Körper fortgesetzt und intensiviert, die Ausscheidung von Giftstoffen angeregt, mineralreiche Meeressalze zugeführt, die Muskelentspannung erleichtert und eine außergewöhnliche psychophysische Entspannung erreicht.

www.fortevillageresort.com

SÜDTIROL: Die Kraft der heimischen Bäume im My Arbor erleben

Das 5-Sterne-Hotel My Arbor bei Brixen an der Plose ist mittlerweile ein etablierter Kraftort für Viele. Neben seinen architektonischen und kulinarischen Besonderheiten schätzen die Gäste das 2.500 m² große Wellness Areal. Das Spa Arboris ist das Spa des Baumes. Hier können die Gäste naturverbunden entspannen – im Wasser, im Warmen, in der Ruhe, im Schutz des Waldes. Auch die Spa-Behandlungen in den insgesamt acht Behandlungsräumen oder auf dem Sonnenanhang in einem der neun gebauten Kuschelnester stehen ganz im Zeichen des Baumes. Durch die Kombination und Wirkung der heimischen Baumarten – Lärche, Zirbe, Latsche, Fichte und zudem die Birke – sind alle Behandlungen darauf ausgerichtet, Körper, Geist und Seele individuell, je nach Anamnese, in Einklang zu bringen und zu erden.

Als Signature Treatment wurde ein ganz spezielles Baumritual entwickelt:

Das „Baumritual“ vereint alle Wirkungsfelder von vier Bäumen und erstreckt sich über zweieinhalb Stunden im Private Spa. Nach der Anamnese und der Waschung der Füße mit einem warmen Tuch mit Fichten-Essenz reinigt ein Latschen-Meersalz-Peeling den gesamten Körper und befreit den Geist. Nach einem Bio-Saunagang mit Lärchenaufguss kommen die Gedanken zur Ruhe und der Körper wird im Anschluss mit einem Apfel-Latschen-Sorbet erfrischt und gestärkt. Die folgende Massage auf der 4D-Massageliege mit beruhigendem Zirbenöl entführt die Gäste auf ein neues Entspannungslevel. Im Nest des Private Spa darf nur nachgeruht werden, eine Schokoladen-Rosmarin-Praline sorgt für zusätzlichen Genuss in einem Moment des Gefühls völliger Entschleunigung und Ausgeglichenheit.

www.my-arbor.com

