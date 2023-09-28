  • Bestandteil der Umsetzung der CRA-Konformität – cab koordiniert die Sicherheit seiner Produkte

    Das cab Product Security Incident Response Team (PSIRT) ist die zentrale Anlaufstelle für sicherheitsrelevante Hinweise zu cab Produkten.

    BildDas Team nimmt Meldungen zu Schwachstellen entgegen, untersucht sie, koordiniert mit Entwicklung und Fertigung die Behebung und veröffentlicht Security Advisories, sobald eine Mitigation oder ein Update verfügbar ist. Das Vorgehen folgt den Vorgaben des BSI für die EU-Cyber-Resilience-Act-Konformität. Prozesse und Artefakte sind an einschlägigen internationalen und europäischen Standards ausgerichtet:

    – EU CRA / BSI TR-03183-1: Cybersicherheitsanforderungen an Hersteller, Risikobeurteilung, sichere Entwicklung, Schwachstellenbehandlung
    – BSI TR-03183-2: SBOM-Anforderungen; cab liefert maschinenlesbare SBOMs je Release im CycloneDX 1.6 und SPDX 2.3 Format
    – BSI TR-03183-3: Schwachstellenmeldungen und Security Advisories im CSAF 2.0-Format mit eingebetteten VEX-Statusinformationen.
    – CVSS v3.1: Common Vulnerability Scoring System zur Bewertung des Schweregrads

    Der Zuständigkeitsbereich des cab PSIRT umfasst das gesamte Produktportfolio aus der cab Kennzeichnungstechnik mit digitalen Schnittstellen:

    – Etikettendrucker
    – Druck- und Etikettiersysteme
    – Etikettiergeräte und Etikettenspender
    – Beschriftungslaser

    Das Vorgehen folgt den Vorgaben des BSI für die EU-Cyber-Resilience-Act-Konformität. Prozesse und Artefakte sind an einschlägigen internationalen und europäischen Standards ausgerichtet:

    – EU CRA / BSI TR-03183-1: Cybersicherheitsanforderungen an Hersteller, Risikobeurteilung, sichere Entwicklung, Schwachstellenbehandlung
    – BSI TR-03183-2: SBOM-Anforderungen; cab liefert maschinenlesbare SBOMs je Release im CycloneDX 1.6 und SPDX 2.3 Format
    – BSI TR-03183-3: Schwachstellenmeldungen und Security Advisories im CSAF 2.0-Format mit eingebetteten VEX-Statusinformationen.
    – CVSS v3.1: Common Vulnerability Scoring System zur Bewertung des Schweregrads

    www.cab.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    cab Produkttechnik GmbH & Co KG
    Stadelmann Guntram
    Wilhelm-Schickard-Straße 14
    76131 Karlsruhe
    Deutschland

    fon ..: 0721 6626-285
    web ..: https://www.cab.de
    email : g.stadelmann@cab.de

    cab ist Europas größter Hersteller von Etikettendrucksystemen. Das Geräteportfolio umfasst Lösungen für die Kennzeichnung von Einzelteilen, Baugruppen, Produkten und Verpackungen. Gesundes weltweites Wachstum, zukunftsweisende Technologien, auf den Bedarf der Anwender ausgerichtete Produkte sowie die kompetente Betreuung aller Kunden sind die obersten Ziele des Unternehmens. Dafür setzen sich Mitarbeiter an Standorten in acht Ländern und mehr als 500 Vertriebs- und Servicepartner rund um den Globus ein.

    Pressekontakt:

    cab Produkttechnik GmbH & Co KG
    Herr Guntram Stadelmann
    Wilhelm-Schickard-Straße 14
    76131 Karlsruhe

    fon ..: 0721 6626-285
    email : g.stadelmann@cab.de


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