  • Drucken und etikettieren / interpack 2026

    Unternehmen der Verpackung von Industrie- und Konsumgütern schätzen cab Druck- und Etikettiersysteme wegen ihren vielen Einsatzmöglichkeiten und hohen Integrierbarkeit in Packlinien.

    BildDie Vielzahl an Thermotransfer- und -direktdruckern ermöglicht den Druck kleiner bis großer Etikettenvolumen, auch zweifarbig oder beidseitig, oder das Beschreiben von RFID-Etiketten. Applikatoren übergeben die vom Drucker gedruckten Etiketten im selben Arbeitsgang auf Güter. Im Sinne der Ressourcenschonung punkten HERMES QL Linerless-Druck- und -Etikettiersysteme. Sie realisieren Verpackung mit Logistiketiketten ohne Trägermaterial. Mit Etikettiergeräten ROXI und IXOR+ lassen sich in Linear- oder Rundläufermaschinen vorbedruckte Selbstklebetiketten vollautomatisch spenden, synchron zur Geschwindigkeit einer Ware auf einem Transportband. Druckmodule in einer Anlage ergänzen auf die vorbedruckten Etiketten individuell variable Daten und stellen die Etiketten für die Etikettierung bereit.

    interpack, Düsseldorf, 07.05.-13.05.2026, Halle 8b, Stand D08

    www.cab.de

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    cab Produkttechnik GmbH & Co KG
    Guntram Stadelmann
    Wilhelm-Schickard-Straße 14
    76131 Karlsruhe
    Deutschland

    fon ..: 0721 6626-285
    web ..: https://www.cab.de
    email : g.stadelmann@cab.de

    cab ist Europas größter Hersteller von Etikettendrucksystemen. Das Geräteportfolio umfasst Lösungen für die Kennzeichnung von Einzelteilen, Baugruppen, Produkten und Verpackungen. Gesundes weltweites Wachstum, zukunftsweisende Technologien, auf den Bedarf der Anwender ausgerichtete Produkte sowie die kompetente Betreuung aller Kunden sind die obersten Ziele des Unternehmens. Dafür setzen sich Mitarbeiter an Standorten in acht Ländern und mehr als 500 Vertriebs- und Servicepartner rund um den Globus ein.

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    cab Produkttechnik GmbH & Co KG
    Herr Guntram Stadelmann
    Wilhelm-Schickard-Straße 14
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