  • Bestattungsvorsorge: Mehr Möglichkeiten, als viele Menschen vermuten

    Friedwald, Seebestattung oder Erinnerungsdiamant? Viele Menschen kennen ihre Möglichkeiten nicht. Erfahren Sie, welche Bestattungsformen es gibt und welche rechtlichen Regeln gelten.

    BildViele Menschen setzen sich erst dann mit dem Thema Bestattung auseinander, wenn sie einen Angehörigen verloren haben. In dieser emotional belastenden Situation müssen jedoch oft innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Entscheidungen getroffen werden. Eine frühzeitige Bestattungsvorsorge kann Angehörige entlasten und sicherstellen, dass die eigenen Wünsche berücksichtigt werden.

    Dabei beschränkt sich die Vorsorge längst nicht mehr auf die Entscheidung zwischen Erd- und Feuerbestattung. Heute stehen zahlreiche weitere Möglichkeiten zur Verfügung – von der Beisetzung in einem Friedwald oder Ruheforst über Seebestattungen bis hin zu modernen Erinnerungsformen wie einem Erinnerungsdiamanten aus einem Teil der Asche.

    Rechtliche Grenzen kennen

    Viele Menschen wissen nicht, dass in Deutschland das Bestattungsrecht weitgehend Ländersache ist und der sogenannte Friedhofszwang in den meisten Bundesländern weiterhin gilt. Während beispielsweise in den Niederlanden Urnen unter bestimmten Voraussetzungen auch privat aufbewahrt werden dürfen, ist dies in Deutschland regelmäßig nicht zulässig.

    Wer individuelle Vorstellungen für seine letzte Ruhestätte hat, sollte sich deshalb frühzeitig über die rechtlichen Möglichkeiten informieren.

    Vorsorge schafft Sicherheit

    Eine schriftliche Bestattungsvorsorge hilft nicht nur dabei, persönliche Wünsche festzuhalten. Sie kann auch spätere Unsicherheiten und Konflikte innerhalb der Familie vermeiden. Dabei sollten neben der gewünschten Bestattungsform auch organisatorische Fragen, finanzielle Aspekte und gegebenenfalls besondere Erinnerungswünsche berücksichtigt werden.

    Kostenloser Ratgeber bietet Orientierung

    Um Betroffenen und ihren Angehörigen einen umfassenden Überblick zu geben, hat die Blomberger Rechtsanwältin Melanie van Luijn einen kostenlosen Ratgeber zum Thema Bestattungsvorsorge veröffentlicht.

    Der Leitfaden erläutert unter anderem:

    * die verschiedenen Bestattungsformen,
    * die rechtlichen Rahmenbedingungen,
    * Besonderheiten im In- und Ausland,
    * die wichtigsten Kostenfaktoren sowie
    * Möglichkeiten, persönliche Wünsche rechtssicher festzuhalten.

    Der vollständige Ratgeber kann kostenlos online gelesen oder als PDF heruntergeladen werden:

    https://www.in-ruhe-gehen.de/kostenlose-ratgeber/

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    www.In-Ruhe-gehen.de
    Frau Melanie van Luijn
    Wilmersdorfer Straße 1
    32825 Blomberg
    Deutschland

    fon ..: 0521-123050
    web ..: http://www.In-Ruhe-gehen.de
    email : info@van-luijn.de

    Melanie van Luijn ist seit über 20 Jahren als Rechtsanwältin tätig und hat sich auf die Bereiche Erbrecht und rechtliche Vorsorge spezialisiert. Auf ihrer Plattform www.in-ruhe-gehen.de informiert sie mit Fachartikeln, Vorträgen und kostenlosen Ratgebern über Testament, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Nachlassplanung und Bestattungsvorsorge. Ihr Anliegen ist es, komplexe juristische Themen verständlich aufzubereiten und Menschen dabei zu unterstützen, frühzeitig rechtssichere und selbstbestimmte Entscheidungen für sich und ihre Angehörigen zu treffen.

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