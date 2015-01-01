Zaunbau in Ostfriesland, Emsland und Oldenburg: Zaunonkel montiert deutschlandweit – ohne Vorkasse

Die Zaunonkel GmbH aus Saterland liefert und montiert Doppelstabmattenzäune mit eigenen Teams – in Ostfriesland, Emsland, den Kreisen Leer und Cloppenburg sowie bundesweit. Zahlung erst bei Übergabe.

Wer im Nordwesten Niedersachsens einen Zaun plant, muss sich häufig zwischen Baumarkt-Standardware und anonymen Online-Versendern entscheiden. Die Zaunonkel GmbH aus Saterland geht einen anderen Weg: Der Zaunfachhandel liefert Doppelstabmattenzäune, Tore und Sichtschutz mit eigener Fahrzeugflotte aus und montiert auf Wunsch mit festangestellten Monteuren – in Ostfriesland, im Emsland, in den Landkreisen Leer und Cloppenburg, im Landkreis Friesland, im Raum Oldenburg und darüber hinaus deutschlandweit. Bezahlt wird nicht per Vorkasse, sondern erst bei der persönlichen Übergabe.

Regional verwurzelt: Zaunmontage von Ostrhauderfehn bis Oldenburg

Die Zaunonkel GmbH hat ihren Sitz in Saterland im Landkreis Cloppenburg, direkt an der Grenze zu Ostfriesland. Viele der über 10.000 realisierten Projekte liegen in der unmittelbaren Region: in Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Leer, Westoverledingen, Moormerland, Barßel, Friesoythe, Papenburg, Emden und Oldenburg. Wer sich ein Bild von der Arbeit machen möchte, findet auf der Referenzseite zaunonkel-montagen.de über 200 dokumentierte Zaunmontagen mit Fotos, sortierbar nach Ort und Zaunart – vom klassischen Doppelstabmattenzaun im Landkreis Leer bis zum Sichtschutzzaun im Emsland.

„Unsere Kunden aus der Region kennen uns oft schon vom Nachbarn oder von der Baustelle zwei Straßen weiter“, heißt es aus dem Unternehmen. „Genau diese Nähe wollen wir auch bei Aufträgen im restlichen Bundesgebiet bieten: eigene Leute, keine Subunternehmer, ein fester Ansprechpartner.“

Lieferung und Montage aus einer Hand – deutschlandweit

Anders als viele Online-Anbieter verschickt Zaunonkel keine Palettenware per Spedition. Die Auslieferung erfolgt persönlich durch das eigene Team direkt auf das Grundstück – ob in Friesland, im Oldenburger Land oder in anderen Bundesländern. Auf Wunsch übernimmt das Unternehmen auch die komplette Zaunmontage: Pfosten setzen, Matten montieren, Tore einbauen. Das komplette Doppelstabmatten-Sortiment in 6/5/6 und 8/6/8, allen gängigen Höhen und den Farben Anthrazit, Moosgrün und Verzinkt ist online abrufbar unter zaunonkel.de. Dazu kommen Aluminium-Steckzäune, Schmuckzäune, Gartentore, Einfahrtstore und Sichtschutz.

Keine Vorkasse: Zahlung erst bei Übergabe

Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal ist das Bezahlmodell. Kunden zahlen ihre gelieferte Ware nicht im Voraus, sondern erst, wenn der Zaun persönlich übergeben wird. Gerade bei Bestellwerten von mehreren tausend Euro nimmt das eine typische Hürde des Online-Zaunkaufs: das Risiko, an einen anonymen Shop vorauszuzahlen.

Beratung, die vor der Bestellung stattfindet

Vor jedem Projekt steht bei Zaunonkel die persönliche Beratung – telefonisch, per WhatsApp oder per E-Mail, Montag bis Freitag von 9:00 bis 16:00 Uhr. Das Fachteam klärt Fragen zu Zaunhöhe, Geländeverlauf, Toranlagen und Montageaufwand, bevor bestellt wird. Wer seinen Zaun lieber direkt selbst planen möchte, erhält im Online-Konfigurator auf www.zaunonkel.de in wenigen Minuten einen verbindlichen Sofortpreis – wahlweise mit oder ohne Montage.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zaunonkel GmbH

Tobias Ganske

Am Ring 4

26683 Ramsloh

Deutschland

fon ..: 04952 8299973

web ..: http://www.zaunonkel.de

email : Info@zaunonkel.de

Pressekontakt:

Zaunonkel GmbH

Herr Tobias Ganske

Am Ring 4

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