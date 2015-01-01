Glioblastom: Dendritische Zelltherapie als ergänzender immunmedizinischer Ansatz

Individualisierte Immunmedizin als ergänzender Ansatz im Fokus mit dendritische Zelltherapie

Berlin /Wien /Europa

IMMUMEDIC informiert über den aktuellen Stand der dendritischen Zelltherapie beim Glioblastom und die Bedeutung einer individuellen Therapieprüfung.

Das Glioblastom zählt zu den aggressivsten Tumorerkrankungen des zentralen Nervensystems. Trotz erheblicher Fortschritte in der Neurochirurgie, Strahlentherapie und medikamentösen Behandlung bleibt die Prognose vieler Patienten eine große medizinische Herausforderung. Deshalb wächst weltweit das Interesse an innovativen immunologischen Therapiekonzepten, die ergänzend zu den etablierten Standardtherapien wissenschaftlich untersucht werden.

Eine besondere Rolle spielen dabei die dendritischen Zellen. Sie gelten als die wichtigsten antigenpräsentierenden Zellen des Immunsystems. Ihre natürliche Aufgabe besteht darin, körperfremde oder veränderte Strukturen – darunter auch Tumorantigene – aufzunehmen, zu verarbeiten und den T-Lymphozyten zu präsentieren. Dadurch kann eine gezielte Immunantwort gegen veränderte Zellen eingeleitet werden.

Beim Glioblastom stellt jedoch das Tumormikromilieu eine besondere Herausforderung dar. Tumorzellen können Mechanismen entwickeln, mit denen sie der natürlichen Immunüberwachung entgehen und die Aktivität wichtiger Immunzellen hemmen. Aus diesem Grund wird international intensiv an neuen immuntherapeutischen Strategien geforscht.

Die dendritische Zelltherapie (DZT) verfolgt einen individualisierten Ansatz. Dabei werden aus einer Blutprobe des Patienten dendritische Zellen gewonnen und unter kontrollierten Laborbedingungen aufbereitet. Ziel ist es, diese Zellen mit geeigneten Tumorantigenen zu beladen, um anschließend eine möglichst gezielte Aktivierung der körpereigenen T-Zell-Antwort zu unterstützen.

Die wissenschaftliche Forschung untersucht derzeit unterschiedliche Verfahren zur Beladung dendritischer Zellen. Hierzu gehören unter anderem Tumorgewebe, Tumorlysate, Peptide, RNA-basierte Verfahren sowie weitere tumorspezifische Antigenquellen. Welche Methode geeignet ist, hängt vom jeweiligen Einzelfall sowie von den verfügbaren diagnostischen Informationen ab.

Die dendritische Zelltherapie gehört derzeit nicht zur Standardbehandlung des Glioblastoms. Erste klinische Studien und wissenschaftliche Untersuchungen liefern interessante Hinweise auf das immunologische Potenzial dieses Therapieansatzes. Gleichzeitig besteht weiterhin ein erheblicher Forschungsbedarf, um Nutzen, optimale Patientenauswahl und geeignete Kombinationen mit etablierten Therapien wissenschaftlich weiter zu untersuchen.

Nach Auffassung von IMMUMEDIC gewinnt deshalb die personalisierte Diagnostik zunehmend an Bedeutung. Neben histopathologischen Befunden spielen molekulare Marker, genetische Veränderungen, aktuelle Blutwerte, der Immunstatus sowie der bisherige Therapieverlauf eine wichtige Rolle bei der individuellen Beurteilung möglicher Therapieoptionen.

IMMUMEDIC bietet Betroffenen eine kostenfreie individuelle Therapieprüfung an. Hierbei werden die vorhandenen medizinischen Unterlagen ausgewertet und hinsichtlich möglicher immunologischer Therapieansätze eingeordnet. Ziel ist es, Patienten und behandelnden Ärzten zusätzliche Informationen für eine fundierte Entscheidungsfindung bereitzustellen.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit einer kostenfreien Therapieprüfung finden Interessierte unter:

https://www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com/

Link zu Studien: [hier]

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Herr Andreas Rach

Bessemerstrasse 51 1. OG 1. OG

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email : immumedic@gmail.com

## Unternehmensporträt

**IMMUMEDIC Limited** ist ein internationales **Netzwerk für dendritische Zelltherapie und personalisierte Immunmedizin**. Das Netzwerk verbindet Patienten, Ärzte, Kliniken und spezialisierte Labore und informiert über moderne immunmedizinische Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten.

Zu den Schwerpunkten gehören die kostenfreie Therapieprüfung, Informationen zur dendritischen Zelltherapie sowie ergänzende diagnostische Verfahren wie Immunstatus-Check und Bestimmung zirkulierender Tumorzellen (CTC). Ziel ist es, den Zugang zu wissenschaftlich fundierten Informationen zu erleichtern und die Zusammenarbeit zwischen Patienten und behandelnden Ärzten im Rahmen personalisierter Therapieentscheidungen zu unterstützen.

Weitere Informationen: www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com



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