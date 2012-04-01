Wussten Sie, dass Ihr Immunsystem Krebszellen erkennen kann?

Warum dendritische Zellen eine Schlüsselrolle spielen – und weshalb ihre Entdeckung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde

Berlin / Europa – Jeden Tag entstehen in unserem Körper Millionen neuer Zellen. Bei diesem natürlichen Prozess können vereinzelt genetische Veränderungen auftreten. Die gute Nachricht: Unser Immunsystem verfügt über hochspezialisierte Mechanismen, um viele dieser veränderten Zellen frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, bevor sie sich weiterentwickeln können.

Im Mittelpunkt dieses faszinierenden Schutzsystems stehen dendritische Zellen – Immunzellen, die oft als die „Dirigenten des Immunsystems“ bezeichnet werden. Obwohl sie für die gezielte Aktivierung der körpereigenen Immunabwehr von zentraler Bedeutung sind, kennen viele Menschen ihre Funktion nicht.

Die Schaltzentrale der Immunabwehr

Dendritische Zellen gehören zu den sogenannten antigenpräsentierenden Zellen. Sie patrouillieren kontinuierlich durch unseren Körper und suchen nach Bakterien, Viren, Pilzen sowie auffälligen oder entarteten körpereigenen Zellen. Werden solche Strukturen entdeckt, nehmen dendritische Zellen diese auf, verarbeiten die Informationen und präsentieren sie den T-Lymphozyten in den Lymphknoten.

Erst durch diesen Informationsaustausch kann eine gezielte Immunantwort ausgelöst werden. Die aktivierten T-Zellen sind anschließend in der Lage, veränderte Zellen anhand ihrer Merkmale zu erkennen und gezielt anzugreifen.

Während Makrophagen und andere Fresszellen vor allem zur angeborenen Immunabwehr gehören und Krankheitserreger beseitigen, übernehmen dendritische Zellen eine besondere Aufgabe: Sie verbinden die angeborene mit der adaptiven Immunabwehr und koordinieren die spezifische Aktivierung des Immunsystems. Damit nehmen sie eine Schlüsselposition innerhalb unseres Immunsystems ein.

Nobelpreis für eine bahnbrechende Entdeckung

Die herausragende Bedeutung dendritischer Zellen wurde international anerkannt. Für ihre Entdeckung erhielt der Immunologe Prof. Ralph M. Steinman gemeinsam mit weiteren Forschern im Jahr 2011 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Diese Auszeichnung würdigte Erkenntnisse, die unser Verständnis des Immunsystems nachhaltig verändert und die Entwicklung moderner Immuntherapien entscheidend beeinflusst haben.

Heute beschäftigen sich weltweit nahezu 100.000 wissenschaftliche Publikationen mit dendritischen Zellen und ihrem möglichen Einsatz in der Medizin. Besonders in der Onkologie wird intensiv erforscht, wie die Aktivierung der körpereigenen Immunabwehr zur Behandlung verschiedener Tumorerkrankungen beitragen kann.

Moderne Immunmedizin verstehen

Die Erkenntnisse der vergangenen Jahre zeigen eindrucksvoll, welche Bedeutung das Immunsystem bei der Erkennung und Bekämpfung von Tumorerkrankungen besitzt. Gleichzeitig verdeutlichen sie, wie wichtig es ist, Patienten verständlich über die biologischen Grundlagen moderner Immuntherapien zu informieren.

Das Netzwerk für dendritische Zelltherapie und personalisierte Immunmedizin der IMMUMEDIC Limited hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, wissenschaftlich fundierte Informationen über das Immunsystem, die dendritische Zelltherapie und moderne immunologische Diagnostik bereitzustellen. Dazu gehören unter anderem Informationen zum Immunstatus, zur Bestimmung zirkulierender Tumorzellen (CTC) sowie eine kostenfreie Therapieprüfung zur ersten Orientierung.

Die kostenfreie Therapieprüfung ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Therapieentscheidung. Sie soll Patienten dabei unterstützen, sich fundiert auf Gespräche mit ihren behandelnden Ärzten vorzubereiten und sich über moderne diagnostische und therapeutische Möglichkeiten zu informieren.

Weitere Informationen finden Interessierte unter:

www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com

www.immumedic.info

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IMMUMEDIC Limited

Herr Andreas Rach

Bessemerstrasse 51 1. OG 1. OG

12103 Berlin

Deutschland

fon ..: +34 654431317

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email : immumedic@gmail.com

## Unternehmensporträt

**IMMUMEDIC Limited** ist ein internationales **Netzwerk für dendritische Zelltherapie und personalisierte Immunmedizin**. Das Netzwerk verbindet Patienten, Ärzte, Kliniken und spezialisierte Labore und informiert über moderne immunmedizinische Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten.

Zu den Schwerpunkten gehören die kostenfreie Therapieprüfung, Informationen zur dendritischen Zelltherapie sowie ergänzende diagnostische Verfahren wie Immunstatus-Check und Bestimmung zirkulierender Tumorzellen (CTC). Ziel ist es, den Zugang zu wissenschaftlich fundierten Informationen zu erleichtern und die Zusammenarbeit zwischen Patienten und behandelnden Ärzten im Rahmen personalisierter Therapieentscheidungen zu unterstützen.

Weitere Informationen: www.dendritische-zelltherapie-deutschland.com



Pressekontakt:

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