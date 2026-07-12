  • Auf der Überholspur – Sicher, Günstig, Unaufhaltsam: Die neue LKW-Versicherung von Siktas24

    LKW Versicherungen sind für Speditionen und Fuhrunternehmen unabdingbar

    BildArnstein, 12. Juli 2026 – Wer mit tonnenschweren Lkws auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, braucht mehr als nur eine Police – er braucht einen echten Co-Pilot, der mitdenkt. Siktas24.de, der unabhängige Versicherungsmakler aus Unterfranken, präsentiert jetzt die ultimative LKW-Versicherung für Profis, die speziell für Speditionen, selbstständige Fahrer und Fuhrparkbetreiber entwickelt wurde.

    „LKW fahren ist kein Job – es ist eine Lebensaufgabe. Deshalb haben wir eine Versicherung geschaffen, die nicht nur schützt, sondern richtig mitfährt“, sagt Serdar Siktas, Geschäftsführer von Siktas24. Die neue Police deckt alles ab, was auf der Straße wirklich zählt: Volle Haftpflicht, umfassende Kasko für Teil- und Vollkasko, spezielle Absicherung für Sonderaufbauten wie Kühl- oder Tankfahrzeuge sowie erweiterte Ladungsschäden. Dazu kommen maßgeschneiderte Tarife – von kleinen Fuhrparks bis hin zu großen Flotten für LKW-Versicherung.

    Besonders stark: Die Integration nachhaltiger Lösungen. Ob E-LKW, Hybrid oder klassischer Diesel – die Police passt sich flexibel an und bietet attraktive Konditionen für die grüne Flotte der Zukunft. Mit Bestpreis-Garantie und persönlicher Beratung rund um die Uhr spart man nicht nur Geld, sondern gewinnt vor allem Ruhe. Keine versteckten Klauseln, keine stundenlangen Wartezeiten – stattdessen direkter Draht zum Makler, der selbst versteht, was 40 Tonnen auf der Straße bedeuten.

    Siktas24 kombiniert digitales Vergleichs-Tool mit echter Handwerkskunst: Online in Minuten vergleichen, persönlich optimieren, direkt abschließen. Für alle, die nicht nur fahren, sondern ankommen wollen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Serdar Siktas Versicherungsmakler
    Herr Serdar Siktas
    Schweinemarkt 4
    97450 Arnstein
    Deutschland

    fon ..: 0176-20430041
    web ..: https://siktas24.de
    email : info@siktas24.de

    Mehr Infos & Vergleich: www.siktas24.de/lkw-versicherung

    Serdar Siktas Versicherungsmakler

    Schweinemarkt 4, 97450 Arnstein

    Tel.: 0176 204 300 41 | info@siktas24.de

    www.siktas24.de

    Pressekontakt:

    Serdar Siktas Versicherungsmakler
    Herr Serdar Siktas
    Schweinemarkt 4
    97450 Arnstein

    fon ..: 017620430041
    email : info@siktas24.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Die LKW Versicherung wird 2023 ein großes Thema sein
      Die Gesellschaften erhöhen die LKW Versicherungen drastisch um die Kosten durch den Krieg mit der Ukraine zu decken....

    2. Rotes Kennzeichen Versicherung kauft man nicht von der Stange
      Rote Kennzeichen für Autohändler und Gewerbetreibende Kfz-Händler sind nicht einfach zu beantragen....

    3. Wann eine gute LKW-Versicherung unabdingbar ist?
      Die Priorität bei vielen Unternehmen hinsichtlich LKW Versicherung ist meistens der Preis und deswegen kommt es bei Schäden zu Problemen....

    4. Die Lkw-Versicherung ist nicht nur ein Must-have
      Lkw-Versicherung ist in vielen Betrieben nicht nur Must-have, sondern kann zudem ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor sein...

    5. Die LKW Versicherung wird zum Einkaufspreis angeboten
      Lkw-Versicherung: Siktas24.de bietet die für viele Unternehmen unverzichtbare Absicherung unter digital preiswerten Konditionen und dennoch bei bester Beratung...

    6. Gute LKW-Versicherung ist unabdingbar
      Die LKW-Versicherung: "Pflichtversicherung für Betriebe mit LKW, aber auch Faktor für deren Wettbewerbsfähigkeit", weiß Serdar Siktas, Geschäftsleiter von Siktas24...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.