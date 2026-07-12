Auf der Überholspur – Sicher, Günstig, Unaufhaltsam: Die neue LKW-Versicherung von Siktas24

LKW Versicherungen sind für Speditionen und Fuhrunternehmen unabdingbar

Arnstein, 12. Juli 2026 – Wer mit tonnenschweren Lkws auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, braucht mehr als nur eine Police – er braucht einen echten Co-Pilot, der mitdenkt. Siktas24.de, der unabhängige Versicherungsmakler aus Unterfranken, präsentiert jetzt die ultimative LKW-Versicherung für Profis, die speziell für Speditionen, selbstständige Fahrer und Fuhrparkbetreiber entwickelt wurde.

„LKW fahren ist kein Job – es ist eine Lebensaufgabe. Deshalb haben wir eine Versicherung geschaffen, die nicht nur schützt, sondern richtig mitfährt“, sagt Serdar Siktas, Geschäftsführer von Siktas24. Die neue Police deckt alles ab, was auf der Straße wirklich zählt: Volle Haftpflicht, umfassende Kasko für Teil- und Vollkasko, spezielle Absicherung für Sonderaufbauten wie Kühl- oder Tankfahrzeuge sowie erweiterte Ladungsschäden. Dazu kommen maßgeschneiderte Tarife – von kleinen Fuhrparks bis hin zu großen Flotten für LKW-Versicherung.

Besonders stark: Die Integration nachhaltiger Lösungen. Ob E-LKW, Hybrid oder klassischer Diesel – die Police passt sich flexibel an und bietet attraktive Konditionen für die grüne Flotte der Zukunft. Mit Bestpreis-Garantie und persönlicher Beratung rund um die Uhr spart man nicht nur Geld, sondern gewinnt vor allem Ruhe. Keine versteckten Klauseln, keine stundenlangen Wartezeiten – stattdessen direkter Draht zum Makler, der selbst versteht, was 40 Tonnen auf der Straße bedeuten.

Siktas24 kombiniert digitales Vergleichs-Tool mit echter Handwerkskunst: Online in Minuten vergleichen, persönlich optimieren, direkt abschließen. Für alle, die nicht nur fahren, sondern ankommen wollen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Serdar Siktas Versicherungsmakler

Herr Serdar Siktas

Schweinemarkt 4

97450 Arnstein

Deutschland

fon ..: 0176-20430041

web ..: https://siktas24.de

email : info@siktas24.de

Mehr Infos & Vergleich: www.siktas24.de/lkw-versicherung

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