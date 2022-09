Die LKW Versicherung wird 2023 ein großes Thema sein

Die Gesellschaften erhöhen die LKW Versicherungen drastisch um die Kosten durch den Krieg mit der Ukraine zu decken.

Es ist immer wieder die gleiche Frage für die Versicherungsnehmer: Wo versichere ich meinen LKW oder Flotte? Nur dieses Jahr wird die Frage nach der richtigen Versicherung an Bedeutung gewinnen. Aufgrund Ukraine Krieg sind vielen Speditionen Aufträge weggefallen und die Nachfrage nach einem neuen LKW ist auch deutlich zurückgegangen. Das kann man in der Presse auch überall nachlesen.

Jeden Tag rollen enorm viele LKW´s über Deutschlands Straßen und transportieren nicht nur Waren, die per Seefracht, Luftfracht oder Bahntransport das Land erreicht haben sondern auch Personen und Tiere zu Ihrem Bestimmungsort. Viele Spediteure stehen in direktem Wettbewerb und versuchen die Güter günstig und schnell zu transportieren. Leider wird hierbei die Sicherheit vernachlässigt in dem Reparaturen immer wieder aufgeschoben und auch aufgehoben werden um die Auftragsausfälle durch den Krieg auszugleichen. Viele Unternehmen stehen in Abhängigkeit zu LKW Transporten, weil Sie dringend benötigte Chemikalien und andere Gefahrengüter für die weitere Produktion benötigen. Hier kann und darf der Spediteur nicht an der Kostenschraube drehen, weil die Sicherheit der Transporte nicht gefährdet werden darf. Ein wichtiger Faktor für die Senkung der Kosten kann aber die jeweilige LKW Versicherung sein, die je nach Alter und Größe des Lastkraftwagens variieren kann.

Einer der führenden Versicherungsvergleiche von Siktas24 hilft Unternehmen und Flottenbetreibern, die passende LKW Versicherung zu ermitteln und den Versicherungswechsel durchzuführen. Dabei ist es erst einmal egal, ob es sich um einen herkömmlichen LKW oder um ein Spezialfahrzeug handelt. Die Stammdaten des Fahrzeuges werden in einer Datenbank abgeglichen und automatisch der günstigste Tarif ermittelt. Natürlich kann man hier immer anrufen und sich am Telefon einen Tarif ausrechnen lassen und abschließen. Dabei lässt sich mit wenigen Mausklicks bares Geld sparen, denn die Tarife unterscheiden sich z. T. erheblich vom aktuellen Vertrag. Alle Informationen zu den LKW Versicherungen und den unterschiedlichen Tarifvarianten kann man unter online abrufen.

Bei Siktas24 können Sie sowohl Flotte oder Sattelzüge telefonisch direkt erfragen und in kürzester Zeit Angebot erhalten. Wir geben Ihnen den besten Service und Preis.

