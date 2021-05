BETTERTRUST erhält Prüfzeichen „TÜV SÜD-geprüfte Kundenzufriedenheit“

Nun auch amtlich: „Sehr gutes Kundenerlebnis im Service“

Die Kommunikationsagentur BETTERTRUST hat von der TÜV SÜD Management Service GmbH das begehrte Prüfzeichen „TÜV SÜD-geprüfte Kundenzufriedenheit“ erhalten. Damit bescheinigt die Zertifizierungsstelle gegenüber BETTERTRUST die Zufriedenheit ihrer Kunden mit „sehr gut“. Der Erteilung des aktuellen Prüfsiegels war eine umfangreiche und freiwillige Befragung von 68 Kunden mittels eines individuellen Fragebogens vorausgegangen. Erfasst wurden dabei alle Prozesse des Kundenerlebnisses von der Anbahnung der Geschäftsbeziehung, über die Art und Weise der Leistungserbringung bis hin zum etwaigen Beschwerdemanagement.

Christopher A. Runge, einer der beiden Geschäftsführer von BETTERTRUST, sagt zum Erhalt des Prüfsiegels: „Unsere Kommunikationsagentur ist in den vergangenen zwölf Monaten stark gewachsen – gerade, weil Kunden mit uns so zufrieden waren und uns weiterempfohlen haben. Wir freuen uns daher, dass unser persönlicher Eindruck nun unabhängig und empirisch vom TÜV SÜD bestätigt worden ist. Offizielles Ziel der TÜV-Befragung war es, „herauszufinden, ob kundenseitige Serviceerlebnisse zu deren Zufriedenheit fuhren.“ Wer könnte dies besser beurteilen, als unsere Kunden selbst?“

Um das Prüfzeichen und damit den Nachweis „TÜV SÜD-geprüfter Kundenzufriedenheit“ zu erhalten, müssen die Unternehmen sämtliche Anforderungen des Prüfungskatalogs erfüllen. Anhand eines spezifisch-angepassten Fragebogens wird unter anderem erhoben:

– Mit welchen Leistungen sind die Kunden besonders zufrieden oder unzufrieden?

– Welche Aspekte sind den Kunden am wichtigsten?

– Wie häufig würden die Kunden das Unternehmen weiterempfehlen?

Das TÜV SÜD-Prüfzeichen wird nur an Unternehmen vergeben, die insgesamt zufriedene Kunden haben. Die Befragung wurde entsprechend den in der Marktforschung branchenüblichen Standards durchgeführt (darunter BVM Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher e. V.). Der TÜV SÜD prüft Unternehmen seit vielen Jahren nach diesem Standard und hat bereits weit mehr als 200 Kundenzufriedenheitsstudien ausgeführt. Das Prüfsiegel dient damit auch als Entscheidungshilfe: „Fällt die Wahl zwischen zwei Unternehmen schwer, kann das Prüfzeichen den vielleicht entscheidenden Ausschlag geben“, so der TÜV SÜD.

Über BETTERTRUST:

Die inhabergeführte Kommunikationsagentur BETTERTRUST ist die führende Full-Service-PR-Boutique für börsennotierte Unternehmen, Startups und den digitalen Mittelstand. Zum Leistungsportfolio der Agentur gehören die internationale Public Relations, Reputationsmanagement sowie Content- und Influencer-Marketing. Seit mehr als 9 Jahren verschafft die Agentur mit Sitz in Berlin, München und London innovativen Unternehmen Medienpräsenz, die mit Ihren Technologien die Megatrends des 21. Jahrhunderts aktiv gestalten.

