BevCanna erhält Kapitalspritze in Gesamthöhe von 5 Mio. $, einschließlich vollständig gezeichneter, über dem Marktwert liegender Platzierung in Höhe von 3,5 Mio. $ zu einem Preis von 1,50 $

Starkes Investoreninteresse an nach oben korrigiertem Angebot signalisiert Vertrauen in Zukunft des Gesundheits- und Wellnessunternehmens

Vancouver (British Columbia), 9. Januar 2021. Der aufstrebende Marktführer für mit Cannabis angereicherte Getränke, BevCanna Enterprises Inc. (CSE: BEV, Q: BVNNF, FWB: 7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kapitalspritze in Höhe von fünf Millionen Dollar erhalten hat. Das Unternehmen schloss unter anderem eine vollständig gezeichnete, über dem Marktwert liegende Privatplatzierung in Höhe von 3,5 Millionen kanadischen Dollar ab. Im Rahmen der nicht vermittelten Privatplatzierung wurden 2,33 Millionen Einheiten (die Einheiten) wurden zu einem Angebotspreis von 1,50 Dollar pro Einheit angeboten (Bruttoeinnahmen von 3,5 Millionen kanadischen Dollar) (das Angebot). Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es durch die freiwillige Ausübung von Aktienoptionen 1,5 Millionen kanadischen Dollar eingenommen hat.

BevCanna hat bestätigt, dass diese Finanzierung das zuvor angekündigte Angebot von Einheiten in Höhe von fünf Millionen Dollar ersetzen wird. Aufgrund der beträchtlichen Fortschritte bei den wichtigsten Initiativen und des daraus resultierenden Anstiegs des aktuellen Aktienkurses des Unternehmens in den vergangenen Monaten hat die Nachfrage der Investoren das Board dazu veranlasst, die nun deutlich unter dem Marktpreis liegende Finanzierung zu einem Preis von 0,50 Dollar zu stornieren und stattdessen ein für das Unternehmen günstigeres, über dem Marktpreis liegendes, vollständig gezeichnetes Angebot zu einem Preis von 1,50 Dollar abzuschließen.

Wir sind sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir bei unseren wichtigen Initiativen im letzten Quartal verzeichnet haben, und wie positiv die Investoren auf unser Wachstum und unsere Zukunftsaussichten reagiert haben, sagte Marcello Leone, Chief Executive Officer von BevCanna. Dieses Vertrauensvotum in die Zukunft von BevCanna ermöglicht es uns, Firmenkapital zu Bedingungen anzubieten, die sowohl für aktuelle als auch für potenzielle zukünftige Aktionäre äußerst günstig sind. Diese Gelder werden BevCanna das Kapital bescheren, um seine laufende nationale und internationale Expansion voranzutreiben und seine Transformation zu einem umfassenden Gesundheits- und Wellnessunternehmen fortzusetzen, das ein vollständiges Sortiment an Getränken auf pflanzlicher Basis und natürlichen Gesundheitsprodukten über mehrere Vertriebskanäle auf globalen Märkten anbietet.

Die gesamten Einnahmen werden verwendet werden, um zusätzliches Betriebskapital für eine Reihe wichtiger Wachstumsinitiativen bereitzustellen, einschließlich

– der Beschleunigung der White-Label- und Eigenmarken-Produktvermarktungsstrategie von BevCanna für Kanada. Das Unternehmen befindet sich in der Endphase der Erteilung der Standard-Verarbeitungslizenz (Standard Processing License) durch Health Canada, die es BevCanna ermöglichen wird, mit der Produktion in der Produktionsanlage sowie mit dem Verkauf der Produkte über lizenzierte kanadische Einzelhändler zu beginnen;

– der bevorstehenden Übernahme von Naturo Group Inc. (Naturo), einem Hersteller funktionaler Getränke, einschließlich der Vorzeigemarke TRACE Beverage und der eigenen, von Health Canada zugelassenen Fulvin- und Huminstoffrezeptur auf pflanzlicher Basis, durch BevCanna;

– der Entwicklung der kürzlich erworbenen E-Commerce-Marke und -Plattform Pure Therapy, über die BevCanna eigene Naturprodukte auf pflanzlicher Basis direkt auf den globalen Gesundheits- und Wellnessmarkt bringt, einschließlich des boomenden CBD-Markts in den USA. Das Unternehmen investiert weiterhin in neue Produkte und Kundenakquise;

– der Bewertung potenzieller zukünftiger internationaler und nationaler F&Ü-Möglichkeiten.

Mit der daraus resultierende Transformation des Experten für angereicherte Getränke zu einer umfassenden Gesundheits- und Wellnessmarke wird das einzige vollständig lizenzierte Unternehmen für die Herstellung eigener und White-Label-Getränke entstehen, das sowohl konventionelle als auch auf Cannabis basierende Getränke- und Wellnessprodukte über ein globales Vertriebsnetz an traditionellen und Cannabis-Vertriebskanälen vertreibt und Zugang dazu hat.

Es ist davon auszugehen, dass die aufgebrachten Gelder die nationalen und internationalen Expansions- und Wachstumsinitiativen von BevCanna vollständig finanzieren werden, zumal das Unternehmen die Übernahme von Naturo abschließen, den Vertrieb seiner TRACE-Getränke- und Nahrungsergänzungsmittel-Produktlinien erweitern, seine Cannabisprodukte zur Freizeitanwendung sowie White-Label-Dienstleistungen vermarkten und das kontinuierliche Wachstum des E-Commerce-Direktvertriebs Pure Therapy weiter vorantreiben wird, während sich das Unternehmen in Richtung eines positiven EBITDA bewegt.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einem Aktien-Warrant (jeweils ein Warrant), wobei jeder Warrant seinen Inhaber berechtigt, innerhalb eines Jahres nach dem Abschluss des Angebots eine zusätzliche Aktie zu einem Preis von 2,00 Dollar pro Aktie zu erwerben, vorbehaltlich einer Vorverlegungsklausel des Unternehmens, der zufolge das Unternehmen für den Fall, dass die Stammaktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (oder einer anderen Börse, an der die Aktien zu diesem Zeitpunkt möglicherweise gehandelt werden) zu einem beliebigen Zeitpunkt nach vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Angebots über einen Zeitraum von fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen einen Schlusskurs von über 2,25 Dollar pro Aktie aufweisen, das Verfallsdatum der Warrants durch eine Benachrichtigung mittels Pressemitteilung an die Inhaber der Warrants vorverlegen kann. In diesem Fall verfallen die Warrants am 30. Tag nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung durch das Unternehmen.

Das Unternehmen gab heute außerdem bekannt, dass es Schulden in Höhe von 37.500 Dollar, die das Unternehmen einem Gläubiger schuldete, für 25.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Schuldenrückzahlungsaktie) unter Annahme eines Preises von 1,50 Dollar pro Schuldenrückzahlungsaktie beglichen hat (die Schuldenrückzahlung) .

Sämtliche Wertpapiere, die in Zusammenhang mit dem Angebot und der Schuldenrückzahlung emittiert werden, werden gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht einer statutenmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Emissionsdatum unterliegen. In Zusammenhang mit dem Angebot wurden keine Vermittlungsprovisionen bezahlt.

Keines der in Zusammenhang mit dem Angebot und der Schuldenrückzahlung emittierten Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das Gesetz von 1933) registriert und darf daher in den USA möglicherweise nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Gesetzesvon 1933 vorliegt. Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Staaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden.

BevCanna gab heute außerdem bekannt, dass es mit Winning Media LLC (der Berater) ein Marketing- und Investor-Relations-Abkommen (das Abkommen) vom 5. Januar 2021 mit einer Laufzeit von einem Monat unterzeichnet hat, dem zufolge sich der Berater verpflichtet, für das Unternehmen bestimmte Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensmarkenbildung, Marketing, Online-Unternehmenskommunikation und Investor Relations für eine Vergütung in Höhe von insgesamt 150.000 US-Dollar in bar zu erbringen, die nach der Unterzeichnung des Abkommens bezahlt wurden.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) entwickelt und produziert cannabinoidhaltige Getränke und Verbrauchsgüter sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Entwicklung, im Branding und im Vertrieb von Markenikonen, die bei Konsumenten in aller Welt gefragt sind, kann das Team mit einem beispiellosen Know-how im Wachstumsmarkt der Cannabisgetränke punkten. Das in der kanadischen Provinz British Columbia ansässige Unternehmen BevCanna besitzt die Exklusivrechte an einer wasserführenden Schicht zur Versorgung mit naturreinem Quellwasser. Außerdem hat das Unternehmen Zugang zu einer international führenden, HACCP-zertifizierten Produktionsanlage mit einer Betriebsfläche von 40.000 Quadratfuß, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen pro Jahr erreicht. BevCanna hat außerdem kürzlich die US-amerikanische E-Commerce-Plattform für natürliche Gesundheit und Wellness Pure Therapy übernommen. Die Vision von BevCanna ist es, ein weltweit führender Anbieter von Infusions-Innovationen zu werden.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer & Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Luca Leone, BevCanna Enterprises Inc.

604-880-6618

luca@bevcanna.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen in Bezug auf: die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot; die laufende nationale und internationale Expansion von BevCanna und die Umwandlung in ein umfassendes Gesundheits- und Wellness-Unternehmen; die vorgeschlagenen Bedingungen für die Übernahme von Naturo; den Erhalt einer Standardverarbeitungslizenz von Health Canada; die zukünftigen Geschäftspläne von Naturo und BevCanna; die wahrgenommenen Vorteile der Kombination der Geschäfte von Naturo und BevCanna und andere Aussagen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen besprochen werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und man sollte sich aufgrund ihrer inhärenten Ungewissheit nicht unangemessen auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem: dass die Erlöse aus dem Angebot möglicherweise nicht für die beabsichtigten Zwecke verwendet werden, wie in dieser Pressemitteilung angegeben; dass die CSE die Akquisition von Naturo möglicherweise nicht wie vorgeschlagen oder überhaupt nicht genehmigt; dass die Parteien möglicherweise nicht in der Lage sind, die Bedingungen für den Abschluss der Akquisition von Naturo zu erfüllen, einschließlich der Genehmigung durch die Aktionäre einer oder beider Parteien; dass dem Unternehmen möglicherweise keine Lizenzen von Health Canada erteilt werden; allgemeine Marktbedingungen und die Volatilität der Rohstoffpreise; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

NICHT ZUR WEITERGABE AN U.S.-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BevCanna Enterprises Inc.

Marcello Leone

1672 West 2nd Avenue

V6J 1H4 Vancouver, BC

Kanada

email : marcello@bevcanna.com

Pressekontakt:

BevCanna Enterprises Inc.

Marcello Leone

1672 West 2nd Avenue

V6J 1H4 Vancouver, BC

email : marcello@bevcanna.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit Hebelwirkung auf steigende Metallpreise setzen Nickel und Kupfer – wichtige Rohstoffe für die Zukunft