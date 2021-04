BevCanna-Tochter Naturo Group expandiert mit pflanzlichen und basischen Produkten der Marke TRACE in die asiatisch-pazifischen Märkte

Geplante Expansion mit pflanzlichen und basischen Wellness-Produkten der Marke TRACE in die Schlüsselmärkte Japan, China und Philippinen

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 13. April 2021. Der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellness-Getränke und Konsumgüter, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), gibt heute bekannt, dass das Unternehmen über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Naturo Group eine Expansion in die Region Asien-Pazifik plant. Nach Abschluss einer umfassenden Markt-, Vertriebs- und Partnerbewertung will das Unternehmen sein Portfolio von Gesundheits- und Wellness-Produkten der Marke TRACE zunächst in den Schlüsselmärkten Japan, China und den Philippinen einführen, und zwar über mehrere Vertriebskanäle einschließlich Internethandel, Einzelhandel und Großhandel.

Mit einer Gesamtbevölkerung von 1,633 Milliarden Menschen bzw. 21 Prozent der Weltbevölkerung stellen diese drei Länder eine enorme Geschäftschance für BevCanna dar. Nachdem sich die Verbraucher zunehmend für einen gesünderen Lebensstil entscheiden, ist die wachsende und wohlhabende Mittelschicht in diesen Märkten eine ideale Zielgruppe für die TRACE-Produkte. Der globale Markt für Nutrazeutika wird bis zum Jahr 2027 voraussichtlich auf 722,49 Milliarden US-Dollar anwachsen und im Prognosezeitraum eine mittlere Jahreszuwachsrate (CAGR) von 8,3 % erzielen. Das schnellste Wachstum dürfte sich im Prognosezeitraum im asiatisch-pazifischen Raum abzeichnen, insbesondere in Japan und China.1 Der japanische Markt eignet sich besonders gut für die Einführung der Marke TRACE, da die Konsumenten dort eine ausgeprägte Vorliebe für natürliche, gesundheitsbewusste Produkte haben. Zwei Drittel der asiatischen Verbraucher setzen bei der Behandlung von Beschwerden2 auf Superfoods und Naturheilprodukte und sind damit eine wichtige Zielgruppe für Produkte mit Wellness-Fokus.

Der asiatische Markt ist eine logische Erweiterung für den Absatz unserer pflanzlichen und basischen TRACE-Produkte, erklärt Melise Panetta, President von BevCanna. Im Zuge der Bewertung des Marktpotenzials konnten wir auch ein gesteigertes Interesse der asiatischen Kunden und Partner an unseren pflanzlichen und mineralischen TRACE-Produkten und an unserem natürlichen basischen Quellwasser aus Kanada feststellen. Mit unserem Produktportfolio sprechen wir die steigende Nachfrage nach Nutrazeutika und Naturprodukten mit Wellness-Fokus an und freuen uns daher, unsere geplante Expansion in diese wichtigen Märkte bekannt zu geben.

Die von TRACE selbst entwickelten mineralisierten Getränke und Nutrazeutika auf pflanzlicher Basis enthalten Fulvosäuren und Huminstoffe, die aus alten organischen Verbindungen gewonnen werden und eine hochkonzentrierte Quelle von Spurenelementen sind. Die von Health Canada zugelassenen Rezepturen wirken sich nachweislich positiv auf die kognitive Leistungsfähigkeit, Darmgesundheit und Immunfunktion aus und unterstützen den Körper bei der Verstoffwechslung von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Mit Mineralien angereichertes Wasser erfreut sich in Asien wegen seiner angeblichen positiven Wirkung auf das menschliche Immunsystem und ein gesundes Gehirn wachsender Beliebtheit.

Das geschützte basische Quellwasser von TRACE wird direkt an der Quelle in der Region Okanagan in British Columbia abgefüllt. Basisches Wasser bietet dem Verbraucher im Vergleich zu den meisten Leitungswässern und herkömmlichen abgefüllten Flaschenwässern zusätzliche Vorteile: es enthält mehr Hydroxidionen, fördert die Hydratation, stärkt Knochen und Haut und lindert die Symptome von Verdauungsproblemen.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FSE:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist.

Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer and Chief Strategy Officer, Director

BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über Folgendes: die erwartete Expansion des Unternehmens in den Asien-Pazifik-Raum über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Naturo Group durch Multi-Channel-Vertriebsstellen, einschließlich E-Commerce, Einzelhandel und Großhandel; dass die wachsende und wohlhabende Verbraucherbasis der Mittelschicht der Märkte eine ideale Zielgruppe für die TRACE-Produkte darstellen, da sich die Verbraucher zunehmend für einen gesünderen Lebensstil entscheiden; dass die asiatischen Verbraucher eine erstklassige Zielgruppe für Wellness-Produkte darstellen; das zunehmende Interesse seitens asiatischer Kunden und Partner an den pflanzlichen TRACE-Mineralprodukten des Unternehmens und seinem kanadischen natürlichen alkalischen Quellwasser; dass das Produktportfolio des Unternehmen der wachsenden Nachfrage nach Nutrazeutika und natürlichen Wellness-Produkten entgegenkommt; und andere Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Marktbedingungen, Änderungen der Verbraucherpräferenzen, die Volatilität der Rohstoffpreise; künftige gesetzliche, steuerliche und regulatorische Entwicklungen; die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen und/oder die Unfähigkeit, ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; die Unfähigkeit, Geschäftsstrategien zu implementieren; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen; die Unfähigkeit, kommerzielle Vereinbarungen mit anderen Parteien erfolgreich zu verhandeln und abzuschließen; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft und ihrer Geschäftspartner liegen. . Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Angaben zu anderen hierin erwähnten Unternehmen.

