BevCanna wird mit seiner Produktlinie TRACE aus natürlichem basischem Quellwasser zum offiziellen Wasserlieferanten des ,Canadian E-Fest‘, bei dem auch die ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft ausgetragen wird

Das unter der Marke Special Edition Formula E/Canadian E-Prix vermarktete Wasser der Produktlinie TRACE wird bereits in den Monaten vor dem mit Spannung erwarteten Festival im kanadischen Einzelhandel erhältlich sein

VANCOUVER, BC, 29. September 2021. Der aufstrebende Marktführer für innovative Gesundheits- und Wellness-Getränke und -Produkte, BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) (BevCanna oder das Unternehmen), gibt heute mit großer Freude bekannt, dass seine marktführende Produktlinie TRACE, die aus natürlichem basischem Quellwasser besteht, zum offiziellen Wasserlieferanten für die kanadische Großveranstaltung Canadian E-Prix/ 2022 Vancouver E-Prix ernannt wurde. Das bereits sehnlichst erwartete Formel-E-Rennen ist Teil der ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft, einer Rennserie für Formelwagen mit Elektromotor.

Im Rahmen der dreitägigen kanadischen Veranstaltung Canadian E-Fest wird die ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft erstmals in den Straßen von Vancouver abgehalten. Das Canadian E-Fest bietet auch jede Menge Action abseits der Rennstrecke. Den Anfang macht eine kreative Geschäftskonferenz zum Thema Nachhaltigkeit. Das Festival findet vom 30. Juni bis 2. Juli 2022 statt und wartet mit einem Fandorf, Konzerten von zwei kanadischen Spitzenmusikern und, als Höhepunkt der Veranstaltung, dem Formel-E-Elektroautorennen auf, das am 2. Juli in False Creek in Vancouver abgehalten wird.

Als offizieller Wasserlieferant wird die Produktlinie TRACE mit ihrem natürlichen basischen Quellwasser, zu der auch ein einzigartiges mineralisiertes Schwarzwasser zählt, auf der Veranstaltung vertreten sein. Im Einklang mit dem Schwerpunkt des Canadian E-Fest auf Nachhaltigkeit wird das TRACE-Wasser in zu 100 Prozent recycelbaren Aluminiumdosen verkauft. TRACE wird beim Canadian E-Fest außerdem den offiziellen Recyclinglieferanten stellen.

Zur Feier des Ereignisses produziert TRACE in Zusammenarbeit mit dem Canadian E-Fest eine Sonderausgabe seiner unverwechselbaren Aluminiumdose mit dem TRACE-Logo für die Formel E, die mit der Markenaufschrift Canadian E-Fest/Formula E versehen ist. Die Gedenkdose wird in den Monaten vor dem Ereignis im kanadischen Einzelhandel erhältlich sein.

Wir freuen uns, als offizieller Wasserlieferant für diese einmalige Veranstaltung ausgewählt worden zu sein, sagt Melise Panetta, President von BevCanna. Das Canadian E-Fest und insbesondere das Formel-E-Rennen werden einen Höhepunkt in der Sommersaison 2022 bilden, und wir sind begeistert, dabei sein zu dürfen. Das Canadian E-Fest ist ein großer Verfechter von Nachhaltigkeit und Recycling und aus unserer Sicht ist es wichtig, gemeinsam als Partner an dieser Vision festzuhalten.

BevCanna und TRACE passen in puncto Nachhaltigkeit perfekt zur Mission von Canadian E-Fest/Vancouver E-Prix, erklärt Matthew Carter, President und CEO der OSS Group. Als örtliches Wasserunternehmen mit Sitz in British Columbia, das hochwertiges, natürliches Wasser aus einem Grundwasserleiter in British Columbia in vollständig recycelbaren Behältern abfüllt, war TRACE für uns die logische Wahl als Wasserlieferant.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellnessgetränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und cannabinoidhaltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Für das Board of Directors:

John Campbell, Chief Financial Officer und Chief Strategy Officer

Director, BevCanna Enterprises Inc.

Ansprechpartner für Medien und Interviews:

Wynn Theriault, Thirty Dash Communications Inc.

416-710-3370

wynn@thirtydash.ca

Ansprechpartner für Anleger:

Bryce Allen, BevCanna Enterprises Inc.

778-766-3744

bryce@bevcanna.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen darüber, dass die Produktlinie der natürlichen alkalischen Quellwasser von TRACE auf dem kanadischen E-Fest erhältlich sein wird, sowie andere Aussagen über die Geschäftspläne des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrundeliegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: allgemeine Marktbedingungen; Änderungen der Verbraucherpräferenzen; und die Volatilität der Rohstoffpreise; und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich, und das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung in Bezug auf andere hier genannte Unternehmen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

