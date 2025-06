Bevölkerungswachstum steigert Kupfer- und Kalinachfrage

Seit gut 20 Jahren steigt die Kupfernachfrage beständig an. Dünger ist ebenfalls stark gefragt.

Kupfer wird wohl nicht ausgehen, aber es könnte teurer werden. Für das laufende Jahr wird der Bedarf auf 27,9 Millionen Tonnen geschätzt. In 2024 waren es noch 27,2 Millionen Tonnen Kupfer. Das Metall wird aufgrund seiner guten Strom- und Wärmeleitungseigenschaften geschätzt, in der Elektroindustrie sowie in modernen Technologien. Die Automobilbranche, das Bauwesen und die erneuerbaren Energien sind auf das Industriemetall angewiesen. Die größten Kupferreserven gibt es in Australien, Chile, Peru und Russland. Von 2000 bis 2022 wurden 396 Millionen Tonnen Kupfer abgebaut. Die Reserven im Boden stiegen gleichzeitig an, denn auch im Bergbausektor sorgen technologische Fortschritte für mehr Reserven. Auch ist Kupfer ein Metall, bei dem das Recycling eine bedeutende Rolle spielt und das praktisch ohne Leistungsverluste. Preislich tut sich in der letzten Zeit nicht viel beim Kupferpreis. Aber Seitwärtsbewegungen können plötzlich auch in einen Preisanstieg münden, wenn es einen Auslöser gibt. Zollrisiken und eine immer noch unsichere Wirtschaftserholung in China lassen den Kupferpreis noch schwanken.

Jedenfalls ist das Kupferangebot aufgrund der ständig steigenden Nachfrage eher knapp vorhanden. Dazu kommen neue industrielle Produkte und das steigende Bevölkerungswachstum. Lebten 2017 noch rund 7,55 Milliarden auf der Welt, werden es 2030 etwa zehn Milliarden sein. Und für das Ende des Jahrhunderts wird eine Bevölkerungszahl von rund 11,20 Milliarden prognostiziert. Damit steigt auch die Nachfrage nach Rohstoffen und besonders nach ausreichender Ernährung. Hier ist der Rohstoff Kali als essenzielles Düngemittel gefragt, um Erträge zu steigern und die Pflanzengesundheit zu stärken.

Ein besonders hochwertiges Kalivorkommen in einem bergbaufreundlichen Land besitzt Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ -. Dessen Kaliprojekt Banio in Gabun, Afrika kann erfreuliche Bohrergebnisse vorweisen und punktet zudem mit einer guten Infrastruktur.

Im Bereich Kupfer verfügt Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/ – über aussichtsreiche Projekte in Chile und Argentinien, welche Kupfer und Gold enthalten, insbesondere das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

