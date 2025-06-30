  • „Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“

    Das Unterbewusste wird bewusst gemacht, gerade im Verkauf und Vertrieb , das Bewusstsein verarbeitet pro Sec. ca.40 Reize, das Unbewusste an die 11.000.000 pro Sec.

    BildPresseunterlagen
    Presseanschreiben
    Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,
    Das Buch beleuchtet, warum klassische Verkaufsrhetorik versagt – und wie echte Wirkung
    entsteht: durch den unbewussten Zustand des Verkäufers.
    Statt Techniken geht es um mentale Präsenz, Körpersprache, Resonanz – und das, was im
    Kunden wirklich entscheidet.
    „Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“
    von Manfred Scholz, Speaker Slam Gewinner 2025, Vertriebsprofi mit über 40 Jahren
    Erfahrung und Entwickler des Live-Seminars „Train the Leader | Deep IMPACT“.
    Das Buch beleuchtet, warum klassische Verkaufsrhetorik versagt – und wie echte Wirkung
    entsteht: durch den unbewussten Zustand des Verkäufers.
    Statt Techniken geht es um mentale Präsenz, Körpersprache, Resonanz – und das, was im
    Kunden wirklich entscheidet.
    Praxisnahe Beispiele und eine eindrucksvolle Fallstudie (+50 % Umsatz in 4 Wochen)
    machen das Buch besonders relevant für Wirtschaft, Vertrieb, Coaching und Leadership.
    Ich lade Sie herzlich ein, über dieses Thema zu berichten, ein Interview zu führen oder ein
    Fachporträt zu veröffentlichen.
    ? Die vollständige Pressemitteilung finden Sie im Anschluss
    ? Ein druckfähiges Cover sowie Autorenfoto stelle ich gern zur Verfügung
    ? Podcast- & Interview-Link: siehe unten
    Für Rückfragen, Rezensionsexemplare oder Kooperationsanfragen stehe ich Ihnen jederzeit
    zur Verfügung.
    Mit besten Grüßen
    Manfred Scholz
    BLACKROSE TRANSFORM
    manfred.scholz@blackrose-transform.com
    +49 172 2944 846
    www.blackrose-transform.com
    Erstkontakt & Buchung: https://calendly.com/mvscholz/new-meeting
    Podcast:
    https://blackrose-transform.com/downloads/Manfred_Volker_Scholz_Podcast.mp3
    Interview:
    https://blackrose-transform.com/downloads/Manfred_Volker_Scholz_Interview.mp4
    Pressemitteilung
    Verkauf neu gedacht: Wie das Unterbewusstsein Kunden gewinnt – Vertriebsexperte
    Manfred Scholz veröffentlicht provokantes Buch
    Wiesbaden / Girne, 2025.
    Argumente überzeugen nicht – Zustände schon. Diese These vertritt Vertriebsexperte und
    Speaker Manfred Scholz in seinem neuen Buch:
    „Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“.
    Darin bricht der erfahrene Verkaufsprofi mit klassischen Verkaufsmythen – und zeigt auf,
    warum das Unterbewusstsein der wahre Verkaufshebel ist.
    Vertrieb beginnt im Inneren – nicht im Kopf
    Scholz, Gründer von BLACKROSE TRANSFORM, entwickelte das 48-Stunden-Seminar „Train
    the Leader | Deep IMPACT“. Er zeigt, dass Kunden nicht Argumenten folgen, sondern
    energetischen Zuständen. Der Vertriebserfolg entsteht unterhalb der Worte.
    Das Buch: Provokant, praktisch – und transformierend
    Es erklärt, wie Verkaufsentscheidungen unbewusst fallen, warum Körpersprache und
    Klarheit den Ausschlag geben und wie Verkäufer durch innere Arbeit ihre Abschlussquote
    steigern.
    Eine Fallstudie belegt: Ein Vertriebsteam steigerte den Umsatz um über 50 % – in nur 4
    Wochen.
    Jetzt live erleben – Seminar, Buch & Podcast
    Das Buch wird begleitet von einem Podcast, einem Interview und einem Wirkungstest. Das
    Live-Seminar vermittelt die Methode direkt.
    Kontakt: Manfred Scholz – BLACKROSE TRANSFORM
    E-Mail: manfred.scholz@blackrose-transform.com
    Web: www.blackrose-transform.co

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Blackrose Transform Ltd
    Herr Manfred Volker Scholz
    Fasanenweg 6
    96117 Memmelsdorf
    Deutschland

    fon ..: +491722944846
    web ..: http://www.blackrose-transform.com
    email : manfred.scholz@blackrose-transform.com

    Vertrieb von Seminaren und Kursen, Büchern

    Pressekontakt:

    Blackrose Transform Ltd
    Herr Manfred Volker Scholz
    Fasanenweg 6
    96117 Memmelsdorf

    fon ..: +491722944846
    web ..: http://www.blackrose-transform.com
    email : manfred.scholz@blackrose-transform.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mit Kunst fürs Unterbewusstsein Weltrekord gebrochen
      Der Excellence Award geht an Künstlerin aus Argenthal im Hunsrück während sie zusammen mit 146 weiteren Speakern aus 18 Nationen den Weltrekord beim Speaker-Slam bricht....

    2. Wenn sich das Leben neu erfindet – Briefe aus dem Unterbewusstsein
      In seinem neuen Buch "Wenn sich das Leben neu erfindet" hat der Autor Dieter Schemm Kurzgeschichten zusammengetragen. Es sind Geschichten aus dem Leben fürs Leben....

    3. Binaural Beats – der Schlüssel zum Unterbewusstsein.
      Mit Binaural Beats werden Sie sich endlich wohlfühlen und Ihre Lebensqualität steigern....

    4. Mythos und Bewusstsein – Über den Hintergrund von Liebe und Leid
      Johann Wolfgang Denzinger liefert den Lesern in "Mythos und Bewusstsein" einen verständlichen Zugang zum menschlichen Bewusstsein....

    5. Bewusstsein ist Freiheit – Das Abenteuer von Psychologie und Spiritualität
      Itai Ivtzan macht den Lesern mit "Bewusstsein ist Freiheit" den Zugang zur Meditation einfacher....

    6. Atlantis 2.0 – Ein Weckruf für das Bewusstsein der Menschheit
      Brigitte Maria Maier will Menschen mit "Atlantis 2.0" beim Verstehen der Transformation der Welt und Gesellschaft helfen....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.