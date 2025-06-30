-
„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“
Das Unterbewusste wird bewusst gemacht, gerade im Verkauf und Vertrieb , das Bewusstsein verarbeitet pro Sec. ca.40 Reize, das Unbewusste an die 11.000.000 pro Sec.
Presseunterlagen
Presseanschreiben
Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,
Das Buch beleuchtet, warum klassische Verkaufsrhetorik versagt – und wie echte Wirkung
entsteht: durch den unbewussten Zustand des Verkäufers.
Statt Techniken geht es um mentale Präsenz, Körpersprache, Resonanz – und das, was im
Kunden wirklich entscheidet.
von Manfred Scholz, Speaker Slam Gewinner 2025, Vertriebsprofi mit über 40 Jahren
Erfahrung und Entwickler des Live-Seminars „Train the Leader | Deep IMPACT“.
Praxisnahe Beispiele und eine eindrucksvolle Fallstudie (+50 % Umsatz in 4 Wochen)
machen das Buch besonders relevant für Wirtschaft, Vertrieb, Coaching und Leadership.
Ich lade Sie herzlich ein, über dieses Thema zu berichten, ein Interview zu führen oder ein
Fachporträt zu veröffentlichen.
? Die vollständige Pressemitteilung finden Sie im Anschluss
? Ein druckfähiges Cover sowie Autorenfoto stelle ich gern zur Verfügung
? Podcast- & Interview-Link: siehe unten
Für Rückfragen, Rezensionsexemplare oder Kooperationsanfragen stehe ich Ihnen jederzeit
zur Verfügung.
Mit besten Grüßen
Manfred Scholz
BLACKROSE TRANSFORM
manfred.scholz@blackrose-transform.com
+49 172 2944 846
www.blackrose-transform.com
Erstkontakt & Buchung: https://calendly.com/mvscholz/new-meeting
Podcast:
https://blackrose-transform.com/downloads/Manfred_Volker_Scholz_Podcast.mp3
Interview:
https://blackrose-transform.com/downloads/Manfred_Volker_Scholz_Interview.mp4
Pressemitteilung
Verkauf neu gedacht: Wie das Unterbewusstsein Kunden gewinnt – Vertriebsexperte
Manfred Scholz veröffentlicht provokantes Buch
Wiesbaden / Girne, 2025.
Argumente überzeugen nicht – Zustände schon. Diese These vertritt Vertriebsexperte und
Speaker Manfred Scholz in seinem neuen Buch:
Darin bricht der erfahrene Verkaufsprofi mit klassischen Verkaufsmythen – und zeigt auf,
warum das Unterbewusstsein der wahre Verkaufshebel ist.
Vertrieb beginnt im Inneren – nicht im Kopf
Scholz, Gründer von BLACKROSE TRANSFORM, entwickelte das 48-Stunden-Seminar „Train
the Leader | Deep IMPACT“. Er zeigt, dass Kunden nicht Argumenten folgen, sondern
energetischen Zuständen. Der Vertriebserfolg entsteht unterhalb der Worte.
Das Buch: Provokant, praktisch – und transformierend
Es erklärt, wie Verkaufsentscheidungen unbewusst fallen, warum Körpersprache und
Klarheit den Ausschlag geben und wie Verkäufer durch innere Arbeit ihre Abschlussquote
steigern.
Eine Fallstudie belegt: Ein Vertriebsteam steigerte den Umsatz um über 50 % – in nur 4
Wochen.
Jetzt live erleben – Seminar, Buch & Podcast
Das Buch wird begleitet von einem Podcast, einem Interview und einem Wirkungstest. Das
Live-Seminar vermittelt die Methode direkt.
