„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“

Das Unterbewusste wird bewusst gemacht, gerade im Verkauf und Vertrieb , das Bewusstsein verarbeitet pro Sec. ca.40 Reize, das Unbewusste an die 11.000.000 pro Sec.

Presseunterlagen

Presseanschreiben

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion,

Das Buch beleuchtet, warum klassische Verkaufsrhetorik versagt – und wie echte Wirkung

entsteht: durch den unbewussten Zustand des Verkäufers.

Statt Techniken geht es um mentale Präsenz, Körpersprache, Resonanz – und das, was im

Kunden wirklich entscheidet.

„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“

von Manfred Scholz, Speaker Slam Gewinner 2025, Vertriebsprofi mit über 40 Jahren

Erfahrung und Entwickler des Live-Seminars „Train the Leader | Deep IMPACT“.

Das Buch beleuchtet, warum klassische Verkaufsrhetorik versagt – und wie echte Wirkung

entsteht: durch den unbewussten Zustand des Verkäufers.

Statt Techniken geht es um mentale Präsenz, Körpersprache, Resonanz – und das, was im

Kunden wirklich entscheidet.

Praxisnahe Beispiele und eine eindrucksvolle Fallstudie (+50 % Umsatz in 4 Wochen)

machen das Buch besonders relevant für Wirtschaft, Vertrieb, Coaching und Leadership.

Ich lade Sie herzlich ein, über dieses Thema zu berichten, ein Interview zu führen oder ein

Fachporträt zu veröffentlichen.

? Die vollständige Pressemitteilung finden Sie im Anschluss

? Ein druckfähiges Cover sowie Autorenfoto stelle ich gern zur Verfügung

? Podcast- & Interview-Link: siehe unten

Für Rückfragen, Rezensionsexemplare oder Kooperationsanfragen stehe ich Ihnen jederzeit

zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

Manfred Scholz

BLACKROSE TRANSFORM

manfred.scholz@blackrose-transform.com

+49 172 2944 846

www.blackrose-transform.com

Erstkontakt & Buchung: https://calendly.com/mvscholz/new-meeting

Podcast:

https://blackrose-transform.com/downloads/Manfred_Volker_Scholz_Podcast.mp3

Interview:

https://blackrose-transform.com/downloads/Manfred_Volker_Scholz_Interview.mp4

Pressemitteilung

Verkauf neu gedacht: Wie das Unterbewusstsein Kunden gewinnt – Vertriebsexperte

Manfred Scholz veröffentlicht provokantes Buch

Wiesbaden / Girne, 2025.

Argumente überzeugen nicht – Zustände schon. Diese These vertritt Vertriebsexperte und

Speaker Manfred Scholz in seinem neuen Buch:

„Bewusstsein bescheißt – Unterbewusstsein belohnt“.

Darin bricht der erfahrene Verkaufsprofi mit klassischen Verkaufsmythen – und zeigt auf,

warum das Unterbewusstsein der wahre Verkaufshebel ist.

Vertrieb beginnt im Inneren – nicht im Kopf

Scholz, Gründer von BLACKROSE TRANSFORM, entwickelte das 48-Stunden-Seminar „Train

the Leader | Deep IMPACT“. Er zeigt, dass Kunden nicht Argumenten folgen, sondern

energetischen Zuständen. Der Vertriebserfolg entsteht unterhalb der Worte.

Das Buch: Provokant, praktisch – und transformierend

Es erklärt, wie Verkaufsentscheidungen unbewusst fallen, warum Körpersprache und

Klarheit den Ausschlag geben und wie Verkäufer durch innere Arbeit ihre Abschlussquote

steigern.

Eine Fallstudie belegt: Ein Vertriebsteam steigerte den Umsatz um über 50 % – in nur 4

Wochen.

Jetzt live erleben – Seminar, Buch & Podcast

Das Buch wird begleitet von einem Podcast, einem Interview und einem Wirkungstest. Das

Live-Seminar vermittelt die Methode direkt.

Kontakt: Manfred Scholz – BLACKROSE TRANSFORM

E-Mail: manfred.scholz@blackrose-transform.com

Web: www.blackrose-transform.co

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blackrose Transform Ltd

Herr Manfred Volker Scholz

Fasanenweg 6

96117 Memmelsdorf

Deutschland

fon ..: +491722944846

web ..: http://www.blackrose-transform.com

email : manfred.scholz@blackrose-transform.com

Vertrieb von Seminaren und Kursen, Büchern

Pressekontakt:

Blackrose Transform Ltd

Herr Manfred Volker Scholz

Fasanenweg 6

96117 Memmelsdorf

fon ..: +491722944846

web ..: http://www.blackrose-transform.com

email : manfred.scholz@blackrose-transform.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Handelskrieg zwischen USA und Brasilien: Annäherung über den Umweg Rohstoffe? Onco-Innovations gibt bekannt, dass 90 % der Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,60 $ ausgeübt wurden