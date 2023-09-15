  • INTO THIS veröffentlichen „Listen“

    Eine ungewöhnliche Band mit einer Single abseits vom Mainstream

    BildDer Versuch, Into This in eine klare Genreschublade zu stecken, bleibt auch zehn Jahre nach ihrer Gründung unmöglich. Abseits vom Mainstream, fragil, spannungsgeladen und rätselhaft ist auch „Listen“ die neueste Single der Band.
    Denn seit 2015 machen die drei Musiker aus Köln genau das, worauf sie Lust haben – und das ist vor allem eins: ehrliche, handgemachte Musik, die berührt, mitreißt und hängenbleibt. Schon ihr Debütalbum „MONSTER WE CREATED“ (2017) bewies, dass Into This sich nicht auf einen Sound festlegen lassen wollen. Zwischen Pop, Punkrock, Alternative und gelegentlichen Ausflügen in melancholische Balladen bewegt sich der Sound organisch und intuitiv. Die Songs erzählen Geschichten – manchmal laut und rebellisch, manchmal leise und nachdenklich, aber immer mit einem klaren Gespür für Melodien, die im Ohr bleiben, und Texte, die mehr sagen wollen als bloß das Offensichtliche
    Das komplexe Synthiepop-Stück „Listen“ ist der erste Vorbote des mit Spannung erwarteten Albums der Band und gibt die musikalische Richtung vor: Mit frischem Wind und hörbar gewachsenem Sound öffnet sich die Band auf „MIRACLE TODAY“ weiteren Einflüssen: 80s Rock, New Wave, Indie-Pop und sogar elektronische Elemente finden ihren Platz, ohne dass der typische Into This-Charakter verloren geht.
    Die Songs wirken reifer, vielschichtiger – und doch genauso direkt wie früher. „MIRACLE TODAY“ das im Herbst 2025 beim Winnender Kultlabel 7music erscheint, erzählt von Wendepunkten, Zweifeln, kleinen Hoffnungen und dem Mut, immer weiterzumachen. Es ist ein Album über das Jetzt – mit all seiner Unsicherheit, aber auch mit all seinem Potenzial. Über das Gefühl, dass selbst in schwierigen Zeiten noch Wunder möglich sind, wenn man nur genau hinhört.
    Ob auf Platte oder live – Into This stehen nach wie vor für Spielfreude, Authentizität und den Wunsch, sich nicht an Erwartungen zu orientieren, sondern eigene Wege zu gehen. Ihr Sound hat Ecken und Kanten, aber auch eine Wärme, die bleibt. Wer die Band einmal gehört hat, merkt schnell: Das hier ist keine kalkulierte Musikproduktion – das ist echtes Herzblut. Und das wird auch mit der ersten Single des kommenden Albums klar: Die Geschichte von Into This ist längst nicht auserzählt, sondern fängt sie mit gerade erst richtig an. Und vielleicht ist es genau dieses Gefühl, das man beim Hören spürt.

