-
EX-PLIZIT: „Glücks***“
die neueste Single rockt direkt und roh!
Ex-Plizit, das leckerste Sahnehäubchen auf der Torte der Neuen Deutschen Härte veröffentlicht ihre mit Spannung erwartete neue Single „Glücksschiss“.
Der Track setzt dort an, wo die Band mit ihrer vorigen Single „Gewaltige Lieder“ aufgehört hat: roh, ehrlich und mit einem prägnanten Sound, der sich zwischen Indie-Rock, Noise-Elementen und eingängigen Refrains bewegt.
„Glückssch***“ zeichnet sich wieder einmal durch einen treibende Rhythmus, flankiert von einer eingängigen Gitarrenhook und dem unverwechselbaren, direkten und rohen Gesang aus.
Der Song behandelt die kleinen Glücksmomente des Alltags, wenn die ausgleichende Gerechtigkeit mal ausnahmsweise genau die Richtigen trifft.
Der Text greift witzige, persönliche Erlebnisse auf die jeder kennt und transportiert sie in einer kraftvollen, hymnische Melodie, die direkt ins Ohr geht.
„Glücks***“ hat trotz der blitzsauberen Produktion seinen rauhen Charme bewahrt und klingt genauso direkt, wie der Titel verspricht: eine Mischung aus roher Energie und eingängiger Melodie die zum Headbangen einlädt… Ein echter Glücksschiss eben.
Die Single ist ein weiterer Vorbote zum kommenden Album von EX-PLIZIT, das im November 2025 erscheinen soll.
Der Winter wird also hart, aber herzlich!
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
7us media group
Herr Hans Derer
Alfred-Kärcher-Straße 10
71364 Winnenden
Deutschland
fon ..: +49 71 95 – 90 78 0 – 81
fax ..: +49 71 95 – 90 78 0 – 79
web ..: http://www.sevenus.de
email : promo@sevenus.de
Pressekontakt:
7us media group
Herr Hans Derer
Alfred-Kärcher-Straße 10
71364 Winnenden
fon ..: +49 71 95 – 90 78 0 – 81
web ..: http://www.sevenus.de
email : promo@sevenus.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Matthäi wird erneut als „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet DAS MANDAT – DIE KONFERENZ: Performance & Compliance am 09. Oktober in Hamburg
EX-PLIZIT: „Glücks***“
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Jahn & Partner bringt maßgeschneiderte Dauercamping-Versicherung auf den Markt
- DAS MANDAT – DIE KONFERENZ: Performance & Compliance am 09. Oktober in Hamburg
- EX-PLIZIT: „Glücks***“
- Matthäi wird erneut als „Gesunder Arbeitgeber“ ausgezeichnet
- Entdecke das Restaurant in Hagenow – Die Perle am Mühlenteich
- Trends und Technologien in der Ästhetischen Chirurgie 2025
- Warum verschmelzen Physiotherapie und Fitness?
- Die Welt braucht große Gold-Entdeckungen – Explorationsaktivität vor Turnaround?
- ISX Financial wächst in Q2 profitabel weiter: Gewinnanstieg und gute Rentabilität
- Vorratsgesellschaft-Kaufen erweitert Serviceportfolio: Ganzheitliche Lösungen für den Unternehmensstart
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.