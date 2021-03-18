  • EX-PLIZIT: „Glücks***“

    die neueste Single rockt direkt und roh!

    BildEx-Plizit, das leckerste Sahnehäubchen auf der Torte der Neuen Deutschen Härte veröffentlicht ihre mit Spannung erwartete neue Single „Glücksschiss“.

    Der Track setzt dort an, wo die Band mit ihrer vorigen Single „Gewaltige Lieder“ aufgehört hat: roh, ehrlich und mit einem prägnanten Sound, der sich zwischen Indie-Rock, Noise-Elementen und eingängigen Refrains bewegt.

    „Glückssch***“ zeichnet sich wieder einmal durch einen treibende Rhythmus, flankiert von einer eingängigen Gitarrenhook und dem unverwechselbaren, direkten und rohen Gesang aus.

    Der Song behandelt die kleinen Glücksmomente des Alltags, wenn die ausgleichende Gerechtigkeit mal ausnahmsweise genau die Richtigen trifft.

    Der Text greift witzige, persönliche Erlebnisse auf die jeder kennt und transportiert sie in einer kraftvollen, hymnische Melodie, die direkt ins Ohr geht.

    „Glücks***“ hat trotz der blitzsauberen Produktion seinen rauhen Charme bewahrt und klingt genauso direkt, wie der Titel verspricht: eine Mischung aus roher Energie und eingängiger Melodie die zum Headbangen einlädt… Ein echter Glücksschiss eben.

    Die Single ist ein weiterer Vorbote zum kommenden Album von EX-PLIZIT, das im November 2025 erscheinen soll.
    Der Winter wird also hart, aber herzlich!

    Stream & Download!

