Die Barber Angels erneut ausgezeichnet

„Send Me An Angel“

neu aufgelegt!

Der unermüdliche Einsatz für Bedürftige der wohltätigen Rock-Frisöre der Barber Angels Brotherhood e.v. wird erneut ausgezeichnet.

Diesmal wurde der „Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg“ zum 19. Mal in Stuttgart vergeben. Die Kategorie „bis zu 20 Mitarbeitern“ konnte Claus Niedermaier alias Figaro Claus (Biberach an der Riß) für sich entscheiden.

Der renommierte süddeutsche Preis, der Projekte von Unternehmen und deren Engagement für gesellschaftliche Verantwortung würdigt, gesellt sich zu all den anderen Auszeichnungen wie zum Beispiel dem Bundesverdienstkreuz am Bande für das wohl bekannteste Charity-Projekt der heimischen Friseurbranche. Was als kleiner Kreis engagierter Friseurinnen und Friseure begann, ist heute eine weltweite Bewegung mit über 900 Mitgliedern, die in zwölf Ländern bereits 100.000 Menschen kostenlos frisiert hat.

Aber nicht nur die Bedürftigen und die Öffentlichkeit feiern die Wohltäter in Lederkluft, auch die Musikszene ist begeistert:

Denn ein Jahr nach Erst-Veröffentlichung ihrer „Vereins-Hymne“ „Send Me An Angel“, eingespielt von The Second Sight, wollen es die Barber Angels Brotherhood e.V. nochmal richtig wissen: Denn sowohl Song als auch der gleichnamige hochgelobte Hardrock-Sampler – Unterzeile „The Barber Angels Rockcollection“ werden neu aufgelegt und jetzt auch offiziell über den WOA-Partner Müller am „Holy Ground“ in Wacken (vom 28. Juli bis 2. August) verkauft. Auch der Song selbst soll – 40 Jahre nach seiner ersten Nummer 1-Platzierung – noch lauter den selbstlosen Einsatz der Barber in die Welt tragen! So werden in Wacken werden weitere Gesangs-Stimmen für den weltweiten bekannten Refrain aufgenommen und sollen auf einer weiteren Version veröffentlicht werden. Auf dem Label jenes Mannes übrigens, der vor 40 Jahren entscheidenden Anteil an dem Erfolg des Welthits von Real Life hatte: Hans Derer – damals Pressechef des Kult-Labels Intercord. Er freut sich zusammen mit Real Life-Sänger und Songwriter David Sterry, dass dieser besondere Song wieder reaktiviert wird – vor allem zugunsten einer solchen Organisation wie den Barber Angels.

Von den Erlösen des Albums finanzieren die Angels die Aufwände ihrer Arbeit – Hygieneartikel, Reisekosten und noch vieles mehr.

Natürlich ist die CD auch im Handel oder als Stream und Download erhältlich!

