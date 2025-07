Sängerin Steffi Dorn und Cartoonistin MENZE „feiern“ Katy Perrys Weltraumtrip

Mit „I pissed on earth and I liked it“ liefern Steffi Dorn und MENZE einen rotzfrechen Song zwischen Rock, Pop und Satire – ein garantiert schräger Hör-Trip, der im Ohr bleibt.

Als Pop-Ikone Katy Perry Mitte April zusammen mit einigen VIP-Freundinnen zu einer rein weiblich besetzten Raumfahrtmission mit Jeff Bezos Raumfahrtcompany Blue Origin aufbrach, geriet der Blätterwald gewaltig ins Rauschen. Denn was als besonders historischer Moment des female Empowerments geplant war, entpuppte sich als schlichter PR-Flopp: Schlagzeilen über die zu hohen Kosten und dem überhöhten CO2-Ausstoß in Zeiten des Klimawandels beherrschten Presse wie soziale Medien.

Die skurrile elf Minuten-Exkursion jedenfalls inspirierte nun drei Künstler zu einem besonderen Klangwerk, das – abgedreht, bissig und witzig – jenseits des Mainstreams für Aufsehen sorgen könnte: „I pissed on earth and I liked it“, so der Titel, basiert auf einem Cartoon der renommierten Zeichnerin Nadia Menze, die mit ihrem spitzen Stift gerne die Reichen, Mächtigen – und manchmal auch die Dummen – aufs Korn nimmt. Diesmal regte sie der absurde Weltraumflug von Katy Perry an zu einem gesellschaftskritischen Werk voller Humor und Ironie.

Musikalisch umgesetzt wurde das Cartoon-Abenteuer von Fabian Mróz alias Mr. Fabulous, der für eingängige Hooks und clever arrangierte Produktionen steht. Für die Rolle von Katy Perry wählte er eine neue Stimme im 7us-Universum: die Allgäuer Sängerin Steffi Dorn, bekannt aus der Rockband Evil Lions.

