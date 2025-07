Miata Metals durchschneidet breite Aderabschnitte im Zielgebiet Puma des Goldprojekts Sela Creek in Suriname

Vancouver, BC (15. Juli 2025) – Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB:MMETF) (Miata oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/miata-metals-strong-share-price-performance-drilling-program-at-sela-creek-about-to-start/ -) freut sich bekannt zu geben, dass die ersten Bohrungen am vorrangigen Ziel Puma im Goldprojekt Sela Creek in Suriname breite Zonen mit intensiven Adern durchschnitten haben, die mit dem vorhersagenden Adermodell des Unternehmens übereinstimmen.

Diese ersten visuellen Ergebnisse aus den Bohrlöchern 25DDH-SEL-018 und 25DDH-SEL-019 sind ein ermutigender Meilenstein im laufenden Bohrprogramm von Miata. Das Unternehmen gibt außerdem ein Update zu seinem regionalen, generativen Explorationsprogramm, das parallel zu den Bohrungen weiter voranschreitet und mit neuen Probenahme- und Kartierungsprogrammen weitere Gebiete mit hohem Potenzial identifiziert.

Highlights

– Die ersten beiden Bohrlöcher im Zielgebiet Puma sind fertiggestellt und werden vor der Analyse vor Ort protokolliert und geschnitten (Abbildungen 1 und 2).

– Beide Bohrlöcher haben bedeutende Aderungen und Alterationen durchschnitten, die als Vektoren für eine Mineralisierung identifiziert wurden (Abbildung 3).

– Im Zielgebiet Puma sind zwei potenziell mineralisierte Aderrichtungen vorhanden, und die Bohrungen sind so ausgerichtet, dass sie beide Adergruppen schneiden.

– Die Bohrungen des Unternehmens werden fortgesetzt, und die vierte Bohrung bei Puma wurde bereits angebohrt.

– Eine Stichprobe aus einem Erzhalde1 von Kleinbergbauern im neuen Prospektionsgebiet Aplito ergab 675 g/t Au2 (Abbildung 5).

– Das Unternehmen bereitet ein Programm zur Entnahme von Flusensediment- und Bodenproben vor, um den bestehenden Puma-Trend zu erweitern.

Diese ersten Bohrlöcher bei Puma haben genau das geliefert, was wir uns erhofft hatten: breite Zonen mit Aderbildungen und Alterationen, die starke Indikatoren dafür sind, dass wir auf ein bedeutendes System gestoßen sind. Die Übereinstimmung zwischen den Bohrkernen und unserem Vorhersagemodell ist ein starkes Zeichen dafür, dass wir an der richtigen Stelle bohren, erklärte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata Metals. Puma ist ein spannendes und wichtiges Gebiet innerhalb der Konzession. Die ersten visuellen Ergebnisse aus den ersten beiden Bohrlöchern bei Puma sind sehr ermutigend und zeigen, dass unser Vorhersagemodell weiterhin Bestand hat. Wir erschließen Schritt für Schritt das Potenzial dieses historisch aktiven, aber systematisch unterexplorierten Golddistrikts.

Die Bohrlöcher 25DDH-SEL-018 und 25DDH-SEL-019 durchschnitten beide breite Zonen mit dichten Quarzadern und damit verbundenen Alterationstexturen, die das technische Team von Miata zuvor mit Goldmineralisierungen in früheren Bohrlöchern in Zusammenhang gebracht hatte. Diese visuellen Indikatoren stützen das geologische Modell, das durch Oberflächenkartierungen und frühere Bohrungen entwickelt wurde.

– Bohrloch 25DDH-SEL-018 durchteufte eine verwitterte Oxidzone bis auf 75 Meter, gefolgt von einem 60 Meter mächtigen Abschnitt (102-162 m) mit erhöhtem Quarz-, Quarz-Pyrit- und Quarz-Karbonat-Aderung mit starker Alteration.

– Bohrloch 25DDH-SEL-019 durchteufte vier ausgeprägte Aderzonen zwischen 80 und 195 Metern und weist charakteristische Texturen und Strukturen auf, die in früheren Bohrkernen als Mineralisierungsvektoren identifiziert wurden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80369/160725_EN_MMET_Puma_core_and_Aplito_sample_de.001.png

Abbildung1 . 25DDH-SEL-019 In einer Tiefe von etwa 85 bis 92 m. Die Alteration besteht in der Regel aus Biotit, Chlorit, Titanit und Pyrit. Am Zielgebiet Puma gibt es zwei potenziell mineralisierte Aderrichtungen, und die Bohrungen sind so ausgerichtet, dass sie beide Adergruppen schneiden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80369/160725_EN_MMET_Puma_core_and_Aplito_sample_de.002.png

Abbildung2 . Bohrkernbilder zeigen Aderungen und Alterationen in 25DDH-SEL-018 zwischen etwa 145 und 151 m.

Beide Bohrlöcher zielten auf Zonen ab, die anhand von Oberflächenstrukturmessungen und Aderdichtemodellen interpretiert wurden, was das Vertrauen in den Ansatz des Unternehmens bei der Zielauswahl stärkt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80369/160725_EN_MMET_Puma_core_and_Aplito_sample_de.003.png

Abbildung 3. Von links nach rechts: 25DDH-SEL-018 bei 71 m, reliktes Boxwork-Pyrit in Quarzader in oxidierter Zone. 25DDH-SEL-018 bei 82,6 m, intensive K-Feldspat- und Biotit-Alteration. 25DDH-SEL-019 bei 172 m Quarzader mit Pyrit im Randbereich. 25SEL-DDH-019 bei 172 m intensive Aderung und Alteration. 25SEL-DDH-019 bei 117,2 m, intensive Aderung, sowohl parallel als auch quer verlaufend.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80369/160725_EN_MMET_Puma_core_and_Aplito_sample_de.004.png

Abbildung 4. Lage der Bohrlöcher 25DDH-SEL-018 und 019 von Puma.

Puma ist das südlichste Zielgebiet in Sela Creek und umfasst derzeit eine Streichlänge von insgesamt etwa 2,7 km und eine Breite von 400 m. Puma ist eines von mehreren Zielgebieten, die auf dem 215 km²großen Grundstück identifiziert wurden, auf dem Sierra Madre Gold and Silver Ltd. von Kleinbergbauern in flachen Gruben hochgradiges Gold abbaut, wobei das Grundgestein noch unerforscht ist. Jüngste Bergbauarbeiten(1) durch handwerkliche Bergleute in Puma haben die Zielsetzung und Überzeugung des Unternehmens weiter bestärkt.

Laufende explorative Arbeiten

Parallel zu seiner 10.000-Meter-Bohrkampagne setzt das technische Team von Miata die Bewertung historischer und aktiver Abbaugebiete auf der 215 km² großen Konzession Sela Creek fort. Diese Arbeiten umfassen die Kartierung von Gruben, Probenahmen und die Bewertung von handwerklichen Erzhaufen(1) ,um die Morphologie und Mineralogie der Adern im gesamten Projekt besser zu verstehen.

Bis heute hat das Unternehmen im Jahr 2025 248 Oberflächenproben entnommen, darunter eine herausragende handwerkliche Erzprobe aus dem Gebiet Aplito mit einem Gehalt von 675 g/t Au2,die in Abbildung 5 dargestellt ist und das Potenzial für weitere hochgradige Mineralisierungen außerhalb der aktuellen Ziele unterstreicht. Das Zielgebiet Aplito liegt mehrere Kilometer östlich des Camps und wird für weitere Explorationen untersucht werden. Abbildung 5 zeigt auch sichtbares Gold in einer Quarzader aus einer Erzprobe (1)aus dem Puma-Zielgebiet.

Um auf diesen Bemühungen aufzubauen, beabsichtigt Miata, ein umfassendes Programm zur Entnahme von Flusssedimentproben zu starten, das sich auf die wenig erkundeten Gebiete konzentriert, die in Richtung der Guyana Shield Shear Zone verlaufen. Diese Initiative wird über 1.000 Proben liefern und zielt darauf ab, neue Ziele für die weitere Exploration zu identifizieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80369/160725_EN_MMET_Puma_core_and_Aplito_sample_de.005.png

Abbildung 5. Links:Erzprobe1von Kleinbergbauern mit sichtbarem Gold im Zielgebiet Puma. Mitte: Erzprobe aus dem Aplito-Prospektionsgebiet mit einem Gehalt von 675 g/t Au2, die verwitterte Sulfide und sichtbares Gold aufweist. Rechts: dieselbe Probe wie in der Mitte, jedoch durch eine Lupe betrachtet.

QAQC

Die Stichproben wurden an Filab in Paramaribo, ein ISO-zertifiziertes Labor, zur 50-g-Feuerprobe geschickt. Sowohl das Unternehmen als auch Filab fügen in ausgewählten Abständen Standards, Duplikate und Leerproben ein, die alle akzeptable Werte ergaben. Die Bohrkerne der Bohrlöcher 25DDH-SEL-018 und 19 werden vor der Analyse bei Filab vor Ort protokolliert und geschnitten.

QP-Erklärung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierten Person, geprüft und genehmigt.

1 Erz bezieht sich auf Erz aus handwerklichen Bergbauaktivitäten. Miata Metals hat keine Ressourcen oder Reserven definiert und erzielt keine Einnahmen aus handwerklichen Bergbauaktivitäten. Sela Creek ist ein Projekt im Explorationsstadium.

2 Stichproben sind naturgemäß selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ für den Gesamtgehalt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE:MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB:MMETF) und Frankfurt (FSE:8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am ~215 km² großen Goldprojekt Sela Creek in Suriname mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau in Suriname mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Grundstücke befinden sich im Greenstone-Gürtel von Suriname.

Im Namen des Vorstands

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Director

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie historische Informationen. Die Leser sollten sich nicht auf die Informationen in dieser Zusammenfassung für andere Zwecke als zur allgemeinen Information über das Unternehmen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem den Umfang und den Zeitplan der Bohrprogramme des Unternehmens. Die Wörter erwartet, glaubt, wird und ähnliche Ausdrücke sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Einschätzungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Unternehmensleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

