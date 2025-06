Miata nimmt Golden Hand’s Zentrum ins Visier, nachdem im Goldprojekt Sela Creek in Suriname breite mineralisierte Zonen gebohrt wurden

Vancouver, BC (19. Juni 2025) – Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB:MMETF) – www.commodity-tv.com/play/miata-metals-company-insight-from-the-ceo-and-drill-program-at-sela-creek-starting-soon/ – („Miata“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher 10 bis 12 bekannt zu geben, während man weiter auf das Zentrum des Ziels Golden Hand zusteuert. Diese drei Bohrlöcher entsprechen 564,2 m des laufenden 10.000 m-Bohrprogramms. Bis dato wurden die Ergebnisse von 2.011 m Bohrungen veröffentlicht, wobei etwa 80 % des gesamten geplanten Programms noch ausstehen. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 215 km2.

Golden Hand erstreckt sich über eine Streichenlänge von nur 2 km innerhalb eines breiteren 8 km langen Korridors mit aktivem und historischem handwerklichen Bergbau. Es ist das erste von sieben hochprioritären Zielen, die bisher innerhalb des Konzessionsgebiets identifiziert wurden. Während die Bohrungen fortschreiten, wird Golden Hand sowohl als Tagebau- als auch als Untertagemineralisierungssystem bewertet. Weniger als 10 % des handwerklichen Bergbaugebiets von Sela Creek wurden in der Tiefe durch Bohrungen erprobt, sodass noch beträchtlicher Raum für weitere Entdeckungen besteht. Die Mehrzahl der von Miata gebohrten Löcher haben mehrere oberflächennahe goldhaltige Adern durchschnitten.

Da dies die allererste Bohrkampagne bei Golden Hand ist, gewinnt das technische Team von Miata wertvolle Einblicke in die Mineralogie des Grundgesteins, was das Verständnis der strukturellen Kontrollen des Projekts erheblich verbessert. Dieses Wissen wird auch auf die verbleibenden Ziele angewandt werden, um die Präzision und Effektivität des laufenden 10.000 Meter-Bohrprogramms zu erhöhen.

Höhepunkte

– Die Ergebnisse der drei heute gemeldeten Bohrlöcher weisen auf potenziell bedeutende Zonen in der Nähe dessen hin, was das Unternehmen für das Zentrum des Ziels Golden Hand hält.

– Breite Abschnitte weisen auf eine potenziell beträchtliche mineralisierte Zone bei Golden Hand hin, einschließlich:

o 25DDH-SEL-010: 13,1 m mit 0,46 g/t Au ab 38,0 m

o 25DDH-SEL-010: 24,2 m mit 0,24 g/t Au ab 55,0m

§ Einschließlich 2 m mit 1,32 g/t Au ab 58,7 m

o 25DDH-SEL-010: 25,5 m mit 0,36 g/t Au ab 180,5 m

§ Einschließlich 2 m mit 2,35 g/t Au ab 204m

o 25DDH-SEL-011: 50,1 m mit 0,30 g/t Au ab 52,9m*-

§ Einschließlich 2,1 m mit 1,49 g/t Au ab 52,9 m

– Die Ergebnisse von fünf weiteren Bohrlöchern bei Golden Hand stehen noch aus.

– Das Bohrloch 25DDH-SEL-017, das auf das interpretierte Zentrum von Golden Hand abzielt, wird derzeit gebohrt.

– Golden Hand ist das aktivste handwerkliche Bergbaugebiet der Sela Creek-Konzession.

– Die Bohrungen bei Golden Hand haben ein verfeinertes Strukturmodell ergeben, das nun auf das gesamte Konzessionsgebiet angewendet wird.

„Diese breiteren Abschnitte sind sehr ermutigend, da sie eine bedeutende Zone von Interesse mit flach einfallenden Aderanordnungen abgrenzen und unser Verständnis dieses Systems erheblich erweitern. Flach einfallende Mineralisierungszonen identifizieren oft überzeugende Tagebauziele“, sagte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata Metals. „Wir glauben, dass wir mit 25DDH-SEL-017 nun das Zentrum des Golden-Hand-Systems bebohren. Mit den Bohrtests auf Golden Hand haben wir die strukturellen Kontrollen für die weit verbreitete Goldmineralisierung bei Sela Creek identifiziert, was uns auch gut auf die Bohrungen auf anderen hochrangigen Zielen wie Puma vorbereitet hat.“

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80051/Miata_190625_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Golden-Hand-Bohrungen, die eine große offene Falte umreißen, die sich mit den goldhaltigen Falten im Jons-Trend überlagert. Die Überlagerung dieser beiden Falten ist eine wahrscheinliche strukturelle Falle für eine sekundäre Goldanreicherung und wird in Bohrloch 25DDH-SEL-017 getestet.

Golden Hand

Die Ergebnisse der drei heute gemeldeten Bohrungen deuten auf potenziell bedeutende Zonen in der Nähe dessen hin, was das Unternehmen für das Zentrum des Ziels Golden Hand hält. Die Explorationsbohrungen bei Golden Hand haben ein verfeinertes Strukturmodell ergeben, das nun auf das gesamte Konzessionsgebiet angewendet wird. Die Ergebnisse von fünf weiteren Bohrlöchern bei Golden Hand stehen derzeit noch aus.

Die Löcher 25DDH-SEL-15 und 16 wurden unterhalb einer aktiven Grube gebohrt und zielten sowohl auf eine mineralisierte Scherung als auch auf eine F2-Faltung im östlichen Teil von Golden Hand ab. Loch 25DDH-SEL-17 wurde näher am Zentrum der mineralisierten Strukturzone gebohrt, wo die flach einfallenden Adern in den Löchern 25DDH-SEL-10 bis 12 durchschnitten wurden. Dieselbe Zone wurde auch in Loch 25DDH-SEL-14 durchteuft und ergab sulfidhaltige Adern auf 256 m (Abb. 1). Die Löcher 25DDH-SEL-15 und 16 wurden in einer aktiven Grube auf der Ostseite von Golden Hand gebohrt und erprobten eine ähnliche strukturelle Zone.

Eine Tabelle mit allen bisherigen Bohrergebnissen finden Sie hier.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80051/Miata_190625_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Bisherige Bohrkronen in rot und Zielgebiete in weiß, überlagert von Orthofotos, die 2024 auf dem 215 km2großen Goldprojekt Sela Creek aufgenommen wurden.

QAQC

Die Proben wurden zur Analyse an Filab, ein zertifiziertes Labor in Paramaribo, geschickt. Die Proben wurden mittels Brandprobe in 50-g-Aliquots analysiert. Alle Proben, die mehr als 10 g/t Au ergaben, wurden auch gravimetrisch analysiert; ausgewählte Proben mit sichtbarem (grobem) Gold wurden mit einem Metallsieb analysiert. Das Unternehmen und das Labor setzen in regelmäßigen Abständen Standards, Duplikate und Leerproben ein. Alle QAQC-Proben liegen innerhalb der akzeptablen Werte.

Die tatsächliche Mächtigkeit der Bohrabschnitte liegt innerhalb von 90 % der gemeldeten Mächtigkeit, sofern nicht anders angegeben.

*Echte Breite 33 m.

QP-Erklärung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Director des Unternehmens und qualifizierten Sachverständigen gemäß den Definitionen des National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects – geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE:MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB:MMETF) und Frankfurt (FSE:8NQ) notiert ist. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70%-Beteiligung am~ 215km2Sela Creek Goldprojekt in Suriname mit einer Option auf den Erwerb einer 100%-Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70%-Beteiligung am Nassau Goldprojekt in Suriname mit einer Option auf den Erwerb von 100%. Beide Anlagen befinden sich im Grünsteingürtel von Suriname.

Im Namen des Verwaltungsrats

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält sowohl bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen als auch historische Informationen. Die Leser sollten sich auf die Informationen in dieser Zusammenfassung nur verlassen, um sich ein allgemeines Bild über das Unternehmen zu machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Umfang und der Zeitplan der Bohrprogramme des Unternehmens. Die Worte „erwartet“, „glaubt“, „wird“ und ähnliche Ausdrücke sollen zu den Aussagen gehören, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen, die sich in zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, beinhalten solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten, und es kann nicht garantiert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen, Meinungen oder andere Faktoren der Geschäftsleitung ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

