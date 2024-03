Eine magische Woche auf Lesbos mit Lifecoach Steffi Christian

„Steffi Spezial“: Sieben Tage Kraftorte erleben

„Die Coachingreise auf die magische Insel Lesbos hat mich dazu gebracht, wieder meinem Herzen zu folgen.“ „Es war eine Reise zu mir selbst, zu meinen Gefühlen.“ „Das war eine Erfahrung, bei der wir in die Tiefen des Verstehens eingetaucht sind, neue Horizonte entdeckt haben und Verbindungen geschaffen haben, die tiefer waren als der Ozean und weiter als das Universum.“ Die Seminarreise „Steffi Spezial 2023“ nach Lesbos, organisiert und durchgeführt von Lifecoach Steffi Christian, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Die begeisterten Aussagen der drei Teilnehmerinnen Uta, Angelika und Rosella bezeugen das.

„Auch in diesem Jahr können 20 Interessierte wieder magische Momente auf Lesbos erleben, den „Sinn und Zweck meiner Existenz erfahren“, wie es ein weiterer Coachee ausdrückte, „Kraft spüren, Botschaften bekommen und Bilder aus der Vergangenheit sehen.“ Sieben Tage – vom 1. bis 9. Mai 2024 – intensiv ins eigene Ich eintauchen und ganz bei sich ankommen. „Wir nutzen dafür die Kräfte der Insel. Lesbos hat eine enorme Energie und verleiht einem unglaubliche Kräfte“, lädt Steffi Christian alle ein, mit ihr in „die Welt des Schmetterlingseffekts einzutauchen und die transformative Kraft von Lesbos zu entdecken – meiner Lieblingsinsel.“

Im kleinen Kreis

Bei der Reise ist neben dem Seminar und Coaching alles inklusive: Flug, Hotel, Essen und Ausflüge, alles mit deutscher Reiseleitung. Die Teilnehmerzahl ist bewusst auf 20 limitiert – einer Zusage geht ein Vorgespräch voraus. „Damit alles passt und alle zusammenpassen“, wie Steffi Christian erklärt.

Dieser kleine, feine Kreis erlaubt es Steffi Christian und Team dann auch, sich viel Zeit für jeden Einzelnen zu nehmen. „Es ist kein ,durchs Programm rasen‘. Wir fangen entspannt halb zehn Uhr an, mit zwei Sessions über den Vormittag verteilt. Für den Nachmittag gibt es manchmal eine kleine Aufgabe. Aber wir unternehmen auch Wanderungen, Ausflüge zu Kraftorten, genießen das Essen, sind zusammen, tanzen und freuen uns über das Leben“, beschreibt Steffi Christian einen typischen Tag.

Daneben steht rund um die Uhr das ganze Team zur Verfügung. „Wir haben wenig Teilnehmer, so dass wir eine individuelle Betreuung bieten können. Tag und Nacht können unsere Coachees mit mir und den Experten sprechen. So sind sie hautnah an mir und uns dran.“

Top-100-Speaker Hermann Scherer, der wohl wichtigste deutschsprachige Experte für Markenbildung, meinte angesichts der Power von Lesbos und Steffis Kursen in einem Fernsehinterview sogar augenzwinkernd: „Ich hab mir sagen lassen, wer zu dir nach Lesbos fliegt, braucht für den Rückflug kein Flugzeug mehr. So beflügelt sind die Menschen.“

Anmeldung / Kontakt „Steffi Spezial“ auf Lesbos, 01.05. – 09.05.2024:

https://www.schmetterlingseffekt888lebensfreude.de/steffis-special-auf-lesbos-in-griechenland-1

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schmetterlingseffekt888­Lebensfreude UG (haftungsbeschränkt)

Frau Steffi Christian

Celler Straße 101

38518 Gifhorn

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.schmetterlingseffekt888lebensfreude.de/

email : kontakt@steffichristian.com

