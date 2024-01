Lifecoach Steffi Christian wird in die Hall of Fame von Top-Speaker Hermann Scherer aufgenommen

Auszeichnung für ganz besondere Menschen

Die Lifecoachin Steffi Christian ist in die Hall of Fame von Top-Speaker Hermann Scherer aufgenommen worden – dem wichtigsten deutschsprachigen Experten für Markenbildung. Für die Auszeichnung gelten klare Kriterien, darunter Multimillionenumsätze und/ oder außergewöhnliche Ergebnisse und Fähigkeiten.

Der Award ist für Steffi Christian eine besondere Ehre: „Hermann Scherer ist der alles überragende Markenstar im deutschsprachigen Raum. Auch ich habe ihm viele Erkenntnisse, Erfolge und vor allem auch Gelegenheiten zu verdanken, mich als Speakerin vor einem großen Publikum zu präsentieren und zu vervollkommnen.“

Preis für Umsatz und Präsenz

Die Aufnahme in die Hall of Fame war für sie eine große Überraschung: „Mein Team und ich hatten im Rahmen des Gold-Programms an dem Event teilgenommen, bei dem ich vom Expertenportal eine Auszeichnung zur „Expertin 2023″ erhalten sollte. Als ich schließlich auf die Bühne gerufen wurde, verkündete Hermann jedoch, dass ich nun zusätzlich Mitglied in seiner berühmten ,Hall of Fame‘ geworden bin. Ich war überglücklich, denn es zeigt, wie erfolgreich ich die bei ihm vermittelten Inhalte umsetzen konnte. Er war dabei eine enorme Unterstützung.“

Erst in seinen jüngsten Podcast zum Jahresausklang sagte Hermann Scherer über die Anerkennung: „Teilnehmer, die Großes, ja etwas Besonderes bewegt haben, kommen bei uns in die Hall of Fame – oder auch Wall of Fame genannt.“ Denn im praktischen Sinne besteht die Würdigung aus einer großen Wand, an die das Bild der ausgezeichneten Person in einem goldenen Bilderrahmen gehängt wird. Scherers Motivation: „Wir sind besonders stolz, wenn unsere Teilnehmer große Erfolge feiern.“

Daneben hat Steffi Christian gemeinsam mit rund 70 internationalen Teilnehmern im Dezember an Hermann Scherers Expertenkongress in Dubai teilgenommen. Dort durfte sie mit ihrer Rede die anderen Gäste überzeugen. Ihr Thema: „Es gibt ein Leben vor dem Tode. Hast Du Dich schon entschieden, die beste Version deiner selbst zu sein und Dich an die erste Stelle in Deinem Leben zu stellen – und ganz bei Dir und in Deinem Herzen anzukommen?“ Auch darauf ging Hermann Scherer in seinem aktuellen Podcast ein. Für ihn sind solche Events – trotz der Kürze – immer auch ein „Rausreißen in eine ganz andere Welt. Das ist wie ein anderer Film, und das macht natürlich was mit einem, wenn du plötzlich – in dem Fall – auf einer Yacht stehst und bei einem Wahnsinnskongress in Dubai dabei bist.“

Weitere Informationen zu Steffi Christan unter: https://www.schmetterlingseffekt888lebensfreude.de/

