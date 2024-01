Stefan Kühn: Neue EU-Schuldenregel – Reform für mehr Flexibilität und möglichen Vertrauensverlust

Die Finanzminister der Europäischen Union haben sich kurz vor Weihnachten auf eine Reform der gemeinsamen Schuldenregeln geeinigt.

Die neuen Regeln sollen hoch verschuldeten EU-Staaten mehr Zeit zum Abbau ihrer Defizite geben und zusätzlichen Spielraum für wirtschaftliches Wachstum schaffen. Vor allem Deutschland hatte auf eine Neuordnung der Regeln gedrängt, die Einigung markiert bereits die vierte Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts.

Inhalt der Reform:

Nach den neuen Regeln müssen hoch verschuldete EU-Staaten im Durchschnitt jährlich ein Mindestmaß an Defizit- und Schuldenabbau einhalten. Insgesamt ist die Reform weniger streng und starr als ihre Vorgänger. In der Vergangenheit hatten einige EU-Staaten in Wahlkämpfen sogar mit dem Gedanken gespielt, aus der Währungsunion auszutreten. Trotz dieser Unsicherheiten wurde ein solcher Schritt jedoch nicht vollzogen. Die aktuelle Aufweichung dürfte das Risiko weiterer Euro-Krisen verringern, aber einige Beobachter bezweifeln, dass sie die negative Schuldendynamik durchbrechen wird.

Der Ökonom Stefan Kühn äußert sich kritisch:

Der Ökonom Stefan Kühn beurteilt die Reform differenziert. Er erkennt zwar eine gewisse Flexibilität in den neuen Fiskalregeln, warnt aber vor einem möglichen Vertrauensverlust. Kühn weist darauf hin, dass die Schweizer Währung, der Franken, in der Woche nach Neujahr die Marke von 93 Rappen pro Euro durchbrochen hat. Diese Aufwertung entspricht einem Anstieg von 15% seit Herbst 2021. Dieser Vertrauensverlust könnte auf Unsicherheiten über die Wirksamkeit der neuen Schuldenregeln und mögliche Auswirkungen auf die Stabilität der Eurozone zurückzuführen sein.

Einschätzung von Bundesfinanzminister Christian Lindner:

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält die Reform hingegen für realistischer und effektiver. Auf der Plattform X zeigte er sich optimistisch und betonte, dass die neuen Regeln klare Ziele für niedrigere Defizite und sinkende Schuldenquoten mit Anreizen für Investitionen und Strukturreformen verbinden. Damit, so Lindner, werde die Stabilitätspolitik der EU gestärkt.

Die Reform der EU-Schuldenregeln ist ein Schritt in Richtung Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, um hoch verschuldeten EU-Staaten mehr Handlungsspielraum zu geben. Allerdings gehen die Meinungen über die Wirksamkeit der neuen Regeln auseinander und der Vertrauensverlust des Schweizer Frankens könnte auf mögliche Unsicherheiten bezüglich der langfristigen Stabilität der Eurozone hindeuten. Es bleibt abzuwarten, wie die Reform in der Praxis umgesetzt wird und welche Auswirkungen sie auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Europäischen Union haben wird.

